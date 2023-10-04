Беллингем – лучший футболист мира прямо сейчас

После великого матча «Манчестер Юнайтед» – «Реал» (4:3 с хет-триком Роналдо) болельщики на «Олд Траффорд» скандировали: «One more game!» В тот день «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов, но игра была просто на разрыв.

Вероятно, «Ещё, ещё!», только по-итальянски, кричали и болельщики «Наполи» после матча с «Реалом». «Наполи» проиграл, но это тот случай, когда из благодарности за невероятное зрелище хочется упасть футболистам в колени. Причём не только своим, но и команды соперника. Такая получилась игра!

Одним из тех, кто сделал матч «Наполи» – «Реал» выдающимся, стал Джуд Беллингем. На самом деле, выделять его уже выглядит как будто моветон. Он стабильно хорош, стабильно потрясен. Но он всё равно только укрепляется на вершине футбольного Олимпа, и эффект новизны делает своё дело. Против «Наполи» Беллингем выдал очередной великолепный матч и забил гол в стиле человека, чьё имя носит неаполитанский стадион.

Англичанину всего 20, но он уже показал, что может быть очень разным. Беллингем в «Боруссии», в сборной и в «Реале» – это три разных Беллингема. Он выполняет разные роли и в каждой из них даёт (давал) результат. Он гибок, как опытный форточник, и адаптивен, как самая живучая бактерия. Как это возможно в 20 лет – вопрос, кажется, риторический.

Сейчас в мировом футболе есть и другие громадные таланты. В первую очередь – Мбаппе и Холанд. На смену дуэту Месси — Роналду вроде как должен был прийти их дуэт. По крайней мере, так это рисовалось в воображении. И оба они, несомненно, круты, уже многое сделали и многого добились. Но на сегодняшний день Беллингем уделывает их обоих. По вау-эффекту – совершенно точно.

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Пока он сыграл за «Реал» всего девять матчей. Да, ярко, да, с огромным количеством результативных действий – но всего девять. Для каких-то хоть сколько-нибудь глобальных оценок этого мало. Но найдётся ли сейчас в мире хотя бы один человек, который скажет, что Беллингема перехваливают? Найдётся ли хоть кто-то, кто скажет, что «Реал» за него переплатил? Или что Беллингем – это очередной пузырь, который скоро лопнет, как часто бывало с разными молодыми талантами?

Беллингем великолепен, как ни посмотри – хоть с позиции трезвости, расчёта и цифр (8+3 в 9 матчах), хоть с позиции визуального и чувственного восприятия.

При этом в футболе есть вещи, которые нельзя измерить xG и другой статистикой. Это просто либо есть, либо нет. Так вот — Джуд Беллингем выглядит как чемпион. Это нельзя измерить – это просто видно. Как он ставит себя на поле, как он себя ведёт, как он празднует голы, насколько он в свои 20 лет влиятелен в одной из лучших и в одной из самых статусных команд мира. При том что он перешёл в неё всего несколько месяцев назад.

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Класс – и в футболе, и в других отраслях – это мастерство в единицу времени. Ты можешь быть каким угодно талантливым, но, если ты не решаешь в ключевые моменты, у тебя нет класса. Так вот Беллингем решает – и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов.

Он умеет распоряжаться свободой. Анчелотти ведь не запирает его в схеме. У Беллингема очень фривольная роль: номинально он играет «десятку», но на деле может оказаться и на любой позиции в полузащите, и на позиции нападающего. Он добавляет габаритов впереди, если в атаке играют Винисиус и Родриго. Если на поле Хоселу, он может и поднести ему мяч, и подобрать его скидку – как, например, было в матче с «Жироной».

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Умение правильно распорядиться свободой – верный признак ума. Не только в футболе – в жизни. К кому-то это приходит с возрастом. Беллингем освоил это уже в 20. И это ведь только начало его карьеры. Что будет дальше…

Нет никаких сомнений, что рано или поздно на него найдут управу. Просто невозможно, чтобы он продолжал набивать статистику так, как делает это в первые месяцы в «Мадриде». Но вся его карьера (к 20 годам это уже четыре полных сезона – тут уже можно делать какие-то выводы) показывает, что он придумает что-нибудь новое. Конечно, не один. Помогут Анчелотти, партнёры. Но Беллингем освоит то, чего не делал раньше, и откроется для нас с какой-нибудь новой стороны.

Джуд Беллингем и Карло Анчелотти Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Его наверняка ещё будут двигать по разным позициям. Хотя это и так происходит: в сборной Англии функционал Беллингема отличается от того, что он делает в «Реале». У Саутгейта Джуд играет поглубже, у него меньше свободы. Он уже раскрылся во многих ролях, но это точно не конец.

Вполне возможно, уже в этом сезоне в «Реале» Беллингем проявит себя, к примеру, на той же позиции, где играет в сборной. Собственно, он и в «Дортмунде» скорее играл «восьмёрку», чем «десятку». Атакующую, но «восьмёрку». Почему бы не повторить это в «Мадриде»? Если понадобится, конечно.

Даже если хвалить Беллингема это моветон – плевать. Он заслуживает похвалы. И перехвалить его не получится. Если бы это было возможно, это бы уже случилось. Несмотря на юный возраст, он играет давно и уже через многое прошёл.

Джуд Беллингем Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Лучше давайте просто порадуемся: на наших с вами глазах растёт новая мировая звезда. Она уже большая, но обещает становиться только больше, больше и больше.