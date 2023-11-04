Один из самых скандальных трансферов в истории РПЛ, который не состоялся.

«Гинер сказал: «Хочешь — можем отпустить». Игнашевич дважды чуть не ушёл из ЦСКА в «Зенит»

Летом Марио Фернандес вместо возвращения в Москву приземлился в Санкт-Петербурге. Большинство армейских болельщиков были в шоке от таких новостей и разжаловали бразильского россиянина из легенды клуба в предатели. Мало кто знает, но таким же путём когда-то мог проследовать и Сергей Игнашевич, чья «Балтика» сегодня сыграет с «Зенитом».

Если бы всё получилось, трансфер точно стал бы одним из самых скандальных за всю историю Премьер-Лиги — наравне с возвращением в Петербург Владимира Быстрова. И да, такая возможность реально существовала.

Когда и почему Игнашевич мог сменить ЦСКА на «Зенит»

Середина нулевых — лучшее время в истории красно-синих. Армейцы были настоящим гегемоном в России и завоевали первый для страны еврокубок. Тем не менее в сезоне-2007 результаты пошли на спад: к 17-му туру команда застряла на седьмом месте с пятиматчевой серией без побед и даже без голов. Сказался отъезд в сборную Бразилии Вагнера Лава и Жо, но проблема была явно не только в них. «Зенит» и «Спартак» тем временем оторвались на восемь и семь очков соответственно.

ЦСКА обрёл мощнейший менталитет победителей, и вот он оказался подорван. Начались конфликты в раздевалке: Валерий Газзаев сделал главным виновником как раз Игнашевича.

Сергей Игнашевич про ссору с Валерием Газзаевым «Газзаев потихонечку покрикивал уже на нас, игроков обороны. И вот проигрываем в Самаре 0:1, последний в матче штрафной — я бить не решился. Сделал навес. «Крылья» вынесли мяч, и больше у нас шансов забить не было. В раздевалке Газзаев рассказал, какой я футболист. Я взорвался: «Что вы на меня кричите, как собака?!» Он опешил: «Я смотрю, вы повзрослели...» Моментально сник, молча отправился в автобус. Заметил, что отношение ко мне изменилось».

Хоть ЦСКА в итоге и вспорхнул на третье место в РПЛ, то было лишь началом разлада между тренером и капитаном. Перед 6-м туром Лиги чемпионов сезона-2006/2007 армейцы уже потеряли шансы подняться хотя бы на третье место в группе. Лишённые мотивации бразильские легионеры взбунтовались: Рамон внезапно остался в Бразилии, Жо назначил на день матча свадьбу, а Вагнер и вовсе сказал, что не будет играть, так как сердцем он уже не с командой.

Игнашевича взбесило подобное отношение, и после матча, который завершился ещё одним поражением (1:3 – в гостях у «Фенербахче»), тот выплеснул гнев на Газзаева:

«Сказал ему: «Бразильцам всё сходит с рук». — «Почему считаешь, что я в этом виноват?» — «Так вы же главный тренер!» Пообщались по-мужски, но корректно. Со временем понял, что этот разговор мне не простили. Вскоре позвонил Гинер и сказал: «Есть предложение от «Зенита». Если хочешь — можем отпустить».

Переезд Игнашевича в Петербург не состоялся. Хотя попыток было несколько

Сергей отмёл вариант с петербуржцами, потому что планировал сверкнуть на Евро-2008 и покинуть РПЛ. Между тем атмосфера в ЦСКА накалилась до предела, и на зимних сборах Игнашевич добил и без того шаткие отношения с Газзаевым.

Всю команду рано поднимали по выходным на взвешивания — исключительно ради борющегося с лишним весом Даниэля Карвальо. Игнашевич на правах лидера поднял мятеж: «Нас будили только ради этого! Тормошили наутро после игр, хотя ребята не могли заснуть до двух часов ночи. Мы просили тренера об одном — чтобы дал выспаться в выходные, перенёс взвешивание на пару часов, ближе к обеду. Никакой реакции. Команда выла. Как капитан я должен был что-то предпринимать», — вспоминал защитник.

Что же сделал Игнашевич? Просто забрал весы и закрылся у себя в номере! Второй тренер красно-синих Николай Латыш колотил в дверь и получал лаконичный ответ: «Не тратьте силы. Буду разговаривать только с Газзаевым».

Сергей Игнашевич, Валерий Газзаев и Павел Мамаев Фото: РИА Новости

Разговор состоялся, однако итоги были для Игнашевича обескураживающими: он узнал не только о штрафе и лишении капитанской повязки, но и желании коуча с ним расстаться. Спасло лишь то, что за Сергея вступилась вся команда.

«У нас были отношения, о которых могут только мечтать тренер и футболист. Понимали друг друга с полуслова. А потом всё исчезло, и работа с Газзаевым превратилась в мучение», — также вспоминал защитник.

Хоть футболист и остался армейцем, капитаном с тех пор был Игорь Акинфеев. Сергей не скрывал разочарования. А летом, уже после легендарной бронзы на Евро, вновь возник вариант с «Зенитом». В начале июля 2008-го медиа распространяли шокирующие подробности от «Советского спорта»: Игнашевич должен оказаться в Петербурге в течение двух недель, цена вопроса — $ 8 млн.

Сергей Игнашевич на Евро-2008 Фото: Martin Rose/Getty Images

Футболист отвергал все слухи: «Все новости исходили из газет, чья репутация, мягко говоря, не самая твёрдая. Могу назвать это вымыслом. Скажем так: со мной никто никаких переговоров не вёл».

И всё же в 2011 году Сергей в эфире телеканала «Россия 2» подтвердил правдивость информации: «Мне предлагали переехать в «Зенит». Вы же знаете схему: сначала предложение идёт в клуб, а уже потом… Если бы Евгений Гинер отпустил меня, как бы к этому отнёсся? Безусловно, мне было бы любопытно. Я бы подумал над этим предложением».

Получается, зимой 2008-го менять Москву на Санкт-Петербург не захотел сам Игнашевич, а всего полгода спустя его уже не отпустил босс ЦСКА. Хотя клуб мог выручить за немолодого 29-летнего защитника крупную сумму — примерно за столько же оформили рекордную на тот момент продажу Иржи Ярошика в «Челси».

Не получилось у Игнашевича и с Европой. И всё-таки спустя годы Сергей едва ли жалеет о срыве трансфера в «Зенит». Хотя петербуржцам он точно пригодился бы. Особенно вспоминая, что вместо него пригласили вечно «пожарящего» Себастьена Пюигренье.

Даже не беря в расчёт репутационные потери, с которыми Игнашевич точно столкнулся бы при переезде в Петербург, в десятилетний промежуток с лета 2008-го до лета 2018-го ЦСКА взял три титула и три Кубка России, а также вышел в 1/4 финала ЛЧ. «Зенит» в тот же период накопил столько же чемпионств, на Кубок меньше и трижды просочился в 1/8 Лиги чемпионов. На стороне сине-бело-голубых нет преимущества – а вдруг это это заслуга как раз Игнашевича?