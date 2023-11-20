Сборная России растоптала Кубу — 8:0! Но до повторения рекорда не хватило гола

В команде Карпина забил даже дебютант. Кубинцы повторили своё крупнейшее поражение в истории от СССР.

Сборная России эффектно завершила для себя 2023-й. Восемь голов в ворота Кубы!

Валерий Карпин поставил на матч с Кубой состав, который был похож на тот, что играл с Камеруном. Сафонов в воротах, Осипенко и Солдатенков – в центре обороны, Волков и Сильянов – на флангах, Глебов и Кузяев – в центре поля, Обляков – правый вингер, а Чалов – центрфорвард. Только на позиции опорного хавбека вместо Баринова, пропускающего сбор «по медицинским причинам», вышел Глебов, да на левом краю атаки не игравший с камерунцами Головин поменял Пиняева. Очевидно, эти футболисты на сегодняшний день лучшие в России, по мнению тренера.

С первых минут чувствовалось, что встречаются команды, между которыми 130 мест в рейтинге ФИФА. Сборная Кубы сидела в обороне низким блоком по схеме 5-4-1, а наши владели мячом и территорией и за счёт взаимодействий на скорости вскрывали насыщенную оборону соперника. Центральной фигурой в составе сборной России был тот, кто и должен быть – капитан Головин. Только за первые 20 минут полузащитник «Монако» нанёс четыре удара. Однако мяч то во вратаря летел, то выше цели.

Кубинцы в бутсах из «Спортмастера» крепко держались на ногах на мягком поле, но заскучали без мяча, побежали в атаку – и нарвались на контрвыпад! В середине первого тайма голевая атака сборной России началась с отбора Солдатенкова у Параделы (лучший бомбардир сборной Кубы заигрывался, желая показать себя, терял мячи) и завершилась выходом три в три. Обляков сделал пас Головину, который грамотно избежал офсайда, экс-армеец быстро вернул мяч армейцу сегодняшнему, и Иван порадовал точным ударом переполненные трибуны стадиона в Волгограде.

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Кубинцы расстроились, а после получаса игры у них случился настоящий провал – команда Юниелиса Кастильо пропустила ещё два мяча в течение пяти минут. Второй гол сборной России сделал тот же дуэт Головин – Обляков. Только на сей раз полузащитник ЦСКА ассистировал хавбеку «Монако». За Александром не успел действовавший против звезды хозяев новичок сборной Кубы из швейцарского «Бадена» Глоор. У этого парня глоры после сегодняшней игры точно не появятся – не повезло попасть под Головина.

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А потом «привёз» голкипер Аросарена из американского клуба «Тампа-Бэй Раудис». До этого он совершал такие феноменальные сейвы, что мог за один матч наиграть на трофей Яшина. Отражал даже удары в упор другого нашего «француза» Кузяева, который, как и Головин, был очень заменён и несколько раз бил по воротам. Но в эпизоде с третьим голом Аросарена ошибся с пасом при розыгрыше мяча, и Чалов отдал голевую на Миранчука. 16 ударов, 3:0 на табло – шикарный тайм.

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Карпин не стал перегружать легионеров, заменил в перерыве Головина с Кузяевым. Отправился отдыхать и ещё один автор гола – Миранчук. Тренер сборной России использовал сразу половину положенных замен, выпустив Пруцева, Кривцова и Пиняева. Наша команда продолжала доминировать. Ещё с первого тайма выделялся сверхактивностью на правом фланге защитник Волков, который пытался доказать Карпину, что он не в такой плохой форме, как говорит Владимир Ивич. Но забил четвёртый гол левый защитник! Опять голевая атака хозяев началась с Солдатенкова (выиграл единоборство у Параделы), а потом были два идеальных касания от Чалова и классное завершение от Сильянова.

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По истечении часа матча на поле появились ещё трое запасных сборной России: Карпин дал сыграть полчаса Соболеву, Мостовому и Черникову. Кстати, для Черникова, как и для Кривцова, это был дебют за национальную команду. Хозяева доигрывали с атакующим трио Мостовой (справа) – Пиняев (слева) – Соболев (в центре). Эти трое своим прессингом и создали пятый гол сборной России. Вратарь Аросарена опять крайне неудачно сыграл на мяче – сделал пас на Соболева. У спартаковца, на взгляд со стороны, получился какой-то корявый удар, тем не менее мяч запрыгнул в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Кубинцы-бедняги совсем устали и вообще перестали успевать за скоростями сборной России. У этой игры оставалась только одна интрига: повторит ли наша команда результат сборной СССР, которая на Олимпиаде-1980 разгромила кубинцев со счётом 8:0. Разгром продолжил Пруцев, которому ассистировал Мостовой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

За 20 минут до конца Кривцов приблизил сборную России к повторению исторической победы. Сегодня полузащитник забил свой первый гол за национальную команду, как и Сильянов с Пруцевым. Очень простой мяч между руками пропустил вышедший на замену голкипер Моргадо.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Рекорд советских времён и крупнейшее поражение сборной Кубы в истории всё же повторили – на 78-й минуте. Моргадо ещё ужаснее сыграл, чем Аросарена, получив мяч в ноги. Попытка обхитрить Соболева завершилась голом Мостового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В итоге сборная России выиграла по ударам 29:2 (в створ – 18:0). Если бы забила девятый гол, то повторила бы собственный рекорд. В 2019-м наша команда разгромила Сан-Марино со счётом 9:0. Но в концовке Пиняев не реализовал пенальти. Моргадо всё же получил свою минуту славы, вытащив мяч из правого нижнего угла.