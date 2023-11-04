Самый гениальный пас сезона в РПЛ?! «Зенит» добил «Балтику» шедевром от Клаудиньо

«Зенит» победил в Калининграде и вернулся на первое место. Пока до завтрашнего матча «Краснодара» с «Крыльями Советов». А в следующем туре РПЛ петербуржцы сыграют с краснодарцами на своём поле.

Сергей Семак подстроился под соперника и фактически отзеркалил схему Сергея Игнашевича. При обороне «Зенит» действовал по системе 3-5-2, в центре к Родригао и Эраковичу добавлялся Дуглас Сантос. Когда же петербургская команда владела мячом, бразильский капитан уходил повыше и становился дополнительной фигурой в центре поля. Вендел, в свою очередь, мог опускаться к защитникам для того, чтобы разыгрывать мяч и разбивать прессинг соперника. Впрочем, чемпиона России «Балтика» прессинговала осторожно – хозяева понимали, что «Зенит» умеет прекрасно использовать свободное пространство.

Сине-бело-голубые показали это уже через минуту после начала игры, когда улетели в быструю атаку, Сергеев пробил в штангу, а Мантуан добил. Но гол был справедливо отменён из-за офсайда у Ивана. Потом же «Балтика» не давала «Зениту» пространства. Хозяева очень компактно действовали без мяча – отлично двигались, сохраняли нужное расстояние между игроками и линиями, не уступали в единоборствах. Петербургской команде недоставало креатива в отсутствие неожиданно оставшегося в запасе Клаудиньо, да и тяжёлое после дождя поле мешало чемпиону России созидать. Зенитовцы, видимо, по просьбе Семака упрощали свой футбол.

Только после получаса игры «Зенит» нанёс первый удар по воротам «Балтики», но и тот из-за штрафной – Мантуан всего лишь размял голкипера Латышонка. К перерыву счёт по ударам в створ таким и остался – 0:1. У команды Игнашевича, как обычно, большое напряжение в штрафной соперника создавали стандарты и кроссы. Хозяева активно использовали своё, возможно, самое опасное оружие. Вообще, «Балтика» в первом тайме немного превзошла «Зенит» по точным передачам на чужой трети (92:82), а вот разрыв по статистике кроссов оказался просто гигантским – 11:2!

«Зениту» требовалось что-то менять в своей игре, чтобы дожать «Балтику» и не отстать сильнее от «Краснодара». После перерыва команда Семака улучшила контроль мяча, стала выше действовать в позиционном наступлении, а «Балтика» по этой причине глубже оборонялась. Тем не менее у чемпиона по-прежнему было много брака до штрафной. По статистике наибольшее количество потерь владения имели Круговой, Эракович и Родригао. То ли спешили защитники «Зенита», принимая неверные решения, то ли плохо открывались игроки группы атаки.

Помогли «Зениту» открыть счёт ошибка Латышонка и ход со сменой позиции Дугласа Сантоса. Бразилец принял мяч на чужой трети и подал в штрафную, а голкипер «Балтики» плохо сыграл на выходе – не сумел далеко выбить мяч, который попал на ногу Венделу. Такому мастеру, как Вендел, много шансов не нужно. Бразилец отправил мяч в сторону форвардов Сергеева и Кассьерры, а Иван опять забил в фирменном стиле – ловким движением ноги переправил мяч в ворота одним касанием пятки. Латышонку же этот неудачный выход стоил ещё и травмы. Его поменяли на Бориско.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Балтика», проигрывая, должна была раскрываться. «Зениту» только это и надо было. Добил команду Игнашевича шедевр от Клаудиньо. Вышедший на замену бразилец сделал совершенно потрясающий трюк в штрафной Бориско и в то же время нашёл лучший вариант, чтобы вырезать передачу на Кассьерру. Клаудиньо подбросил мяч – колумбиец забил головой. Просто фантастика!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Зенит» выиграл на классе, прежде всего, своих бразильцев. По статистике ударов у команды Семака тоже большой перевес – 10:5 (в створ – 5:1, из штрафной – 6:3). В компенсированное время сине-бело-голубые могли сделать свою победу крупной, но ещё один чудо-пас от Клаудиньо испортил Изидор: французский новичок пробил прямо в Бориско.