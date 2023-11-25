Доннарумма лишил Головина голевых пасов. Но что за цирк устроили вратари «ПСЖ» и «Монако»!

Самый результативный футболист Лиги 1 нынешнего сезона Килиан Мбаппе (13+1 до этого тура) и второй игрок турнира по системе «гол+пас» Александр Головин (5+2) встретились в матче первой и третьей команд чемпионата Франции. Перед битвой на «Парк де Пренс» действующий чемпион и лидер опережал «Монако» всего на три очка. Но сегодня «ПСЖ» увеличил отрыв до шести.

В первые полтайма «Монако» играл не хуже «ПСЖ», если не лучше. А Головин был заметнее Мбаппе. Монегаски могли забить первыми относительно быстрый гол на 11-й минуте, когда российский полузащитник сделал идеальную подачу углового с правого фланга. Александр положил мяч точно на голову центральному защитнику Магасса, которого оставили совершенно свободным в семи метрах от ворот. Головина лишил голевой передачи Доннарумма, вытащивший сложный мяч из-под перекладины. А ещё через три минуты наш легионер монегасков разогнал атаку, которая завершилась голом Вандерсона. Но забитый командой Ади Хюттера мяч был отменён из-за минимального офсайда.

«Монако» не закрывался, стремился отвечать давлением на давление «ПСЖ». Но класс чемпионов Франции всё же перевесил. Впрочем, гол парижанам на 18-й минуте подарил ужасной ошибкой вратарь «Монако» Кён. Он выронил мяч после удара по воротам, и Рамуш забил с добивания.

Однако через четыре минуты Доннарумма ответил ещё более кошмарной ошибкой на ошибку Кёна. Вот это был «всем привозам привоз»! При розыгрыше мяча итальянец просто покатил его на Минамино, который с удовольствием воспользовался презентом от Джанлуиджи. Настоящий цирк устроили вратари в первом тайме. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что и спасали они не единожды. Тот же Доннарумма перед перерывом совершил суперсейв, когда Головин протащил мяч по центру и вырезал проникающую передачу на Минамино – японец бил без помех с 10 метров и проиграл дуэль итальянцу.

Луис Энрике в конце концов подстроил игру «ПСЖ» под «Монако», внёс коррективы – команда при владении образовывала тройку сзади. Парижане пытались проникать в карманы между тремя центральными и фланговыми защитниками монегасков. Мбаппе загубил два сумасшедших момента – Кён отражал мячи, которые Килиан видел уже в сетке. А на 38-й минуте Магасса организовал в свои ворота курьёзный пенальти: выбивая мяч из штрафной, попал по колену Дембеле. Мбаппе взялся исполнить 11-метровый и на сей раз пробил без шансов для голкипера под перекладину.

Второй тайм начался с ещё одного крутого сейва Доннаруммы после удара Минамино с 10-11 метров. А кто ассистировал японцу? Опять Головин! Россиянин словно свободный художник открывался то слева, то в центре, то в полуфланге, искал и находил мяч.

Но в остальном монегаскам недоставало остроты. Парижане отдали мяч «Монако», защищались в среднем блоке и рассчитывали использовать свободное пространство. Это не получалось до 71-й минуты, пока Дембеле не забил свой первый гол после перехода в «ПСЖ». Гости прозевали быстрый розыгрыш штрафного: прошла передача за спину Магасса, и Кён пропустил в свой ближний верхний угол.

А спустя три минуты «ПСЖ», казалось бы, на ровном месте сделал счёт крупным. Чуть-чуть растворившийся на поле Мбаппе напомнил о себе голевым пасом на Витинью, хотя Килиан скорее надеялся в этом эпизоде на обратную передачу после стенки. Португалец нанёс красивый обводящий удар из-за штрафной – тут Кён не был виноват в голе.

Потеря концентрации при счёте 4:1 стоила команде Луиса Энрике пропущенного мяча ещё через три минуты. Центральные защитники «ПСЖ» пустили за спины Балогуна, и тот реализовал выход один на один. До этого форвард «Монако» своей игрой вынуждал задаваться вопросом, почему Хюттер оставил на скамейке Бен-Йеддера, но, когда всё стало ясно, наконец-то проявил себя.

Чемпион Франции всё-таки одержал крупную победу (Марипан в эпизоде с пятым голом просто отдал мяч Коло Муани), но были отрезки, когда парижане не контролировали игру, не доминировали. «ПСЖ» минимально превзошёл «Монако» по ударам – 16:14 (в створ – 11:7, из штрафной – 14:11). У Луиса Энрике ещё много работы. Мбаппе в этой встрече совершил 55 касаний мяча, четыре раза пробил по воротам и сделал один пас под удар. У Головина – 67 касаний, он один раз пробил мимо цели и сделал пять передач под удар. Больше всех в составах обеих команд. В концовке ещё одна шикарная подача россиянина с углового чудом не стала голевой.