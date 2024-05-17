Хави отреагировал на слухи о том, что может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слухи о том, что может покинуть клуб в конце сезона.

«Только вчера я сказал, что финансовое положение клуба не самое лучшее. Я понимаю суматоху, шум вокруг, но я отношусь к этому с величайшим энтузиазмом и именно так я передаю это Деку и Лапорте.

Я действительно хочу, чтобы следующий сезон начался, чтобы соревноваться и бороться. Чтобы «Барселона» снова выиграла титулы. Мы сделали это в прошлом году, не в этом, но мы были близки. У меня много энтузиазма и амбиций. Мы с Деку и президентом планируем следующий сезон», — приводит слова Хави Marca.

Ранее сообщалось, что несколько членов совета директоров «Барселоны» изъявили желание, чтобы Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и тяжёлом экономическом состоянии клуба.

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