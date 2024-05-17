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«Жирона» может подписать двукратного обладателя Лиги чемпионов летом — Sport.es

«Жирона» может подписать двукратного обладателя Лиги чемпионов летом — Sport.es
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Каталонская «Жирона» начала работу над усилением состава накануне начала летнего межсезонья, так как уже осенью команды Мичела Анхеля дебютирует в еврокубках, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонская команда, которая уже точно по итогам сезона не опустится ниже четвёртой позиции в чемпионате Испании собирается подписать хавбека «Ливерпуля» Тьяго Алькантара, который летом станет свободным агентом.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отмечается, что «Жирона» уже связалась с окружением игрока, чтобы оценить возможность его регистрации в летнее трансферное окно. Сам Тьяго был бы рад возвращению в Каталонию.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Текущий сезон испанец пропустил из-за травмы, выйдя на поле лишь один раз. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Ранее Тьяго выступал за «Баварию» и «Барселону», воспитанником которой является. В составе обоих клубов полузащитник выигрывал Лигу чемпионов.

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