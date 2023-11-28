Букари может оказаться в России, но сначала должен помочь своей команде выиграть ключевой матч в Лиге чемпионов.

Забил на ЧМ и спародировал Роналду. А теперь талант «Црвены Звезды» перейдёт в «Спартак»?

Самый «российский» клуб Лиги чемпионов «Црвена Звезда», за которую выступает целая группа экс-игроков РПЛ, проведёт во вторник, 28 ноября, решающий для себя матч на групповом этапе турнира. Чемпион Сербии сыграет на выезде с «Янг Бойз». Эти команды борются за третье место в квартете с «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» и попадание в плей-офф Лиги Европы. У «Црвены Звезды» и швейцарцев по одному очку, так что победитель обеспечит себе продолжение евросезона весной 2024-го. Одной из главных фигур матча в Берне будет… потенциальный новичок «Спартака».

На днях сербский сайт MaxBet Sport опубликовал информацию, что самый результативный игрок «Црвены Звезды» на групповом этапе Лиги чемпионов Осман Букари может перейти в «Спартак». Согласно источнику, москвичи заинтересованы в подписании ганского форварда, но столкнутся с конкуренцией за 24-летнего игрока со стороны клубов из Англии и МЛС. Возможная сумма трансфера не сообщается, а Transfermarkt оценивает Букари в € 6,5 млн.

Российские болельщики могли запомнить Османа прежде всего по чемпионату мира 2022 года в Катаре. Форвард попал в заявку сборной Ганы и в 1-м туре с Португалией вышел на замену на последние 15 минут. В концовке при счёте 1:3 он забил мяч, который, впрочем, не помог ганцам уйти от поражения. Букари отпраздновал гол в стиле главной звезды соперника – Криштиану Роналду, за что был мощно раскритикован.

Осман Букари форвард «Црвены Звезды» «Я заметил, что моё празднование оценили как неуважение к Роналду. Это неверно. Меня охватили эмоции, ведь я забил в дебютном матче чемпионата мира за свою страну. Это привело к такому празднованию. Воспитание не позволяет мне быть неуважительным к старшим, а особенно – к одному из моих кумиров».

Несмотря на забитый гол, в матче 2-го тура с Южной Кореей (3:2) Букари остался на скамейке запасных. В игре 3-го тура с Уругваем (0:2) он вышел на замену в перерыве, когда ганцы уже проигрывали с разницей в два мяча, но не помог своей сборной спастись и пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Всего же у Османа 14 матчей за национальную команду, три гола и две голевые передачи.

В этой Лиге чемпионов Букари забил в первом же туре на выезде действующему обладателю трофея – «Манчестер Сити»! Причём сделал это ещё в первом тайме при счёте 0:0. После проникающей передачи убежал к воротам соперника и мастерски реализовал выход один на один.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Впрочем, в Манчестере «Црвена Звезда» всё равно прогнозируемо проиграла – 1:3. А во 2-м туре гол и голевая передача Османа принесли сербам домашнюю ничью с «Янг Бойз» (2:2). Букари сравнял счёт в концовке хитрым ударом в ближний верхний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В Лиге чемпионов Букари совершил наибольшее количество обводок в составе «Црвены Звезды» – 10. Он также делит первое место по количеству ударов (8), правда, в створ нанёс только два. Оба завершились голами. Осман второй в команде по пасам под удар (4), точным передачам на чужой трети поля (30) и заработанным на себе фолам (5).

Букари – самый результативный игрок «Црвены Звезды» и во всех турнирах нынешнего сезона. Ганец забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи за 17 матчей. Помимо скорости, обводок и нацеленности на ворота, его козырем можно считать универсализм, поскольку он способен сыграть как на флангах атаки в роли вингера, так и впереди.

После ЧМ-2022 у Османа, по-видимому, была небольшая переоценка собственных возможностей. По крайней мере, руководитель «Црвены Звезды» Звездан Терзич позволил себе покритиковать ганца:

«Я думаю, что ему нужно поменять стиль своей игры и делать то, что просит тренер. Букари делает всё ради собственной выгоды. Если у него будет правильный настрой, он сможет переиграть всех своих оппонентов».

В свою очередь тогдашний тренер команды Милош Милоевич выразил мнение, что ганцу сложно быть стабильным, играя два матча в неделю.

«Букари – спринтер, у него высокий расход энергии, и он не может играть в режиме «среда-воскресенье», – объяснял Милоевич. – Точнее, он способен на это, но ему нужно лучше готовиться. А вообще, это игрок, которому требуется свободное пространство. В нашей лиге его нет. Поэтому Осман наиболее опасен в еврокубковых матчах».

Но, кажется, Букари прогрессирует. С «Црвеной Звездой» он выиграл в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Сербии. А свой первый трофей в Европе Осман завоевал в клубе из топ-5 европейских лиг. Сезон-2021/2022 ганец отыграл на правах аренды за «Нант» и стал обладателем Кубка Франции. В финале с «Ниццей» (1:0) вышел на замену. В Лиге 1 Букари набрал 2+4 в 24 играх, поучаствовав голевой передачей в победе над самим «ПСЖ» со счётом 3:1. Так что этот парень точно не теряется в больших матчах.