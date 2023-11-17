«Наказали шведов за высокомерие». Вратарь из России — соавтор шедевра в отборе Евро-2024

Шахрудин Магомедалиев рассказал, почему Азербайджану нужно болеть за Казахстан и как в Турции вспоминают Дзюбу.

Пожалуй, главная сенсация четверга в отборе Евро-2024 прогремела в Баку. Сборная Азербайджана разгромила шведов со счётом 3:0, полчаса играя в меньшинстве. А главными героями встречи стали экс-полузащитник «Спартака» и уроженец Махачкалы. Эмин Махмудов оформил дубль, причём второй гол — сумасшедшим ударом с центра поля, а Шахрудин Магомедалиев — «сухарь» в комплекте с результативной передачей. При том, что заканчивал матч через боль.

— Как удалось так шведов разнести, Шах?

— Как под Полтавой, ха-ха? Были мотивированы сильно. Очень хотели выиграть дома, перед своими болельщиками. Слава богу, практически всё, что задумали, получилось.

— Идеальный матч в исполнении сборной Азербайджана?

— Не совсем, потому что у нас удаление было на 57-й минуте. После этого сели назад, и уже не получалось показывать ту игру, которую могли показать. Думаю, мы даже лучше могли бы сыграть, если бы не красная карточка. В любом случае реабилитировались за поражение в Швеции. Доказали всем, что это была случайность.

— По вашим воротам часто били?

— Ничего особо серьёзного не было: парочка не слишком опасных ударов. Ребята очень хорошо оборонялись.

— А какой шедевр Махмудов вытворил?!

— Наверное, лучший гол года из того, что я видел. Так остановить мяч в одно касание и ударить — это просто шедевр! Я «свечу» дал с рук, а Эмин подъёмом остановил и вторым касанием шведу за шиворот закинул с центра поля. Наши ребята два-три раза пытались Ольсену так забросить. А он им показывал: «Давайте-давайте, пробуйте». Махмудов и попробовал — лучше всех получилось! Наказал за их высокомерие.

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— Как сам Эмин на свой «голасо» отреагировал?

— Счастлив. Говорит: «Когда ты дал подачу, подумал: сейчас остановлю мяч и потом буду всем рассказывать, как красиво принял». А он и принял красиво, и ударил красиво. Молодец! Мы все знаем, что он очень классный футболист. И он свой класс показал.

— У вас раньше случались голевые передачи?

— За сборную — нет. Это первая. А за «Карабах» две голевые есть.

— Для вас это пока самая ценная победа за сборную?

— Да-да, конечно. При своих болельщиках, против такой хорошей команды. Причём не 1:0 вымучили. А 3:0 — это прямо победа.

— Из России поздравляли?

— Нет, не было ничего.

— А родители?

— Родители больше переживали из-за моей травмы. Результат им без разницы, главное — здоровье сына. Когда мы играем, они только об этом думают.

— Что за травма?

— Надорвал связки в моменте со штрафным ударом. Не видел полёт мяча — пришлось резко руки выставлять. Видно, неправильно поставил. Слава богу, ничего серьёзного, могло бы быть хуже. Причём намного.

Сборная Азербайджана Фото: AP/TASS

— Это в какой момент произошло?

— Как раз после удаления, на 57-й минуте. Форсберг бил стандарт.

— То есть доигрывали с травмой?

— Да, терпел. Не хотел ребят оставлять. Знал, что вратарю со скамейки будет очень тяжело войти в такую игру. Мы же вдесятером уже были. Поэтому старался дотерпеть. Удалось.

— Вы вникали, что нужно для попадания в плей-офф?

— По-моему, мы все шансы уже потеряли. Австрийцы с бельгийцами уже вышли на чемпионат Европы.

— Так в плей-офф через Лигу наций попадают.

— Я за этим не слежу, но в Лиге наций ещё должен сойтись определённый расклад. Мы-то там второе место заняли после Казахстана. Вот если они выйдут на Евро напрямую из группы, тогда у нас есть шанс. А от нас уже, к сожалению, ничего не зависит. В Лиге наций плохо стартовали — только в конце начали выигрывать. И так же в отборе чемпионата Европы — только ближе к финишу приподнялись.

— Как в новом клубе — «Адана Демирспор» — протекает адаптация?

— Осваиваюсь. Новый чемпионат, другой уровень — ко всему нужно привыкать. Но мне в этом плане попроще, чем другим: азербайджанский язык я знаю, а турки с азербайджанцами очень близки. Меня очень хорошо приняли. Никаких проблем нет.

— Дзюбу не вспоминают?

— Очень тепло все вспоминают Дзюбу! Говорят, хороший парень, который очень любит шутить.

— Почему же хороший парень не заиграл в Турции?

— От него многого ждали — такого уровня футболист пришёл. А он не заиграл. Не знаю почему. Это футбол. У каждого своё место и своя судьба. В «Зените» Дзюба был топ, а в «Адане» не получилось.