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«Барселона» — «Реал», прямая онлайн-трансляция матча 11-го тура Ла Лиги, 28 октября 2023, где смотреть

Первое «класико» сезона! Забьёт ли Беллингем и что придумает Хави? LIVE
Кирилл Закатченко
«Барселона» — «Реал»
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У сине-гранатовых есть шанс сбросить мадридцев с первого места.

Сегодня, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Олимпик Люьис Компанис» в столице Каталонии. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» лидирует в Примере, а «Барса» отстаёт на два очка. Но прямо сейчас другой каталонский клуб – «Жирона» – является главным преследователем команды Карло Анчелотти. Так что в случае успеха сине-гранатовых Мадрид если и потеряет первое место, то совсем не факт, что отдаст его именно ребятам Хави. Поэтому нынешнее «класико» нельзя воспринимать совсем уж в отрыве от турнирной таблицы.

Из интересного и по-настоящему важного: многие лидеры пропустят встречу по состоянию здоровья. У хозяев это Жюль Кунде, Серхи Роберто, Педри и Шади Риад, а у гостей – Тибо Куртуа и Эдер Милитао. На фоне таких новостей готовность Роберта Левандовского и Джуда Беллингема очень радует: эти ребята просто обязаны показать красивую игру.

На этой неделе мы подробно писали о главном матче Испании:
Противостояние «Барселоны» и «Реала» — не только про футбол. В их истории много политики
Противостояние «Барселоны» и «Реала» — не только про футбол. В их истории много политики

Если не уходить глубоко в историю «класико», а сузить историю встреч хотя бы до десяти последних матчей, наблюдается классная тенденция: за вышеуказанный период ни разу не фиксировали ничью – шесть раз побеждала «Барса», четыре – «Реал». В среднем за матч каждая из команд наигрывает более чем на полтора гола. В последних трёх встречах общими усилиями забивали не менее трёх мячей.

И вспоминали предыдущие индивидуальные и командные перформансы:
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