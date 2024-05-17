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Рис Джеймс будет дисквалифицирован на четыре матча за удар ногой Педро — Evening Standard

Рис Джеймс будет дисквалифицирован на четыре матча за удар ногой Педро — Evening Standard
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Правый защитник «Челси» Рис Джеймс получит дисквалификацию в размере четырёх матчей за удар ногой форварда «Брайтона» Жоао Педро, который произошёл в очном матче команд в 34-м туре чемпионата Англии (1:2). Об этом сообщает Evening Standard.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
15 мая 2024, среда. 21:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 34'     0:2 Нкунку – 64'     1:2 Уэлбек – 90+7'    
Удаления: нет / Джеймс – 88'

Из-за этой дисквалификации защитник не сможет принять участие в матче 38-го тура АПЛ с «Борнмутом», который состоится 19 мая, а также в первых трёх играх следующего сезона английской Премьер-лиги.

Подчёркивается, что Джеймс переживает, поскольку считает, что эта дисквалификация может окончательно лишить его шансов на попадание в заявку сборной Англии на грядущий чемпионат Европы.

Напомним, в нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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