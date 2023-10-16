«Дикая ситуация. На игроков вешают мишени». «Бавария» при Тухеле превращается в «Голливуд»

«Бавария» в нынешнем сезоне Бундеслиги идёт не на первом месте. Мы привыкли видеть мюнхенцев на вершине с 1-го тура, но пока что у команды не получается закрепиться на первой строчке. «Бавария» потеряла очки с двумя серьёзными соперниками — «Байером» и «Лейпцигом» (по 2:2). Также летом мюнхенцы разгромно влетели «РБ» (0:3) в матче за Суперкубок Германии. А теперь появилась информация, что в клубе недовольны тренером Томасом Тухелем. Что происходит в Мюнхене?

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Он пришёл на смену Юлиану Нагельсману. Клуб рассчитывал забрать Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Но Тухель провалился: из Кубка и ЛЧ вылетели, а чемпионат забрали лишь благодаря осечке «Боруссии» в последнем туре. Томасу дали второй шанс и не стали увольнять. Однако почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс недавно отметил, что клуб поспешил с заменой Нагельсмана на Тухеля: «Тренера я не менял. Клуб сменил тренера, что было не совсем разумно. Назначение Оливера Кана председателем правления было большой ошибкой. Когда я понял, что он не справляется, изменил это с помощью Карл-Хайнца Румменигге».

Интересно и то, что Тухель на первой пресс-конференции отмечал: «Состав, собранный в «Баварии», — один из самых талантливых и лучших в Европе». А затем критиковал его. Об этом же сказал и Хёнесс: «Эти заявления — настоящий праздник для СМИ, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления — нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины. Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав вовсе не скуден».

Летом 2023 года Тухелю приобрели Конрада Лаймера, Рафаэла Геррейру, Гарри Кейна и Ким Мин Джэ — достойное усиление. Но Тухель, как ему и свойственно, остаётся недовольным — так было и в «ПСЖ», и в «Челси».

Томас Тухель Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Поведению тренера не рады в «Баварии». Как сообщают немецкие журналисты TZ Мануэль Бонке и Филипп Кесслер, среди некоторых футболистов растёт недовольство Тухелем. Игроки считают, что влияние тренера на команду минимально, а сами они не развиваются под его руководством.

Также футболисты критически относятся к тому, как Тухель взаимодействует с ними. Томас объявляет состав за несколько часов до матча, из-за чего игроки не успевают понять свою роль на поле. Плюс Тухель редко общается с футболистами — это касается и индивидуальных бесед. В основном игроки контактируют с ассистентами тренера — Энтони Барри и Жольтом Лёвом. А бывший голкипер «Баварии» Ян Зоммер, покинувший клуб летом 2023 года, отметил, что в команде царила нездоровая атмосфера.

Ян Зоммер экс-голкипер «Баварии» «Ситуация в «Баварии» была совершенно дикой. Увольнения, изменения, недовольство, многочисленные проблемы, не связанные со спортом. Я понял, как всё устроено в этом клубе. На одного или двух игроков вешают мишени — и пресса начинает их критиковать. После этого выбираются ещё два футболиста. И со временем очередь дошла до меня. Но у меня не было желания публично защищаться. Главным было то, что я пытался играть как можно лучше, помогать команде добиться успеха. К счастью, в итоге я преуспел».

Как мы уже говорили, «Бавария» испытывает проблемы в важных матчах в нынешнем сезоне. Помимо проигранного Суперкубка Германии и потерь очков в чемпионате, были и тяжелейшие победы в Лиге чемпионов над кризисным «МЮ» (4:3) и «Копенгагеном» (2:1). Проблему признаёт сам Тухель: «Мы не беспокоимся, а всё анализируем и делаем выводы, которые обсудим с командой. Мы пытаемся разработать лучший план и наполнить его большей жизнью. Мы всё ещё находим способ выходить на игры, и это позитивно».

Но, что интереснее, резкие комментарии по этому поводу дал один из лидеров мюнхенцев — Йозуа Киммих. После матча с «РБ Лейпциг» (2:2) в чемпионате, он рассказал про проблемы «Баварии» во встречах с топами: «Мы пропускаем глупые голы. Сейчас у нас есть проблемы в матчах с топ-командами. Мы не добились своего в игре с «Байером», не сумели этого сделать и сейчас. Также у нас был беспорядок в игре с «МЮ». У нас проблемы с тем, чтобы сохранять стабильность на протяжении всех 90 минут в матчах с топами».

Нехорошая тенденция для Тухеля, когда авторитетный футболист клуба говорит подобные вещи.

Томас Тухель и Йозуа Киммих Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В конце 1990-х «Бавария» получила прозвище «ФК Голливуд». Тогда клуб тренировал Джованни Траппатони, футболисты и руководство чуть ли не каждый день ругались, а информация появлялась в прессе. Затем в Мюнхене всё стабилизировалось, но в 2023-м складывается ощущение, что «Голливуд» возвращается. Пока что ситуация в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов остаётся стабильной, но всплывающая информация должна насторожить Тухеля. Необходимы изменения — либо Томас рискует «потерять» раздевалку и работу.