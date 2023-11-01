Викторина для тех, кто отличает чёрно-зелёное от красно-белого. Сегодня эти команды сыграют в Кубке России.

«Спартак» против «Краснодара» — уже классика. Как хорошо вы знаете историю противостояния?

Соперничество «Спартака» и «Краснодара» — одно из ярчайших в России, хоть и появилось относительно недавно. Сегодня, 1 ноября, команды снова сойдутся в Кубке страны. 6-й тур, расклады практически во всех группах ясны, но вопросы остаются. Интрига перед плей-офф: пробьются «быки» в Путь РПЛ или отправятся в Путь регионов.

Самое время вспомнить яркость московско-краснодарского противостояния и проверить свою память. Просто не будет, но если вы внимательно за ним следили, то должны без проблем справиться. 11 вопросов про статистику, имена и памятные события в матчах «Спартака» и «Краснодара».

Делитесь результатами в комментариях, желаем удачи!

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