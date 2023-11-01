Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — Краснодар: прямая онлайн-трансляция Кубка России, где смотреть, видео голов, 1 ноября 2023, Локомотив — Рубин

Суперматч в Кубке России! «Спартак» не пустит «Краснодар» в главный плей-офф? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн Кубка России
Комментарии
Шесть встреч суммарно, причём в некоторых интрига мощнейшая. Следим вместе!

Друзья, всем привет! В Кубке России начинается самое интересное. В Пути РПЛ команды играют решающий, 6-й тур, а в Пути регионов идёт рубка за выход в четвертьфинал, где участвовать уже будут те, кто выпадет из верхней сетки. Сегодня, 1 ноября, нас ждёт сразу несколько встреч.

В 18:30 мск начнутся две игры. В главной из них (если опираться на вывеску) сойдутся «Локомотив» и «Рубин». У команд богатая история противостояний, вдобавок казанцев возглавляет бывший тренер москвичей Рашид Рахимов. Правда, турнирной мотивации у команд нет: «Локо» уже точно первый, «Рубин» уже точно последний.

Fonbet Кубок России . Группа B
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно будут играть «Сочи» и «Факел», и вот это уже куда интереснее с точки зрения турнирного положения. Воронежцы в случае победы сохранят шансы на второе место, а сочинцы, если наберут больше одного очка, залетят в плей-офф Пути регионов и оставят соперника без Кубка до следующего розыгрыша.

Fonbet Кубок России . Группа A
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 20:45 мск нас ждёт суперматч. «Спартак» уже давно гарантировал себе первое место в группе, а вот «Краснодару» срочно нужны очки. Пока у команды Ивича равенство с «Динамо», но по личным встречам лучше парни Лички. Так что нужно добиваться результата и рассчитывать на осечку конкурента. Получится ли?

Fonbet Кубок России . Группа D
01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Пути регионов тоже будет весело. Вот такие матчи нас ждут:

  • 14:00 мск: «Форте» — «СКА-Хабаровск»;
  • 15:00 мск: «Родина» — «Черноморец»;
  • 16:00 мск: «Химки» — «Динамо-Владивосток».

За всеми матчами «Чемпионат» будет следить в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android