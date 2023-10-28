Первое «класико» сезона! Забьёт ли Беллингем и что придумает Хави? LIVE

Сегодня, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Олимпик Люьис Компанис» в столице Каталонии. В прямом эфире встречу покажет Okko.

«Реал» лидирует в Примере, а «Барса» отстаёт на два очка. Но прямо сейчас другой каталонский клуб – «Жирона» – является главным преследователем команды Карло Анчелотти. Так что в случае успеха сине-гранатовых Мадрид если и потеряет первое место, то совсем не факт, что отдаст его именно ребятам Хави. Поэтому нынешнее «класико» нельзя воспринимать совсем уж в отрыве от турнирной таблицы.

Из интересного и по-настоящему важного: многие лидеры пропустят встречу по состоянию здоровья. У хозяев это Жюль Кунде, Серхи Роберто, Педри и Шади Риад, а у гостей – Тибо Куртуа и Эдер Милитао. На фоне таких новостей готовность Роберта Левандовского и Джуда Беллингема очень радует: эти ребята просто обязаны показать красивую игру.

Если не уходить глубоко в историю «класико», а сузить историю встреч хотя бы до десяти последних матчей, наблюдается классная тенденция: за вышеуказанный период ни разу не фиксировали ничью – шесть раз побеждала «Барса», четыре – «Реал». В среднем за матч каждая из команд наигрывает более чем на полтора гола. В последних трёх встречах общими усилиями забивали не менее трёх мячей.

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