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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: прямая онлайн-трансляция матча, 15-й тур лиги Саудовской Аравии, где смотреть, 1 декабря 2023

Малком наконец отомстит Роналду? Матч лидеров в чемпионате Саудовской Аравии! LIVE
Георгий Илющенко
Роналду против Малкома! LIVE
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Следим за топ-событием вместе.

Друзья, всем привет! В Саудовской Аравии важное событие: сегодня, 1 декабря, в 15-м туре встречаются лидеры местного чемпионата — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команда Малкома (и травмированного Неймара) пока лидирует, набрав 38 очков в 14 турах. Но Криштину Роналду и компания совсем рядом — отстают на четыре очка и в случае победы вплотную подберутся к конкуренту.

Кстати, эти же команды в августе встречались в финале Клубного кубка арабских чемпионов. Тогда в драматичнейшем матче победу в дополнительное время одержал «Аль-Наср». Так что у «Аль-Хиляля» есть дополнительная мотивация — отомстить за ускользнувший трофей.

Саудовская Аравия - Про лига . 15-й тур
01 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за матчем в режиме онлайн. Присоединяйтесь к нам и ничего не пропустите!

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