У «Баварии» проблемы. И они больше, чем кажутся на первый взгляд

«Бавария» – самый весёлый топ-клуб Европы последнего времени. Мюнхенцы умудрились выиграть в Бундеслиге у «Дармштадта» со счётом 8:0, а затем проиграть в Кубке Германии «Саарбрюккену». То есть команде, которая занимает 15-е место в третьей лиге! Общая стоимость игроков «Баварии» по Transfermarkt – € 948 млн. У «Саарбрюккена» нет ни одного футболиста, который стоил бы € 1 млн (весь состав – € 6,6 млн).

Победный гол на 90+6-й минуте подарил с одной стороны лучший момент в карьере для игроков «Саарбрюккена», а с другой – поверг в шок главный клуб Германии. «Невероятно, невозможно», – сказал самый дорогой футболист мюнхенцев Джамал Мусиала сразу после матча.

Ещё более резко высказался спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд: «Это просто неприемлемо! Я не понимаю, как команда могла так плохо играть в первом тайме. Не было ни смелости, ни скорости, ни агрессивности. С такой игрой «Бавария» не сможет конкурировать ни с одним серьёзным соперником. Огромное разочарование».

Критика «Баварии» – вполне явная претензия к Томасу Тухелю. Уже руководитель клуба публично возмущается работой тренера. И тут нужно учитывать контекст. Прошлый сезон получился неубедительным (даже несмотря на чемпионство). Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс недавно сказал, что увольнять Юлиана Нагельсмана и назначать Тухеля было «не совсем разумно». Подробнее о токсичной атмосфере мы уже писали в этой статье.

С тех пор проблем не стало меньше. Для «Баварии» нетипично иметь какое-либо отставание от первого места в Бундеслиге. Пускай речь лишь о двух очках и ещё куче предстоящих матчей. Но на фоне разногласий тренера с руководством и игроками ситуация выглядит нервно. Тем более после такого внезапного вылета из Кубка Германии.

Томас Тухель и Томас Мюллер Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Хотя по игре в чемпионате Германии не казалось, что у «Баварии» есть проблемы. Согласно метрике ожидаемых голов «Бавария» – с отрывом лучшая в этом сезоне. Причём и по ожидаемым забитым (27,2 xG), и по ожидаемым пропущенным (6,4 xG). В среднем команда выдаёт разницу в +2,31 ожидаемых гола на 90 минут. Чтобы понимать, насколько это мощный показатель, вот лидеры по xGD в среднем за матч в топ-5 лиг:

+2,31 – «Бавария»;

+1,36 – «Интер»;

+1,27 – «ПСЖ»;

+1,24 – «Манчестер Сити»;

+1,19 – «Барселона».

И нельзя сказать, что подобные цифры стали возможны только благодаря победе над «Дармштадтом» со счётом 8:0. Даже если вынести этот матч за скобки, получается разница в +1,96 ожидаемых гола в среднем за игру. Это значительно больше, чем у других немецких клубов. Понятно, что метрика xG отражает не всё, но «Бавария» пока не разу не проиграла в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. Всего две ничьих с «Байером» и «Лейпцигом», и в обоих случаях мюнхенцы смотрелись как минимум не хуже соперника. Лерой Зане находится в отличной форме, Гарри Кейн вообще выдал 12+5 по системе «гол+пас» в стартовых девяти турах, а 34-летний Томас Мюллер всё ещё придаёт атаке осмысленности, когда выходит на поле во втором тайме.

Гарри Кейн Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Сегодня «Баварию» ждёт, вероятно, самый сложный матч в Бундеслиге – выезд в Дортмунд. Это традиционно главное противостояние чемпионата. И сейчас такой момент, когда мюнхенцам есть чего опасаться. Речь не только про напряжённую обстановку в команде на фоне шокирующего вылета из Кубка Германии. У «Баварии» тяжёлая ситуация с составом.

В последнем матче Бундеслиги красную карточку получил Йозуа Киммих – за лишение соперника явной возможности забить гол. Один из ключевых футболистов «Баварии» не сыграет в субботу. Нуссайр Мазрауи тренируется индивидуально, как и Леон Горецка с Сержем Гнабри, которые ещё рассчитывают восстановиться к матчу в Дортмунде. Но самая большая беда – с центром защиты.

Деотшанкюль Юпамекано и Ким Мин Джэ Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Изначально на две позиции в центре обороны было три топ-игрока: Ким Мин Джэ, Маттейс де Лигт и Деотшанкюль Юпамекано. Однако месяц назад в кубковом матче не смогли сыграть все трое – и пришлось ставить в центр обороны Горецку (полузащитник) и Мазрауи (фланговый футболист широкого профиля). В последнем матче «Баварии» из-за травмы снова выбыл де Лигт (пропустит четыре-шесть недель). Состояние Юпамекано – загадка. Он уже три недели не играет, но на днях его видели на тренировке.

Месяц назад ходили разговоры, что в команду может вернуться Жером Боатенг. Он с лета 2023-го без клуба, и его можно было бы заявить по ходу сезона. 35-летний немец даже тренировался с «Баварией», но клуб решил всё-таки отказаться от его услуг. По официальной версии – из-за того, что основные защитники выздоровели. Хотя, похоже, повлияло возмущение болельщиков из-за скандальной личной жизни защитника.

Боатенг хоть и не подписал контракт, но продолжает поддерживать форму с командой. А теперь, после травмы де Лигта в последнем матче, «Бавария» снова рассматривает возможность предоставить краткосрочный контракт Жерому (информация Bild). Защитника на днях видели тренирующимся с другими футболистами основы. То есть при всех скандалах вокруг «Баварии» скоро их может стать ещё больше. Страшно представить, какой будет концентрация негатива, если самый мощный клуб Германии потеряет очки в Дортмунде.