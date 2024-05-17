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«Спартак» опубликовал фото Деяна Станковича с клубным шарфом в руках

Московский «Спартак» опубликовал фото нового главного тренера команды Деяна Станковича, держащего в руках клубный шарф.

«Всем «Лаку ноћ» от Деяна!» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Подчёркивалось, что сербский специалист Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», продолжит работу в тренерском штабе московского клуба.