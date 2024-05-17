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Тухель рассчитывает на усиление Фернандешем, если останется в «Баварии» — The Independent

Тухель рассчитывает на усиление Фернандешем, если останется в «Баварии» — The Independent
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель убеждает руководство мюнхенского клуба в необходимости усиления атакующим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем, сообщает The Independent.

По информации источника, немецкий тренер видит Бруну Фернандеша в своей команде в случае, если его контракт с «Баварией» будет продлён. Отмечается, что селекционеры мюнхенцев уже начали прощупывать почву относительно португальского футболиста.

Ранее в СМИ появились сообщения, что «Бавария» хочет оставить Томаса Тухеля на следующий сезон. Немецкий тренер возглавляет «Баварию» с весны 2023 года. В феврале стало известно, что стороны не планируют пролонгировать контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

Напомним, 29-летний Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За этот период футболист принял участие в 230 матчах во всех турнирах, в которых отметился 79 голами и 64 результативными передачами.

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