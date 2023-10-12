Беллингем в «Реале» начал круче Зидана. Джуд уже превзошёл кумира по цифрам

Джуд Беллингем – одно из главных открытий старта европейского сезона. Летом 2023-го англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Реал» за € 103 млн + бонусы. За одного из главных талантов поколения сражалась половина Европы, но он выбрал Мадрид. Одна из причин – любовь Беллингема к Зинедину Зидану. После трансфера экс-игрок и тренер «Реала» поздравлял клуб со сделкой: «Джуд Беллингем — важный игрок будущего. Он готов играть в «Реале». Я встретил его на финале ЧМ-2022, мы немного поговорили. Надеюсь, у него будет отличная карьера». А Беллингем взял бывший игровой номер Зинедина – «пятёрку».

Джуд Беллингем полузащитник «Реала» «Восхищаюсь Зиданом, его наследием в этом клубе и этим номером. Это число вдохновляет меня. 22-й был моим номером долгое время, но теперь я буду носить пятый. Давление из-за номера, под которым играл Зидан? Майка «Реала» сама по себе предполагает большую ответственность. Возможно, это поставит меня в неловкое положение, но я всегда ценил Зидана, он был для меня лучшим. Надеюсь, смогу увеличить наследие номера».

Также 20-летний англичанин отмечал, что мечтал бы поиграть с Зиданом за одну команду: «Если бы я мог поиграть с кем-то один день, то это был бы Зидан. Я бы просто давал ему мяч и позволял делать, что он хочет. Зинедин появился в футболе раньше меня, но, когда я рос, играл в полузащите, все только об этом и говорили: «Ты должен посмотреть Зидана, ты должен посмотреть Зидана...», и с тех пор я смотрю множество видеозаписей с его участием и каждый раз поражаюсь».

Также англичанин признался, что до сих пор пересматривает нарезки с игрой великого француза, а после той встречи в Катаре с Зинедином Джуд «первый раз почувствовал благоговение перед кем-либо». А что, если сравнить старт карьер Беллингема и Зидана в «Реале»? Возможно, сменщик уже превзошёл предшественника? Проверим, проверим.

Зидан перешёл в «Реал» из «Ювентуса» летом 2001 года за рекордные на тот момент € 77,5 млн. С учётом инфляции, тот трансфер обошёлся мадридцам дороже, чем переход Беллингема. Ожидания от Зидана при этом были грандиознее: всё же Джуд пришёл как быстро прогрессирующий талант, а Зинедин считался одним из лучших игроков мира и уже к тому времени был лауреатом «Золотого мяча» (1998).

На первые 10 матчей Зидана в «Реале» пришлись игры Суперкубка, Кубка и чемпионата Испании. Интересно, что на матчи Лиги чемпионов француз оставался вне заявки. В Суперкубке Испании «Реал» встречался с «Сарагосой». В первом матче команды сыграли вничью – 1:1. Зидан стал автором ассиста. В ответной встрече «Реал» выиграл 3:0 и забрал трофей, но Зинедин не отметился результативными действиями.

Зинедин Зидан Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Затем последовали шесть игр в рамках чемпионата. В играх с «Валенсией» (0:1) и «Малагой» (1:1) полузащитник молчал, зато потом выдал серию из четырёх матчей с голами. Зидан по разу огорчил «Бетис» (1:3), «Эспаньол» (5:1), «Вальядолид» (2:2) и «Лас-Пальмас» (2:4). Четыре гола в шести турах – неплохой результат, учитывая, что мадридцев лихорадило на старте Примеры.

В матче второго круга Кубка Испании с ныне ликвидированным клубом «Паджара» Зидан вышел на поле на 53 минуты, но не поучаствовал ни в одном из четырёх голов своей команды. А 10-м матчем за «Реал» стала игра с «Сельтой» Мостового и Карпина в чемпионате Испании. И снова Зидан забил! Его гол принёс команде ничью – 1:1.

Итог: В 10 стартовых матчах за «Реал» француз забил пять голов и отдал один результативный пас. А всего в сезоне-2001/2002 он провёл 49 встреч и набрал 27 (12+15) результативных очков. Венцом стал великий гол в финале Лиги чемпионов с «Байером».

Права на видео принадлежат UEFA. Видео доступно на странице Real Madrid в YouTube.

Почему мы рассматриваем дистанцию именно в 10 встреч? Потому что именно столько провёл Беллингем за «Реал» к текущей секунде. Удивительно, но статистика Джуда куда лучше, чем у Зидана! За 10 матчей у англичанина уже 10 голов и три результативных паса. Более чем вдвое лучше, чем у кумира. В Примере Беллингем забивал в шести из восьми встреч, когда появлялся на поле, а в ворота «Альмерии» и «Осасуны» оформил по дублю (всего – восемь голов).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Также Джуд отметился по одному разу в матчах Лиги чемпионов с «Унионом» (1:0) и «Наполи» (3:2).

Летом «Реал» не смог подписать топового центрфорварда. Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ», Виктор Осимхен – в «Наполи», Гарри Кейн перебрался в «Баварию», а Рандаль Коло Муани – в «ПСЖ». В итоге именно Беллингем стал главной ударной силой, хотя вряд ли в клубе ожидали такой прыти от Джуда. По итогам матча 9-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (4:0) англичанин даже побил рекорд Криштиану Роналду. 10 забитых мячей и три результативные передачи в десяти матчах за «Реал» – больше, чем было у португальца в стартовых 10 играх (10+1). При этом главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что Беллингем – не форвард, а его задача – не забивать мячи.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Должен ли повысить планку голов, которых ожидаю от Беллингема? «Реалу» удалось подписать такого потрясающего игрока, как Джуд. Мы очень рады этому. Он спокойно переживает этот момент. А ещё он и все понимают, что Беллингем не центрфорвард. Его приоритет не забивать голы. Он плеймейкер, игрок середины. Придёт время, когда его вклад будет другим».

Одно можно сказать уверенно: Джуд стартовал в «Реале» круче своего кумира!