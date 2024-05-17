Буффон поздравил «Ювентус» с победой в Кубке Италии над «Аталантой»

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу туринцев в финале Кубка Италии с «Аталантой» (1:0), а также пожелал команде из Бергамо удачи в финале Лиги Европы с «Байером».

«Кубок, завоёванный благодаря командной игре, сердцу, мужеству и амбициям! Поздравляем, «Юве»! И удачи «Аталанте» в европейском финале! Пусть вы пронесёте итальянский триколор с гордостью!» — написал Буффон на своей странице в социальной сети.

Напомним, финал Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 между итальянской «Аталантой» и леверкузенским «Байером» состоится 22 мая в Дублине (Ирландия). Матч будет проходить на стадионе «Авива». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.