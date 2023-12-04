Кокорин мощнейше вернулся после травмы! Россиянин дублем разорвал соперника «Ариса». Видео

«Арис» продолжает бороться за лидерство в чемпионате Кипра. На этот раз пострадал АЕЛ (4:0). Из трёх мячей в дерби дубль на свой счёт записал Александр Кокорин. Это первые голы российского форварда во внутренних турнирах после выздоровления. До того нападающий отличился в Лиге Европы (в ворота «Бетиса»).

Надо сказать, что АЕЛ идёт в середине таблицы и не считался фаворитом предстоящей игры – даже несмотря на домашнее поле. Ожидания совпали с реальностью на 39-й минуте встречи, когда Кокорин открыл счёт в матче. Александр вместе с партнёром разыграл тонкую комбинацию в мелкий пас, по сути начав её у штрафной и завершив уже почти во вратарской. Кипрская тики-така!

Перед перерывом преимущество гостей удвоил Михлали Маямбела, а шансы на возвращение интриги АЕЛ похоронил сам. Практически сразу после второго пропущенного мяча прямую красную карточку схватил экс-игрок «Локомотива» Эзекил Хенти.

После перерыва стало совсем тяжело: силы у АЕЛа заканчивались быстро, команда много фолила. «Арис» тем временем продолжал доминировать, и на 66-й минуте Кокорин оформил дубль. На этот раз россиянин вместе с партнёром вышел два в одного, открылся под пас и катнул мимо вратаря. С техникой у форварда проблем никогда не было. Исполнил красиво.

Ну а завершил убийство Велько Николич на 88-й минуте. 4:0 – «Арис» набрал 29 очков в чемпионате Кипра, вышел на первое место в таблице, но такой же результат у АПОЭЛа и «Пафоса», которые уступают команде Кокорина лишь по дополнительным показателям.