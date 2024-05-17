Буффон поздравил «Ювентус» с победой в Кубке Италии над «Аталантой»
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Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу туринцев в финале Кубка Италии с «Аталантой» (1:0), а также пожелал команде из Бергамо удачи в финале Лиги Европы с «Байером».
Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 4'
«Кубок, завоёванный благодаря командной игре, сердцу, мужеству и амбициям! Поздравляем, «Юве»! И удачи «Аталанте» в европейском финале! Пусть вы пронесёте итальянский триколор с гордостью!» — написал Буффон на своей странице в социальной сети.
Напомним, финал Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024 между итальянской «Аталантой» и леверкузенским «Байером» состоится 22 мая в Дублине (Ирландия). Матч будет проходить на стадионе «Авива». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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