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Спартак — Краснодар, Кубок России, 1 ноября 2023 года, история встреч, статистика, рекорды, лучшие игроки, тест, квиз

«Спартак» против «Краснодара» — уже классика. Как хорошо вы знаете историю противостояния?
Георгий Илющенко
«Спартак» против «Краснодара». Квиз
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Викторина для тех, кто отличает чёрно-зелёное от красно-белого. Сегодня эти команды сыграют в Кубке России.

Соперничество «Спартака» и «Краснодара» — одно из ярчайших в России, хоть и появилось относительно недавно. Сегодня, 1 ноября, команды снова сойдутся в Кубке страны. 6-й тур, расклады практически во всех группах ясны, но вопросы остаются. Интрига перед плей-офф: пробьются «быки» в Путь РПЛ или отправятся в Путь регионов.

Fonbet Кубок России . Группа D
01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самое время вспомнить яркость московско-краснодарского противостояния и проверить свою память. Просто не будет, но если вы внимательно за ним следили, то должны без проблем справиться. 11 вопросов про статистику, имена и памятные события в матчах «Спартака» и «Краснодара».

Делитесь результатами в комментариях, желаем удачи!

Если квиз не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

А за сегодняшним матчем «Спартака» и «Краснодара» (и не только) следим здесь:
Суперматч в Кубке России! «Спартак» не пустит «Краснодар» в главный плей-офф? LIVE
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Суперматч в Кубке России! «Спартак» не пустит «Краснодар» в главный плей-офф? LIVE
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