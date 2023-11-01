Триумф и драма Соболева в Кубке! А у «Краснодара» нашёлся более крутой 18-летний герой

Если «Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в группе и не имел турнирной мотивации в матче с «Краснодаром», то команде Владимира Ивича для выхода в плей-офф Пути РПЛ нужно было набрать в 6-м туре больше очков, чем «Динамо» возьмёт в игре с «Пари НН».

«Спартак» сыграл в этом матче по схеме 4-4-2 – Гильермо Абаскаль поставил в основу обоих штатных нападающих, оставшихся в заявке клуба на сезон. Присутствие на поле двух крупных центрфорвардов, конечно, не добавляло скорости быстрым контрвыпадам красно-белых, но обеспечивало мощь в чужой штрафной. Интересно, что на флангах полузащиты Классен и Мозес играли соответственно справа и слева, хотя привычнее их видеть на противоположных краях. Очевидно, испанский тренер «Спартака» ждал от них смещений к центру под удары или обостряющих передач. Не сказать чтобы хозяева плохо вошли в игру, тем не менее пропустили уже на третьей минуте. Этот гол – прежде всего следствие ошибки Селихова, неудачно выбившего мяч ногой. Но большие вопросы и к Бабичу, который очень легко для такого опытного футболиста купился на хитрое движение Кокшарова. Сын олимпийского чемпиона по гандболу забил свой третий гол в карьере за первую команду «Краснодара».

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Потом уже волна спартаковских атак накатилась на ворота Агкацева. Пара неудачных действий Баньяца в центре поля привела к моменту, завершившемуся попаданием Соболева в штангу. И тут же после аута Соболев получил в штрафной «Краснодара» по ноге от Ленини. Пенальти – стопроцентный. Сам же Александр и реализовал 11-метровый.

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«Спартак» с «Краснодаром» весело начали и так же продолжили первый тайм. Красно-белые делали упор в своём наступлении на левый фланг Мозеса, который в какой-то момент получил повреждение. Абаскаль стал готовить Зиньковского на замену нигерийцу, но тот всё же разбегался. Команда Владимира Ивича вскрывала оборону хозяев на их правом фланге, где игра связки Маслов – Денисов оставляла желать лучшего. Однако Селихов исправлялся за ошибки – спасал «Спартак» красивыми сейвами.

После первого тайма счёт по ударам был 10:5 (в створ – 6:4). Перед самым перерывом «Спартак» повёл. Если Мелёшин в трёх моментах с выходами фактически один на один принимал очень плохие решения, то Соболев снова показал молодому напарнику, как решить эпизоды. Именно Александр сделал гол. Соболев спровоцировал новую ошибку антигероя игры Ленини на половине поля «Краснодара», забрал мяч и вырезал тонкую передачу на Умярова.

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«Спартак», казалось, контролировал происходящее на поле после перерыва, однако на исходе часа матча «Краснодар» сравнял счёт. Всё началось с фирменного длинного чудо-паса от Алонсо, Рябчук неудачно выбрал позицию и дал Мозесу Кобнану принять мяч, а Маслов упустил в штрафной Кокшарова. Очень простой, но классно исполненный гол. 18-летний талант делает себе имя в элите, и вот именно этим хорош нынешний формат Кубка России. И, к сожалению для Мелёшина, на фоне молодого спартаковца его ровесник Кокшаров смотрелся как Холанд.

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У «Спартака» были проблемы с обороной против угловых «Краснодара», которые команда Ивича разыгрывала. Если в одном случае красно-белым повезло избежать пропущенного мяча, то на 74-й минуте «быки» всё же забили. Урок не был усвоен Абаскалем и его парнями. Хозяева опять оставили свободным игрока за штрафной – Эктова, который воспользовался возможностью пробить. Рикошет от Денисова сыграл против «Спартака». Так краснодарцы перевернули игру менее чем за четверть часа.

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Но ещё через восемь минут тот же Эктов стал виновником пенальти в свои ворота. Защитник сломал линию и создал глубину для Соболева – Агкацев сфолил на центрфорварде «Спартака». Александр оформил дубль с «точки», а дальше… произошло что-то невероятное! Судьи отменили гол и назначили свободный удар, разглядев, что Соболев коснулся мяча одной ногой до того, как пробить по нему другой. Это решение бригады Буланова точно будут обсуждать и критиковать. Похожий эпизод был в марте 2022-го, когда гол Промеса с 11-метрового в ворота «Пари НН» отменили из-за такого же ляпа.

Этот эпизод подбил спартаковцев. Финальный штурм у хозяев по большому счёту не получился, хотя команды отыграли 100 минут. Во втором тайме «Спартак» и «Краснодар» только по два раза попали в створ (всего удары – 6:4), и южане одержали победу, оставляющую им надежду на участие в плей-офф Пути РПЛ.