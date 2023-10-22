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«Урал» — «Сочи» — 1:4, обзор матча 12-го тура РПЛ, видео голов, Виктор Гончаренко, таблица, 22 октября 2023 года

Самая длинная серия поражений в РПЛ внезапно прервалась. Команду Гончаренко просто разбили
Полина Куимова
Команду Гончаренко просто разбили
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«Сочи» не побеждал с августа, но взял три очка в Екатеринбурге.

«Сочи» и «Урал» устроили голевой праздник в Екатеринбурге. В первом тайме команды забили четыре мяча на двоих, а во второй половине матча гости поставили точку в этой встрече, забив в концовке ещё один.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Кравцов – 15'     0:2 Бурмистров – 17'     0:3 Крамарич – 34'     1:3 Егорычев – 38'     1:4 И. Игнатьев – 88'    

«Сочи» начал давить с самого начала, и уже на 15-й минуте гостям удалось добиться своего. Заика навязал борьбу в чужой штрафной — отобрал мяч, вынудив защитников «Урала» спешно его выбивать. А дальше Кравцов подхватил и классно пробил низом с зоны подбора — мяч отскочил от штанги и залетел точно в сетку.

Долго ждать второго гола не пришлось: уже через две минуты счёт на табло снова изменился — и снова в пользу «Сочи». Сначала была контратака «Урала» четыре в три, но Дмитриев растерялся и упал прямо под ноги соперников. Далее Макарчук с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной, и неприкрытый Бурмистров с ходу принял мяч и в касание пробил под штангу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Сочи» было уже не остановить — уничтожать «Урал» продолжил Крамарич. Юсупов начал контратаку, Крамарич подхватил мяч, добежал до линии штрафной, где проскользнул мимо троих соперников и через небольшой рикошет мощно пробил в угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Спустя четыре минуты после гола Крамарича «Урал» наконец ответил «Сочи» — Эммерсон со стандарта подал на радиус штрафной, где Дркушич переиграл Бикфалви в воздухе, смахнув подачу. Мяч отскочил на Егорычева, который набежал из-за штрафной и смачным ударом с полулёта отправил его в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Казалось, что команда Гончаренко ожила. Но вместо этого снова забил «Сочи»: Игнатьев на 88-й минуте реализовал пенальти, который арбитр назначил после просмотра VAR. Аюпов задел соперника по лицу, после чего Силвейра свалился на газон.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Сочи» не побеждал с лета! Последняя победа тоже была крупной

За 12 туров сочинский клуб победил лишь трижды: в 1-м туре дома была обыграна «Балтика» (2:0), 19-го августа тоже дома — «Ростов» (4:0), и вот сегодня случилась третья победа. Ничьих за всё это время не было — только поражения. Разумеется, это самая длинная проигрышная серия в этом сезоне. Поэтому «Сочи» окопался в самом низу таблицы РПЛ.

В клубе, впрочем, верят, что всё можно исправить — ситуация для команды сложилась не самая простая, но не безвыходная.

Артур Юсупов
Артур Юсупов
полузащитник «Сочи»

«У нас многие говорят на каких‑то собраниях, мол, всё, сейчас начнём выигрывать. Но я адекватно оцениваю ситуацию. Будет у нас ещё турбулентность, до зимы точно. Надо просто по максимуму до зимы брать очки. И уже с наступлением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы. Мы в не очень простой ситуации. Не буду просто так говорить, что мы сейчас начнём у всех выигрывать. Но через работу, труд и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь».

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