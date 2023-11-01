Суперматч в Кубке России! «Спартак» не пустит «Краснодар» в главный плей-офф? LIVE

Друзья, всем привет! В Кубке России начинается самое интересное. В Пути РПЛ команды играют решающий, 6-й тур, а в Пути регионов идёт рубка за выход в четвертьфинал, где участвовать уже будут те, кто выпадет из верхней сетки. Сегодня, 1 ноября, нас ждёт сразу несколько встреч.

В 18:30 мск начнутся две игры. В главной из них (если опираться на вывеску) сойдутся «Локомотив» и «Рубин». У команд богатая история противостояний, вдобавок казанцев возглавляет бывший тренер москвичей Рашид Рахимов. Правда, турнирной мотивации у команд нет: «Локо» уже точно первый, «Рубин» уже точно последний.

Fonbet Кубок России . Группа B Fonbet Кубок России . Группа B 01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК Локомотив М Москва Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Параллельно будут играть «Сочи» и «Факел», и вот это уже куда интереснее с точки зрения турнирного положения. Воронежцы в случае победы сохранят шансы на второе место, а сочинцы, если наберут больше одного очка, залетят в плей-офф Пути регионов и оставят соперника без Кубка до следующего розыгрыша.

В 20:45 мск нас ждёт суперматч. «Спартак» уже давно гарантировал себе первое место в группе, а вот «Краснодару» срочно нужны очки. Пока у команды Ивича равенство с «Динамо», но по личным встречам лучше парни Лички. Так что нужно добиваться результата и рассчитывать на осечку конкурента. Получится ли?

В Пути регионов тоже будет весело. Вот такие матчи нас ждут:

14:00 мск: «Форте» — «СКА-Хабаровск»;

15:00 мск: «Родина» — «Черноморец»;

16:00 мск: «Химки» — «Динамо-Владивосток».

За всеми матчами «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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