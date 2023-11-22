Хорватия повозилась с Арменией и всё-таки едет на Евро! А Уэльс — пока нет

Хорватия и Уэльс заочно оспаривали последнюю путёвку на чемпионат Европы — 2024 в квалификации. Балканцы находились в привилегированном положении — им нужно было либо обыграть дома Армению, либо дождаться осечки конкурента в игре с немотивированной, но сильной Турцией. В итоге сработало первое условие. Хотя не без нервов.

Армяне упростили хорватам задачу отсутствием двух важных футболистов: центральный защитник «Астаны» и капитан сборной Вараздат Ароян словил дисквалификацию, а опорник «Рубина» Угочукву Иву получил небольшое повреждение по ходу игры с Уэльсом (1:1). В отсутствие Арояна, кстати, повязку примерил лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Тем не менее сама Хорватия также не обошлась без весомых потерь: травмированных центрального полузащитника «Манчестер Сити» Матео Ковачича и левого вингера «Тоттенхэма» Ивана Перишича. Также отсутствовал нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович, на счету которого дубль плюс ассист в ворота Латвии.

Выйди на поле Ковачич и Перишич, балканцы были бы наверняка активнее — к 43-й минуте они наиграли лишь на 0,29 ожидаемого гола. Неужели так сильно надеялись на турок?

Зато Армения чуть не воспользовалась пассивностью оппонента и на 29-й минуте создала острейший момент: Ованес Арутюнян со своей половины поля отдал великолепную разрезающую передачу на Камо Оганесяна, и тот вывалился один на один с Домиником Ливаковичем. Правый защитник едва не открыл счёт изящным черпачком — вратарь эффектно перевёл мяч на угловой.

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И всё же внимательные читатели наверняка поняли, что 43-ю минуту матча у хорватов мы указали не просто так. Именно тогда Борна Соса принял пас от Луки Модрича и подал с левого фланга в штрафную на Анте Будимира, который точно замкнул головой в ближний угол. Этот гол стал лишь вторым для 32-летнего нападающего «Осасуны» за сборную — и первым в официальной игре. Как же вовремя он проснулся!

Интересно, что таким способом хорваты пытались забить весь тайм. Казалось, ну и зачем они безрезультатно грузят на Будимира? Какой в этом смысл? Не проще ли, имея в составе технарей вроде Модрича и Ловро Майера, раскатать соперника низом? Что ж, Анте снял все вопросы.

Будимир празднует гол в ворота сборной Армении Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Второй тайм также проходил почти без моментов. Один из ярчайших эпизодов сотворил левый латераль «Локомотива» Наир Тикнизян: не позволил всё тому же Будимиру забить второй в пустые ворота, красиво сняв ногой мяч с его головы.

Кадр из трансляции матча Хорватия — Армения Фото: Кадр трансляции

Хорватия вновь почти отличилась позже: Андре Калисир перехватил передачу Модрича на Будимира и едва не срезал в свои ворота, однако Огньен Чанчеревич сохранил интригу на финал встречи. Впрочем, Армения в ответ ничего не создала. И всё-таки, реализуй Оганесян железный момент в середине первого тайма, игра могла закончиться с любым исходом.

Хорватия едет на Евро-2024. Более того, Уэльс не осилил Турцию (1:1), так что команда Модрича могла особо и не напрягаться в разборке с армянами. Валлийцы же, как и другие неудачники отборочного этапа, с 21 по 26 марта 2024 года забьются за одну из трёх путёвок в стыках Лиги наций.