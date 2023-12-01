Малком наконец отомстит Роналду? Матч лидеров в чемпионате Саудовской Аравии! LIVE

Друзья, всем привет! В Саудовской Аравии важное событие: сегодня, 1 декабря, в 15-м туре встречаются лидеры местного чемпионата — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команда Малкома (и травмированного Неймара) пока лидирует, набрав 38 очков в 14 турах. Но Криштину Роналду и компания совсем рядом — отстают на четыре очка и в случае победы вплотную подберутся к конкуренту.

Кстати, эти же команды в августе встречались в финале Клубного кубка арабских чемпионов. Тогда в драматичнейшем матче победу в дополнительное время одержал «Аль-Наср». Так что у «Аль-Хиляля» есть дополнительная мотивация — отомстить за ускользнувший трофей.

«Чемпионат» будет следить за матчем в режиме онлайн. Присоединяйтесь к нам и ничего не пропустите!

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