«Новый Лаутаро Мартинес». За кого «Спартак» и «Динамо» готовы поспорить на зимнем рынке

Первая часть сезона РПЛ ещё не завершена, а российские клубы уже борются за подписание новичков в зимнее трансферное окно. Главным рынком остаётся южноамериканский. Аргентинские СМИ сообщили об интересе «Спартака» и «Динамо» к форварду «Тальереса» Науэлю Бустосу. Президент этого клуба Андрес Фасси подтвердил: у него есть предложение из России по 25-летнему игроку, но добавил, что ведёт также переговоры с потенциальными покупателями из Германии и Португалии. Transfermarkt оценивает стоимость Бустоса в € 4,5 млн.

Науэль мог оказаться в России ещё летом 2020 года. Тогда посредник на переговорах по Бустосу сообщил, что «Краснодар» предложил за игрока € 10 млн. Форвард в то время выступал за тот же «Тальерес» и сборную Аргентины U23. В квалификации к Олимпиаде он провёл три матча за национальную команду и забил один гол Венесуэле. Президент «Тальереса» Фасси, как и сегодня, говорил о предстоящем трансфере Бустоса в Европу, и он действительно вскоре состоялся, вот только аргентинец уехал не в РПЛ.

Форварда выкупил за € 6,5 млн «Манчестер Сити». Но – не для себя. Лидер АПЛ тут же отдал Бустоса в аренду своему, можно сказать, фарму – «Жироне». Оба клуба принадлежат City Football Group. «Жирона» тогда «скучала» во втором дивизионе чемпионата Испании, а Науэль и другие таланты должны были помочь ей выбраться в Примеру.

Между тем на Бустоса, по слухам, претендовали и итальянские топы – «Интер», «Милан», «Наполи» и «Рома». Возможно, особый интерес из этой страны к быстрому и техничному форварду по прозвищу Пантера был связан с тем, что в Аргентине его сравнивали с нападающим «нерадзурри» Лаутаро Мартинесом. Агент игрока Игнасио Кампо говорил о своем клиенте:

«Первый похожий на Бустоса игрок, чья фамилия приходит на ум, – это Мартинес. У него много качеств, которыми он напоминает нападающего «Интера». У них даже движения схожи. Итальянский футбол очень очаровывает Бустоса».

Науэль Бустос Фото: Ion Alcoba/Getty Images

Во втором дивизионе чемпионата Испании Бустос отыграл два сезона. Первый год ушёл на адаптацию – нападающий забил всего два гола. Во втором дела пошли получше: 11+2 в 38 матчах. «Жирона» в сезоне-2021/2022 заняла только шестое место в Сегунде, но выиграла плей-офф стыков и завоевала путёвку в Примеру.

«Науэль потрясающий, – восхищался президент «Жироны» Делфи Гели. – Один из лучших игроков, которых «Манчестер Сити» присылал нам. Его помощь помогла команде вернуться в Примеру».

Тем не менее после выхода «Жироны» в элиту Бустос не остался в испанской команде и не отправился к Хосепу Гвардиоле. Аргентинца послали в Бразилию – отдали на полгода в аренду «Сан-Паулу». Зачем Науэль туда уезжал, остаётся загадкой. Нападающий принял участие только в девяти матчах чемпионата Бразилии и всего лишь трижды попал в основу. Забил один-единственный гол.

В результате в январе 2023-го вместо возвращения в Европу Науэль вернулся в родной «Тальерес». В завершившемся чемпионате Аргентины команда с Бустосом в составе заняла второе место, отстав в гонке за золото только от обладателя золотых медалей «Ривер Плейт» – на 11 очков. Сам форвард сыграл 21 матч и забил семь мячей. При этом, как правило, выходил на замену и по сыгранным минутам набрал меньше 10 полных матчей. Больше месяца пропустил из-за травмы – разрыва мышечного пучка.

По статистике в среднем за 90 минут игры в чемпионате Аргентины сезона-2023 Бустос наносил 4,1 удара (из них 3,0 правой ногой), но в створ – только 1,4. Науэль отдавал 1,1 паса под удар и делал 3,2 попытки обыгрыша (1,4 удачной). Зарабатывал на себе 1,5 фола.

В общем, не сказать чтобы у Бустоса была какая-то сумасшедшая статистика даже на родине. С другой стороны, аргентинцы в последнее время здорово проявляют себя в России. Достаточно вспомнить Бенхамина Гарре в «Крыльях Советов», который, как и Бустос, принадлежал когда-то «Манчестер Сити». А главный тренер «Динамо» Марцел Личка работал в «Оренбурге» с целой группой аргентинцев во главе с Лукасом Верой. Возможно, игра в России поможет Бустосу перезапустить карьеру в Европе и он хотя бы на уровне РПЛ покажется кому-то Лаутаро Мартинесом.