«Быков» ждёт тяжёлая игра в Екатеринбурге, а «Ростов» Карпина встретится с «Пари НН» Юрана.

«Краснодар» хочет сбросить «Зенит» с первого места. Но получится ли? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 26 ноября, четырьмя матчами завершится программа 16-го тура РПЛ — первого после международного перерыва.

Стартовый матч воскресенья пройдёт в Оренбурге, куда приедет «Ахмат». Обе команды находятся в нижней части таблицы: хозяева — 13-е, гости — 15-е. Сами понимаете, насколько важны подобные матчи.

Сразу после этого «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в чемпионате. После победы «Зенита» команда Владимира Ивича оказалась на второй строчке в таблице. Впереди у неё непростая игра в Екатеринбурге, где местный «Урал» намерен наконец-то прервать ужасную серию без побед в РПЛ, которая тянется с августа.

В 16:30 начнётся игра с участием «Рубина» и «Факела». Казанская команда в последних пяти матчах чемпионата набрала 13 очков (четыре победы, одна ничья). «Факел» в последнее время тоже радует своих болельщиков — четыре победы плюс две ничьих в шести играх.

Закроет программу 16-го тура матч в Ростове-на-Дону, куда приехал «Пари НН». Валерий Карпин против Сергея Юрана — чьё флеш-интервью будет горячее после игры?

Следите за всеми событиями воскресных матчей 16-го тура вместе с нами.

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