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«Спартак» как замок с привидениями». Губерниев – после назначения Станковича

«Спартак» как замок с привидениями». Губерниев – после назначения Станковича
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Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев опубликовал пост после назначения Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Вообще, «Спартак» как замок с привидениями или как Бермудский треугольник…Много хороших тренеров-иностранцев сгинуло в «Спартаке»…. и ещё сгинет. А вот назначили бы тренером Игоря Шалимова, глядишь и закрепился бы «Спартак» в борьбе за чемпионство! И за Кубок, глядишь, повоевал бы…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

16 мая «Спартак» объявил, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. Вместе с ним из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят его помощники — сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

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