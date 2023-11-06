В РПЛ назревает ещё одна отставка? «Урал» Гончаренко — просто мрак

«Урал» и «Рубин» поменялись ролями в ходе сезона РПЛ. Если екатеринбуржцы начинали чемпионат успешно и даже шли в группе лидеров, то казанцы испытывали проблемы с набором очков. Но к 14-му туру «Урал» не побеждал на протяжении восьми матчей, а «Рубин» догнал команду Гончаренко по очкам. В очной встрече решалось, кто запрыгнет в топ-10.

Первый тайм встречи — полная противоположность предыдущего понедельничного матча. Если «Оренбург» и «Ростов» выдали классное шоу с обилием моментов, то от игры в Екатеринбурге в первые 45 минут клонило в сон. Да, несколько моментов команды всё же создали: у «Рубина» опасно бил Чумич, а у «Урала» шансы были у Шеттине и Юшина. Но назвать футбол искромётным не получится. Конечно, на команды влияла турнирная ситуация. Никто не хотел проигрывать и оставаться в опасной зоне. Хотя «Оренбургу» и «Рубину» это не помешало сыграть весело.

Вся надежда на огонь приходилась на вторые 45 минут. Должен же был кто-то забить! Сначала чуть активнее играл «Рубин», но спустя минут 10 «Урал» взял игру под свой контроль. Например, неплохой момент получил лидер хозяев Эрик Бикфалви.

Но, вопреки логике, счёт в матче открыли казанцы. «Рубин» затолкал мяч в ворота Помазуна: по правому флангу подключился Кабутов, затем он навесил на Чумича, но тот не смог попасть нормально по мячу. Зато Вада после отскока буквально внёс мяч головой за линию. Помазун прыгнул, однако было уже поздно — 1:0 в пользу «Рубина». Казанцы так праздновали гол, что травму получил Мирлинд Даку. Но в итоге албанского форварда привели в порядок.

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«Рубин» не ушёл в глухую оборону после забитого мяча. «Урал», конечно, активнее пошёл вперёд, но штурм не устраивал. А вот Зотов чуть не удвоил преимущество своей команды на 66-й минуте, пробив в штангу. Гончаренко отвечал тройной заменой, пытаясь встряхнуть команду. Но полноценного навала на «Рубин» так и не выходило. Хотя хороший момент был у Кулакова, но тот пробил в штангу с внешней стороны.

В последние минуты картина сложилась следующая: «Урал» чаще владел мячом, а «Рубин» по возможности затягивал время, но старался не активировать режим «автобуса». Важным событием концовки стал выход Юрия Газинского у «Урала». Автор первого гола ЧМ-2018 пропустил семь месяцев из-за травмы и впервые появился на поле в новом сезоне. Но даже опыт Газинского не помог «Уралу» отыграться.

«Урал» — «Рубин» — 0:1 Фото: vk.com/fc_ue

«Рубин» одержал пятую победу в сезоне и третью за последние четыре матча. Команда Рахимова поднялась на девятое место, на шесть очков оторвавшись от зоны стыковых матчей. А «Урал» продлил безвыигрышную серию до девяти (!) встреч и уже находится на 12-й строчке. Рахимов пережил разговоры об отставке, и клуб начал стабильно набирать очки. Теперь потенциальное увольнение — тема, касающаяся Гончаренко. Лишится тренер места в «Урале»?