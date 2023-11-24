Головин в 10-й раз зарубится с «ПСЖ»! А как с грандом играли другие россияне?

Во Франции намечается суперматч. В пятницу, 24 ноября, лидер чемпионата «ПСЖ» сыграет с «Монако», который совсем недавно занимал первое место. Однако это продлилось недолго. Сейчас монегаски – третьи. Неудивительно. Когда набираешь четыре очка за три матча (такой результат в последних турах) трудно сохранить чемпионский темп

Однако ещё не всё потеряно. Отставание «Монако» от «ПСЖ» три очка. Соответственно, в случае победы команда Ади Хюттера выйдет на первое место. Правда, цифры не в пользу монегасков: в последний раз они выигрывали на поле соперника в 2016-м.

Зато как же хорош в противостояниях с «ПСЖ» Александр Головин! В понедельник он скатал в Волгограде матч с Кубой (8:0), но быстро вернулся во Францию. Его участию в матче ничто не должно помешать. Скорее всего, на свою 10-ю встречу с парижанами он выйдет в основном составе. Тем более статистика в матчах с парижанами у него отличная: за девять игр 2+1. Последнее на текущий момент результативное действие он оформил в феврале, когда «Монако» добил измученного травмами и вирусами соперника. И, в общем-то, похоронил перспективы Галтье в Париже. В тот день в соцсетях частично завирусился пост в духе «как же «ПСЖ» не хватает такого футболиста, как Головин». Но, видимо, на него не обратили в клубе особого внимания, и летом попытки приобрести Александра сделаны не было. Так что теперь россиянин будет иметь новый шанс, чтобы улучшить свои статистические показатели.

Однако Головин далеко не первый россиянин, кто играл с «ПСЖ» в чемпионате Франции. Вспомним всех, кто был до него.

Александр Мостовой, «Кан», «Страсбург» (4 матча, 360 минут)

1 победа – 3 поражения

Александр Мостовой в «Страсбурге» Фото: Из личного архива Александра Мостового

За 2,5 года во Франции Мостовой сыграл с «ПСЖ» четыре раза. И даже удивительно, что хотя бы раз ему удалось победить. Впервые Царь встретился с парижанами ещё в короткий период в «Кане». Там аутсайдера без шансов укатали — поражение 0:2. Да, зацепиться за очки с будущими чемпионами не удалось, зато «Кан» в том сезоне сохранил место в элите. Потом Мостовой играл уже за более статусный «Страсбург», но только раз с россиянином в составе получилось победить. Однако, опять же, ничего удивительного: «ПСЖ» в последующие годы оставался лидером, а «Страсбург» боролся за места в середине таблицы.

Руслан Пименов, «Метц» (1 матч, 50 минут)

1 победа

Руслан Пименов в «Метце» Фото: fcmetz.com

Зимой 2005-го Руслан Пименов вырвался из «Локо» в полугодовую аренду во французский «Метц». Он провёл всего три матча, однако один из них – с «ПСЖ», за который в то время выступал Сергей Семак. Так что получилось своеобразное российское дерби, учитывая, что бывшие клубы футболистов «Локо» и ЦСКА.

На тот момент «ПСЖ» временно потерял статус топ-клуба и плавал в середине таблицы. А вот «Метц» боролся за выживание. Победа в тот момент им была просто нужнее. К 50-й минуте счёт уже был 2:0 в пользу аутсайдеров. Пименов не отметился результативными действиями, но всё равно получил очень высокие оценки. Весь матч он не отыграл, и после его замены «Метц» чуть не упустил победу – встреча закончилась со счётом 3:2.

Александр Панов, «Сент-Этьен» (1 матч, 60 минут)

1 поражение

Александр Панов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Летом 2000-го «Сент-Этьен» выложил «Зениту» за Панова $ 5 млн – огромная по тем временам сумма. Такова цена дубля в ворота сборной Франции. Правда, от игрока наступило быстро разочарование. В первую очередь – связанное с травмами и болезнями. Например, после подписания контракта у россиянина нашли хронический гайморит.

Однако один матч с «ПСЖ» он всё таки сыграл – в сентябре 2000-го вышел на поле в основном составе в день, когда Париж закатил сопернику пять. На 60-й минуте Панова заменили, но и это не помогло. Вскоре Александр поехал в аренду. Французской карьеры у него так и не получилось.

Алексей Смертин, «Бордо» (6 матчей, 524 минуты)

3 победы – 2 ничьих – 1 поражение

Алексей Смертин в «Бордо» Фото: Adam Davy/Getty Images

«Бордо» забрал Смертина из России исходя примерно из той же логики, что и «Сент-Этьен». Ведь Алексей играл за сборную в том самом матче с Францией. Но этот переход точно себя оправдал. За три сезона в команде Смертин стал лидером, прибавил в стоимости и помог команде взять трофей – Кубок лиги. В итоге «Бордо» продал его в «Челси» почти в два раза дороже.

Неудивительно, что команда Смертина так здорово играла с «ПСЖ» в тот период. Ведь даже в таблице она зачастую оказывалась выше. У Алексея набежало шесть матчей против парижан в чемпионате. Половина победных – круто, не так ли?

Дмитрий Сычёв, «Марсель» (4 матча, 120 минут)

4 поражения

Дмитрий Сычёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хоть у Дмитрия за целый год набежало во Франции 33 матча, все понимали – конкуренцию Дидье Дрогба он проиграл. Поэтому очень мало игр начинал в основном составе. Зато провёл четыре матча с «ПСЖ». Все – поражения, общий счёт – 2:8. Через год Сычёва вернули обратно в России, признав опыт приглашения россиянина неудачным. Больше в топ-лиги Дмитрий не попадал.

Дмитрий Ананко, «Аяччо» (1 матч, 90 минут)

1 ничья

Дмитрий Ананко в «Аяччо» Фото: Из личного архива Дмитрия Ананко

Ананко поехал во Францию уже на финише карьеры, и вряд ли «Аяччо» по итогу остался доволен приглашением футболиста. Всего 18 матчей в сезон. Из них восемь команда проиграла. Но не «ПСЖ» – с парижанами корсиканцы сыграли вничью. Ананко поучаствовал в том матче. Через год Дмитрий вернулся в Россию и вскоре завершил карьеру.