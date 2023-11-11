Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Гавр» — «Монако», прямая онлайн-трансляция 12-го тура Лиги 1, Кузяев, Головин, 11 ноября 2023

Первая встреча Кузяева и Головина в Лиге 1! Кто из россиян проявит себя ярче? LIVE
Георгий Илющенко Константин Кринский
,
«Гавр» — «Монако». LIVE
Комментарии
«Монако» занимает третье место, «Гавр» — седьмое. Следим за главным для нас матчем дня в Лиге 1.

Привет, друзья! 11 ноября состоится матч 12-го тура Лиги 1 с участием «Гавра» и «Монако». С нынешнего сезона к противостоянию этих команд приковано повышенное внимание. Речь, конечно, о болельщиках из России. За монегасков уже давно выступает Александр Головин, а прошедшим летом во Францию переехал ещё один россиянин — Далер Кузяев. И вот теперь они впервые сыграют друг против друга в Лиге 1! Интригует, не правда ли? Добавляет интереса и тот факт, что оба россиянина играют важную роль в составах обеих команд. Головин два месяца подряд становится лучшим футболистом «Монако», а Кузяев достаточно быстро адаптировался в новом клубе. За кем останется первый раунд противостояния? Следите за событиями игры вместе с «Чемпионатом».

Франция - Лига 1 . 12-й тур
11 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android