Исторический разгром «Баварии». Оборона чемпионов Германии просто развалилась

Вот это да! Давно «Баварию» так не громили в чемпионате Германии! «Айнтрахт» в 14-м туре Бундеслиги вынес команду Томаса Тухеля на своём поле со счётом 5:1.

Возможно, на состоянии игроков «Баварии» отразился перенос из-за снегопада матча предыдущего тура с «Унионом», в результате чего получилась 10-дневная пауза. Может быть, что-то ещё. Так или иначе чемпион Германии вместо того, чтобы сокращать отставание от «Байера» (до лидера – три очка, но у команды Тухеля был матч в запасе), даёт Леверкузену шанс оторваться. В последний раз «Баварию» так сильно били в октябре 2021-го: тогда мюнхенцы проиграли со счётом 0:5 в Кубке Германии «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. А в Бундеслиге – в ноябре 2019-го, когда поражение со счётом 1:5 им нанёс… «Айнтрахт».

Сегодня «Айнтрахт» забил быстрый гол уже на 12-й минуте. После кросса с правого фланга, неудачного выноса мяча в исполнении Мазрауи и попадания в перекладину на добивании преуспел Мармуш.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Второй гол в ворота Мануэля Нойера, проводившего свой шестой матч в Бундеслиге после возвращения на поле (три из пяти были «на ноль»), хозяева забили на исходе получаса игры. Ким Мин Джэ проиграл на своей половине поля ключевое единоборство Кнауффу, после чего в штрафной «Баварии» Эбимбе ловко расправился с Дэвисом и Юпамекано.

«Айнтрахт» поймал сумасшедший кураж, и хозяев было уже не остановить. Ещё через шесть минут Ларссон сделал счёт крупным. Команда Топпмёллера улетела в быструю ответную атаку – швед в штрафной ловко переиграл Юпамекано. Впервые за 19 лет «Бавария» пропустила трижды за 36 минут в Бундеслиге.

По статистике в первом тайме «Бавария» совсем чуть-чуть уступила по ударам – 9:10 (в створ – 2:4), тем не менее на три гола «Айнтрахта» сумела ответить только одним. Перед перерывом Киммих классно завершил длинную позиционную атаку. Точно пробил из-за штрафной под перекладину в касание – тут «Айнтрахт» слишком глубоко сел к собственным воротам.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

После гола и пары замен в перерыве у «Баварии» ненадолго появилась надежда на спасение от позора, но уже в самом начале второго тайма команда Тухеля пропустила четвёртый мяч – Эбимбе оформил дубль. Один из главных антигероев встречи Юпамекано потерял мяч при выходе из обороны, хозяева улетели в контратаку, и Шаиби вырезал передачу на ворвавшегося в штрафную партнёра. Эбимбе в касание переправил мяч в сетку. Нойеру и шансов не оставляли собственные защитники.

А добил чемпиона Германии полузащитник «Айнтрахта» Кнауфф, забивший ровно после часа игры. Хозяева красиво вскрыли оборону «Баварии» при помощи пары стенок в позиционной атаке. Казалось, что Кнауфф попал в офсайд и гол будет отменён, однако VAR сыграл в пользу команды Топпмёллера.

Ко всем неприятностям у «Баварии» добавилась травма Гнабри, который вышел на замену и уже через пять минут покинул поле.

Тухель менял игроков атаки, чтобы что-то поменять, но Кейна продержал до финального свистка. Гарри нанёс 5 из 21 удара «Баварии» (в створ один из четырёх), однако ушёл с поля без гола. Трофеи от экс-форварда «Тоттенхэма» начинают уплывать и в Германии.