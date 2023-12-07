А вот и первый трансфер зимы у топ-клубов! Что за вингера откопала «Бавария»

Вингер «Гранады» Брайан Сарагоса стал игроком «Баварии». О переходе из 19-й команды Ла Лиги в главную команду Германии уже сообщили официально. Сделка будет оформлена в это зимнее трансферное окно, но футболист останется в испанском клубе до конца сезона на правах аренды и только летом отправится в Мюнхен. Контракт рассчитан до 2028 года. По информации немецких СМИ, новичок обошёлся «Баварии» в € 15 млн.

Главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо добавляет, что на Сарагосу претендовал ещё «РБ Лейпциг», который готов был заплатить за футболиста € 14 млн. Но этот немецкий клуб рассчитывал на игрока уже с января 2024 года, а сам Брайан и «Гранада» изначально хотели, чтобы он завершил сезон в Испании.

Что нужно знать про Сарагосу?

Ему 22 года, и он лишь несколько месяцев играет на высоком уровне. Дебютировал в Ла Лиге в августе этого года и практически сразу стал игроком основного состава. Хотя в прошлом году даже в Сегунде всего лишь выходил на замену во вторых таймах.

Брайан Сарагоса Фото: granadacf.es

В 14 турах чемпионата Испании на счету вингера 5+2 по системе «гол+пас». Это выглядело бы стандартно для футболиста из топ-клуба, но не из предпоследней команды лиги. Сарагоса — лидер своего клуба по результативным действиям. А ещё по ожидаемым ассистам, точным ударам, продвигающим передачам и ведению мяча. По удачному дриблингу (40 обводок) он и вовсе первый среди футболистов всех 20 команд Ла Лиги. Правда, тут нужно учитывать травму Винисиуса, у которого набралось 30 обводок.

Обращает на себя внимание рост Сарагосы (нет, не карьерный). При 164 см у него, естественно, скромные показатели в плане единоборств и игры головой. Но это от него и не требуется. Играя на своих сильных качествах, он сделал результат в матче с «Барселоной». Сначала Сарагоса за счёт свой скорости открылся за спинами защитников и пробил в одно касание.

А затем снова убежал на пространстве, с помощью ложного замаха обманул Кунде с тер Штегеном и изящно пробил в ближний угол. Действительно классный гол, для которого были необходимы хладнокровие и техника.

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Он уже и за сборную успел поиграть?

Вообще-то, Сарагоса — это 10-й номер сборной Испании! Звучит, конечно, солидно и даже является правдой. Другое дело, что пока на счету вингера лишь один матч во взрослой сборной. Спустя несколько часов после дубля в ворота «Барселоны» Сарагосу пригласили в национальную команду. Он не попал в изначальной список, а был довызван из-за травмы вингера «Вильярреала» Йереми Пино. Через некоторое время ещё и Ламин Ямал покинул сборную Испании. Тут стоит уточнить, что оба больше играют на правом фланге атаки, а Сарагоса — на левом. С другой стороны, новичок «Баварии» — правша и имеет опыт игры на обоих флангах.

Единственный матч Сарагосы за сборную — отборочная игра к Евро-2024 с шотландцами. Вингер появился на поле сразу после перерыва и отметился тем, что обвёл Скотта Мактоминея из «МЮ», а ещё заставил на себе сфолить на жёлтую карточку Нейтана Паттерсона из «Эвертона». Похоже, что это не так сильно впечатлило тренера сборной, и Сарагоса не получил вызов на ноябрьские матчи.

Зачем Сарагоса именно «Баварии»?

На самом деле, у «Баварии» не то чтобы недостаток вингеров. Зане набрал отличную форму на старте сезона, что незаслуженно остаётся в тени успехов Кейна. Кроме того, есть Коман и Гнабри. В прошлом сезоне (в том числе при Тухеле) слева выходил Мусиала. Ну а в последнем матче «Баварии» на этой позиции играл юный Тель.

И ни у кого из перечисленных футболистов контракт не заканчивается этим летом. Лишь у Зане — в 2025-м. а у остальных — позже. Вероятно, трансфер молодого испанца подразумевает, что кого-то придётся продать или отпустить в аренду. Возможно, и сам Сарагоса после окончания сезона отправится ещё в одну командировку.

Интересно, что Сарагоса станет самым низким игроком «Баварии». Сейчас таковым является 170-сантиметровый Рафаэл Геррейру.

Дмитрий Бажанов комментатор Ла Лиги и автор «Чемпионата» «По типажу Сарагоса напоминает Рибери — невысокий дриблёр-правша, предпочитающий играть слева и любящий смещаться в центр поля. Наглый и дерзкий. Не думаю, что «Бавария» проводила такие параллели, когда отсматривала испанца, но сравнение напрашивается. Оба конкретные, прямые, прут как ледокол, пускай и небольшой. Коман и Гнабри — более тонкие и пластичные. При этом у «Баварии» недавно был неудачный опыт с молодым испанцем — брали Марка Року из «Эспаньола», однако в Германии у него абсолютно не пошло. Даже среди запасных оставался где-то на задворках. Бундеслигу, конечно, выиграл, но его вклад был мизерным. Вообще, есть такое, что испанцы затухают, когда уезжают из родной страны. Мне кажется, с Сарагосой может случиться то же самое».

И, конечно, отвечаем на главный вопрос

Нет, Сарагоса ещё не забивал в ворота «Сарагосы». Хотя в прошлом сезоне дважды встречался с этой командой в Сегунде.