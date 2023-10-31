Что, если бы «Золотой мяч» вручали тренеры и легенды РПЛ. Вот как они проголосовали

Накануне, 30 октября, состоялось вручение «Золотого мяча» за сезон-2022/2023. Как и утверждалось в появившихся за несколько дней до церемонии инсайдах, самый престижный индивидуальный приз в футболе достался Лео Месси.

«Золотой мяч» всегда был спорной наградой. Мы опросили легенд российского футбола: Станислава Черчесова, Юрия Сёмина, Александра Кержакова, Романа Павлюченко. И их мнения разошлись.

А кто получил бы «Золотой мяч», если бы в голосовании участвовали главные тренеры команд РПЛ? Ниже — мнение 13 специалистов (Гильермо Абаскаль, Сергей Семак и Михаил Галактионов отказались от комментариев).

Владимир Ивич («Краснодар») выбрал Килиана Мбаппе

— Я бы проголосовал за Мбаппе. Для меня он лучший в мире.

Игорь Осинькин («Крылья Советов») выбрал Эрлинга Холанда

— Всегда был за Месси, но сейчас считаю, что только чемпионата мира не хватит. Я думаю, что приз больше заслуживает Холанд. Но, конечно, понимаю, что фигуры Месси и Холанда пока несопоставимы. Чемпионата мира Месси недостаточно, потому что на протяжении всего сезона Холанд был более ярок. Эта награда не итог чемпионата мира — это годовая награда. Но вклад в мировой футбол, уровень игры и возможность влиять на игру своей команды у Месси и Холанда несопоставимы.

Эрлинг Холанд Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Марцел Личка («Динамо») выбрал Эрлинга Холанда

— За один сезон его команда выиграла и Лигу чемпионов, и очень сильный чемпионат Англии, и Кубок Англии. Это уникальный результат. И Холанд — ключевой игрок своей команды, забил невероятное количество мячей, приносит очень много пользы на поле. 100% он заслуживает «Золотой мяч».

Владимир Федотов (ЦСКА) выбрал Лионеля Месси

— Я за Месси, думаю, он должен получить приз. После чемпионата мира вопросов быть не должно. Лео — уникальный человек. Помимо таланта, у него потрясающие требования к себе, ведь нужно учитывать и возраст. И важно отметить, насколько сильнее с ним становится именно команда. А не просто сколько забил тот или иной футболист. В футболе это всегда ключевое.

Сергей Юран («Пари НН») выбрал Килиана Мбаппе

— На мой взгляд, больше всех «Золотой мяч» заслужил Мбаппе. Он хорошо выступает и в сборной, и в клубе, и показывает себя в Лиге чемпионов. Он давно подтверждает свой уровень. Не вижу, чтобы сейчас кто-то сильно выделялся. Мне импонирует Мбаппе, поэтому я бы проголосовал за него.

Килиан Мбаппе Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Валерий Карпин («Ростов») выбрал Лионеля Месси

— По-моему, всё однозначно. Думаю, «Золотой мяч» получит Месси. Потому что он чемпионом мира стал. И потому что он Месси, — сказал Карпин телеграм-каналу клуба болельщиков ФК «Ростов».

Виктор Гончаренко («Урал») выбрал Лионеля Месси

— Пока Месси в строю, я всё время за Месси. К концу карьеры он выиграл всё. Я не помню игрока, который оказывал бы такое влияние на команду. Он совершенствуется с каждым годом в передачах, ведении мяча, во всём. Лео — номер один. Холанд — машина, но зависимый форвард. Месси сам всё организовывает, решает исходы матчей, раздаёт голевые.

Рашид Рахимов («Рубин») выбрал Эрлинга Холанда

— На сегодняшний день небольшое предпочтение отдаю Холанду. Но и Месси стал чемпионом мира и сейчас поднял бум в Америке. А ещё лучше, если будет два «Золотых мяча» (смеётся). Мы видим, что, пока есть Месси, бороться сложно. Но нужно отметить молодого Холанда, который проявил себя с наилучшей стороны. У Холанда проблема в том, что со сборной Норвегии далеко не пройти, у Месси же сборная Аргентины. И до сих пор Лионель поддерживает свой уровень, оправдывает своё имя. Очень сложно сравнить эти вещи. Было бы неплохо вручить сразу две награды.

Сергей Ташуев («Факел») выбрал Лионеля Месси

— Вопрос, на самом деле, непростой. Но если выбирать кого-то одного, то я всё же за Месси. Он проявил себя на чемпионате мира, завоевал золотую медаль, которой у него ранее не было. И был на турнире настоящим лидером команды, хотя все мы помним, что начинался чемпионат для сборной Аргентины очень непросто.

Мирослав Ромащенко («Ахмат») выбрал Лионеля Месси

— Лучше Месси в мире не существует футболиста. Он это подтверждает из года в год. Все титулы, которые возможны, он завоевал. Единственное, не было титула чемпиона мира, но он и этот пробел заполнил в 2022 году. После чемпионата мира продолжает выступать на высочайшем уровне, за какой бы клуб ни играл.

Лионель Месси Фото: Julian Finney/Getty Images

Давид Деограсия («Оренбург») выбрал Эрлинга Холанда

— «Золотой мяч» должен получить Холанд — он выиграл все клубные титулы, провёл великолепный сезон, забил больше 50 голов. Эрлинг — мой фаворит.

Сергей Игнашевич («Балтика») выбрал Лионеля Месси

— Я за Месси — безоговорочно лучший игрок чемпионата мира. Да, не самый результативный сезон во Франции, но он для себя поднял высоко планку. А МЛС он взорвал, хотя это не самый слабый чемпионат. Для меня всё очевидно, несмотря на достоинства других ребят.

Александр Точилин («Сочи») выбрал Лионеля Месси

— «Золотой мяч» должен получить Месси. Думаю, чемпионат мира всё-таки превышает все заслуги Холанда в клубном сезоне. Этим титулом Месси заслужил очередной приз. Но даже и на клубном уровне Месси выступил хорошо. Понятно, что от «ПСЖ» все ждали большего. Но, наверное, стать чемпионом мира и сыграть в этом очень важную индивидуальную роль более значимо.