Проверка для Беллингема, ребус для Хави и неожиданные герои. 5 главных интриг «класико»

В эту субботу внимание всего мира к себе притянет Испания. «Класико»»! «Барселона» и «Реал» сыграют на «Монжуике». В последнее время «класико» часто меняет локации: помимо «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу», играли и на стадионе «Альфредо Ди Стефано», и в Саудовской Аравии. Теперь – «Монжуик», временный дом футбольного клуба «Барселона».

Если с местом проведения матча всё было понятно давно, то игровых и кадровых интриг перед «класико» достаточно. Вашему вниманию пятёрка самых жирных и важных сюжетов, которые рисуются перед матчем «Барсы» и «Реала».

Первая «Барса» Беллингема

Про старт Беллингема в «Реале» всё уже сказано и написано. Это фантастика. Вероятно, сейчас все лучшие клубы мира охотятся за 3D-принтером, на котором Беллингема напечатали в Англии. Потому что пока складывается впечатление, что Джуд умеет вообще всё. И если можно сделать хотя бы ещё одного такого футболиста, побиться за тот самый 3D-принтер точно имеет смысл.

Джуд Беллингем Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Но при всех восторгах от старта Беллингема в «Мадриде» один неудачный матч у него всё же был. «Атлетико» Диего Симеоне в дерби перемолол «Реал» и конкретно Джуда. Он не смог сделать ничего. И апофеозом его неудачи стала жёлтая карточка, которую он получил за грубый фол в конце матча. Получив эту жёлтую, Беллингем, по сути, признал поражение. Он понимал, что игра не получилась, и из-за этого психанул.

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Впереди новый челлендж – «класико». Челлендж гораздо более хайповый, чем мадридское дерби. Уровень Беллингема не вызывает сомнений, но всё же одно дело – забивать «Осасуне», «Хетафе» или даже «Жироне», и совсем другое – классно отыграть главный матч в Испании и один из самых афишных матчей во всём мире. Разумеется, если Беллингем вдруг не забьёт, катастрофы не случится. Но как он себя покажет, как проявится его футбольная и ментальная сила – всё это очень важно.

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В матче с «Брагой» Беллингем покинул поле, слегка прихрамывая. Но позднее, когда «Реал» уже вернулся в Испанию, Джуда отловили на базе и спросили о самочувствии. Он ответил, что с ним всё порядке и что он готов к матчу с «Барсой». Ждём!

Есть ли жизнь без Левандовского и де Йонга?

Левандовски и де Йонг Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Потерять Левандовского – проблема. Потерять де Йонга – проблема. Потерять их обоих – ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. Разом потерять двух таких футболистов было бы ощутимо для любой команды, и «Барса» тут не исключение.

Левандовски и де Йонг незаменимы. В «Барселоне» нет людей, которые могут в полной мере заменить Роберта и Френки по набору скиллов, и уж тем более нет людей, которые могут заменить их по качеству. Пока их участие в матче под вопросом. Судя по всему, есть вероятность, что они смогут сыграть. Но даже если смогут, очевидно, они не будут в оптимальном состоянии.

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Левандовски – единственный чистый форвард в составе «Барсы». Ферран Торрес не «девятка», Феликс не «девятка». Марк Гиу? У них с Левандовским совпадает только позиция на поле, во всём остальном сравнивать их пока просто нельзя.

Френки де Йонг – камертон игры «Барсы». Он регулирует темп и задаёт вектор в атаке. Да, есть Гюндоган, но он не дублирует де Йонга, а дополняет его. У «Барсы» неплохой выбор игроков в середине поля, но безболезненно заменить Френки не получится никем. А если учесть, что не будет ещё и Педри, «барселонский» центр выглядит ещё более сиротливо. И, возможно, проблемы «Барсы» в этой зоне станут решающими в «класико».

Мистер Х в составе «Реала»

После матча с «Брагой» Карло Анчелотти сказал, что у него в голове уже есть состав на «класико». Зная Карло, он мог и озвучить состав – он часто делает это накануне матчей. Но в этот раз он решил сохранить интригу.

Хотя интрига тут весьма условная. У «Реала» нет жёсткого деления на основу и резерв, но при этом стартовый состав на большую игру вроде «класико» рисуется практически сам собой. Скриньте: Кепа в воротах. В центре обороны – Алаба и Рюдигер, справа – Карвахаль. В середине поля – Кроос, Тчуамени и Вальверде, над ними – Беллингем. И Родриго с Винисиусом впереди.

Главный и, вероятно, единственный вопрос – кто сыграет на позиции левого защитника? Кандидатов трое: Менди, Камавинга и Фран Гарсия. Выход Франа видится наименее вероятным. Он талантливый футболист, но играть в «Реале» так же ярко и, самое главное, стабильно, как в «Райо Вальекано», у него пока не получается.

Камавинга или Менди – зависит от задачи. Менди – профильный левый защитник. Не очень креативный и разнообразный в атаке, но при этом дико работящий, с бешеным объёмом. Не меньший объём даёт и Камавинга, но при этом у него ещё и атакующая фантазия развита. Но, с другой стороны, ему не всегда хватает дисциплины и чисто флангово-защитницких навыков.

Менди, Камавинга и Фран Гарсия Фото: Getty Images

Против «Браги» Камавинга отыграл весь матч в центре поля, а Менди вышел только на замену. Плюс важно учитывать, что у «Барсы» на правом фланге, скорее всего, выйдет суператакующий Жоау Канселу. Сдержать его – важная задача для Анчелотти. Короче говоря, пусть будет 55%–45% в пользу Менди. Ваши варианты и аргументы – в комменты!

Ловушка для Винисиуса

Сдержать Винисиуса при игре один в один удавалось немногим. Один из тех, кому удалось, и даже не один раз, – Рональд Араухо. По основному профилю он центральный защитник, но при этом может сыграть и справа. И Хави не раз двигал Араухо на фланг как раз для того, чтобы тот играл против Вини.

Последний раз, правда, это не сработало. «Реал» выиграл 4:0, а Винисиус забил, отдал голевую и заработал пенальти. Но в целом такой вариант есть в арсенале Хави.

Другое дело, что по сравнению с прошлым сезоном изменилась роль самого Винисиуса. Он по-прежнему регулярно уходит на родной левый фланг, но всё же в новой схеме «Реала» он стал располагаться центрее. Так что, возможно, чтобы Араухо чаще был рядом с Вини, его надо ставить не на фланг, а именно в центр. Неизвестно, придумает ли Хави для Винисиуса что-то специальное. Но, если придумает, вероятнее всего, там будет замешан Араухо.

Кто из янгстеров «Барсы» выстрелит?

Ламин Ямал Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Барселоне» уже не первый год сложно делать трансферы. Но при этом у неё есть подпитка в виде воспитанников. Академия «Барсы» – это безразмерный мешок: суёшь туда руку – и вынимаешь таланты.

Гави и Бальде уже не воспринимаются как вчерашние выпускники академии. Они уже игроки основы и в «Барсе», и в сборной Испании. Новая волна талантов из «Ла Масии» – Ямал, Фермин Лопес и Гиу. Там точно есть и другие, но они пока не добрались до основы.

Ямал уверенно движется в компанию к Гави и Бальде. В свои 16 лет он полноценный игрок основы «Барсы» и уже забил за взрослую сборную Испании. Фермин и Гиу пока забивали только за клуб, но учитывая, что одному 20, а второму – 17, это тоже круто. Нельзя сказать, что они, как Ямал, в «Барселоне» на первых ролях, но они всё равно всё глубже и глубже проникают в основную обойму.

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Конечно, «класико» – не поле для экспериментов. Это точно не тот матч, когда Хави откажется от результата, чтобы дать поиграть молодым. Но если кто-то из молодых всё же получит свой шанс, «Реалу» ни в коем случае нельзя их недооценивать.

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