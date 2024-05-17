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Хави прокомментировал отсутствие трофеев «Барселоны» в текущем сезоне

Хави прокомментировал отсутствие трофеев «Барселоны» в текущем сезоне
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об отсутствии трофеев у каталонской команды по итогам сезона-2023/2024.

«И мне, и игрокам сейчас нелегко. Мы хотим выигрывать трофеи, бороться за них. Мы сделали свою домашнюю работу и впереди трофеи ещё будут. У нас очень хороший состав для этого, видны самоотдача и профессионализм. Я доволен уровнем требований, которые предъявляют к себе игроки», – приводит слова Хави Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за два тура до окончания чемпионата на 14 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Лопес Мартин – 14'     0:2 Лопес Мартин – 67'    

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