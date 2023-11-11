Первая встреча Кузяева и Головина в Лиге 1! Кто из россиян проявит себя ярче? LIVE

Привет, друзья! 11 ноября состоится матч 12-го тура Лиги 1 с участием «Гавра» и «Монако». С нынешнего сезона к противостоянию этих команд приковано повышенное внимание. Речь, конечно, о болельщиках из России. За монегасков уже давно выступает Александр Головин, а прошедшим летом во Францию переехал ещё один россиянин — Далер Кузяев. И вот теперь они впервые сыграют друг против друга в Лиге 1! Интригует, не правда ли? Добавляет интереса и тот факт, что оба россиянина играют важную роль в составах обеих команд. Головин два месяца подряд становится лучшим футболистом «Монако», а Кузяев достаточно быстро адаптировался в новом клубе. За кем останется первый раунд противостояния? Следите за событиями игры вместе с «Чемпионатом».

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