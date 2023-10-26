У Беллингема бесконечный коммерческий потенциал. Он замахнётся на рекорды Месси и Роналду

Tuttosport опубликовал список 25 финалистов премии Golden Boy — 2023. Победитель будет объявлен 4 декабря на гала-церемонии в Турине, но уже сейчас можно практически не сомневаться, что награда достанется полузащитнику «Реала» Джуду Беллингему. Помимо шикарного прошлого сезона в «Боруссии», 20-летний англичанин показал сумасшедший дебютный перформанс в Мадриде: 10 голов в 10 стартовых матчах плюс три ассиста. Это круче, чем у Криштиану Роналду, который в 2009 году тоже выбил 10 в 10, но отметился лишь одной голевой передачей.

Популярность Джуда всего за несколько месяцев возросла в разы — сегодня среди болельщиков «Реала» нет футболки популярнее, чем с пятым номером на спине. Что-то похожее уже фиксировалось на «Сантьяго Бернабеу», когда под «пятёркой» блистал великий Зинедин Зидан. Трансфер англичанина за € 103 млн стал шикарной инвестицией «Реала» на долгие годы, ведь у Джуда есть все характеристики, чтобы соответствовать статусу суперзвезды не только на футбольном поле, но и за его пределами.

«Реал» зарабатывает на Ближнем Востоке, для раскрутки других регионов теперь есть Беллингем

Ведущие футбольные клубы мира не упускают шанса расширить рамки своего бренда, поэтому уже давно устраивают предсезонные туры по азиатским или американским регионам. Круче всех продавать бренд получается у «Манчестер Юнайтед»: команда давно не показывает высоких результатов, но это не помешало «дьяволам» нарастить фанатскую базу до 1,1 млрд человек по всему миру. Каждый седьмой житель планеты!

Пока «Юнайтед» по большому счёту монетизирует своё прошлое с успехами команды сэра Алекса Фергюсона, «Реал» же вкладывается в настоящее и будущее. Этой осенью клуб договорился с корпорацией по туризму и коммерческому маркетингу Дубая об открытии тематического парка в одном из крупнейших городов ОАЭ. Парк откроется в Dubai Parks and Resorts — крупнейшем развлекательном комплексе на Ближнем Востоке. Посетители смогут сходить в музей «Реала», на аттракционы, в сувенирные магазины, а также в тематические рестораны, связанные с мадридским клубом.

Фирменное празднование Беллингема Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Реал» «окучивает» ближневосточный регион с 2011 года, когда клуб подписал соглашение с авиакомпанией Emirates — сегодня эта сделка приносит Мадриду € 70 млн в год. Также в 2012-м президент «Реала» Флорентино Перес планировал открыть на искусственном острове в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) курорт с причалом для яхт. Сделка оценивалась в $ 1 млрд, но сорвалась в последний момент из-за отказа одного из потенциальных инвесторов от финансирования.

Методы взаимодействия «Реала» с арабо-мусульманским миром очевидны и понятны. В отношении же других регионов клуб теперь может использовать кальку с одного из самых известных рекламных слоганов современности: «Есть вещи, которые нельзя купить, для всего остального есть Беллингем!» В похожем ключе мадридцы действовали при покупке Дэвида Бекхэма и Гарета Бэйла, однако Джуд, в отличие от своих предшественников, обладает не только способностью к продвижению на англоязычных рынках, но ещё и молод. А это значит, что с помощью такого крутого инструмента «Реал» будет зарабатывать долгие годы.

Джуд раздал футболки «Реала» в родном Бирмингеме Фото: Из личного архива Джуда Беллингема

Футболки Беллингема пользуются в Мадриде гораздо бóльшим спросом, чем футболки Винисиуса Жуниора

The Athletic утверждает, что сегодня «Реал» продаёт в 10 раз больше футболок Беллингема, чем футболок другой суперзвезды команды Винисиуса Жуниора. В этом мадридцам помогает другой их многолетний спонсор и партнёр — adidas, с которым клуб сотрудничает ещё с 1998 года. По условиям новой сделки, заключённой в 2019-м и рассчитанной до 2028 года, клуб заработает € 1,1 млрд. Это самый крупный контракт с техническим спонсором в мировом футболе.

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В этой связи неудивительно, что ещё за две недели до трансфера Джуда adidas подготовил мощную маркетинговую кампанию при участии «Реала» со слоганом «Сделано в Бирмингеме. 100% РЕАЛьный». Вскоре после перехода футболист приехал в Бирмингем по случаю открытия нового клубного магазина мадридцев и раздавал бесплатные футболки «Реала» с пятым номером и автографы.

Британец признался, что хотел лично поблагодарить людей, которые поддержали его во время первых шагов на пути к «Бернабеу». Таким образом, клуб и игрок сыграли на крепких связях Джуда с людьми, формировавшими его идентичность. Что даёт практически 100-процентную гарантию поддержки футболиста на всех уровнях.

Ключевая часть привлекательности Беллингема — способность выглядеть естественно. «Он гармоничен и непосредственен, и это подкупает аудиторию, — констатирует генеральный директор маркетинговой компании M&C Saatchi Sport & Entertainment Стив Мартин. — На футбольном поле Джуд действует так раскованно, словно это не матч на топ-уровне, а воскресная игра с друзьями на заднем дворе. При этом за пределами поля парень отличается потрясающей скромностью».

Джуд спонсирует одну из школ в Кении. Из этой страны родом предки его мамы Фото: Из личного архива Джуда Беллингема

Мадридских болельщиков Джуд пленил ещё до того, как впервые забил за «Реал». Вскоре после подписания контракта он принял участие в викторине об истории клуба на Real Madrid TV. Беллингем знал, что у фонтана Сибелес празднуют трофеи, вспомнил, что Криштиану Роналду, Каземиро и Марко Асенсио забили в финале Лиги чемпионов — 2017, а также узнал в герое одного из «класико» 1980-х соотечественника Лори Каннингема. Парень провёл в «Реале» меньше полугода, а уже дал понять фанатам, что он в доску свой.

«Реал» положил британцу годовую зарплату в € 20,8 млн. Это всего лишь четвёртый показатель в клубе после Луки Модрича (€ 21,8 млн), Давида Алабы (€ 22,5 млн) и Тони Крооса (€ 24,3 млн), но можно не сомневаться, что если Джуд продолжит в том же духе, то очень скоро обзаведётся статусом самого высокооплачиваемого игрока команды.

Трансфер Джуда — козырь «Реала» и Ла Лиги в борьбе с АПЛ за Африку

Беллингем открыт любой возрастной группе — его обожают дети, им восторгаются парни среднего возраста и фанатки. Во многом это предопределено тем, что Джуд с самого старта карьеры в 16 лет с помощью родителей, а в дальнейшем и экспертов по маркетингу и брендингу, делал только правильные шаги в развитии не только игрового, но и коммерческого потенциала. В какой-то степени эта работа напоминает вклад великого теннисиста Роджера Федерера в свой имидж. Психовавший и бросавший ракетки в детстве швейцарец сегодня является образцом уважительного отношения к соперникам, иконой стиля и вкуса, чрезвычайно привлекательной как для болельщиков, так и для спонсоров. Не каждый спортсмен носит прозвище Маэстро.

«Роджер фундаментально осознавал своё величие и построил вокруг этого человечную, но при этом коммерческую машину, — подтверждает исполнительный директор агентства спортивного маркетинга Two Circles Гарет Балч. — Беллингем действует в манере этого теннисиста, Джуд — футбольный Федерер».

Роджер Федерер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Полузащитник осознаёт, что он находится лишь в начале карьеры, поэтому поступил очень благоразумно, заключив соглашение с «Реалом» по схеме 50/50 по распределению доходов от своих имиджевых прав. К примеру, суперзвёзды вроде Килиана Мбаппе или Криштиану Роналду настаивали при переговорах с клубом на возможности полностью сохранить за собой имиджевые права.

Таким отношением Джуд предельно чётко дал понять клубу и своей аудитории, что он не рвач и долгосрочные отношения ценит выше сиюминутной выгоды. Беллингем с удовольствием согласился на призыв «Реала» расти вместе. Тем более что игрок сразу увидел плоды сотрудничества: общее количество его подписчиков в социальных сетях после трансфера в Мадрид увеличилось вдвое.

Немаловажно, что своей игрой Джуд привлекает в Мадрид не только англоязычных поклонников. Предки его мамы Денис родом из Кении, и с момента получения первой зарплаты в «Бирмингеме» футболист финансово помогает одной из начальных школ в Момбасе. Учитывая, что в Африке популярность Ла Лиги оставляет желать лучшего (доминирует АПЛ), «Реал» и в целом испанский футбол заполучили весомый козырь в этом противостоянии.

Попадание «Реала» в точку с трансфером Джуда особенно важно в условиях дефицита в современном футболе суперзвёзд в расцвете сил (28-29 лет). Именно поэтому клубы так бьются за молодые дарования вроде Беллингема и Холанда. У этих парней практически безграничный коммерческий потенциал, который с учётом развития индустрии способен однажды помочь звезде «Реала» замахнуться на достижения Месси и Роналду по части заработков.