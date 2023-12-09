Лучший матч Захаряна в Испании! Россиянин сделал ассист и организовал ещё один гол. Видео

Арсен Захарян отметился первым результативным действием в чемпионате Испании. Более того, россиянин поучаствовал в двух голах команды из Сан-Себастьяна. Есть прогресс!

Захарян в третий раз в нынешнем сезоне Примеры попал в стартовый состав «Реала Сосьедад». Российскому полузащитнику открыла двери в основу травма его конкурента Барренечеа. Экс-динамовец снова вышел на левом фланге полузащиты в тактической схеме, которую можно было обозначить как 4-4-1-1 либо 4-2-3-1. «Вильярреал» играл 4-4-2, так что Арсен, как правило, противостоял на фланге аргентинскому правому защитнику хозяев Фойту.

«Реал Сосьедад» владел мячом более 60% времени, а после потерь, как обычно, быстро вступал в контрпрессинг и возвращал мяч себе. Поначалу Захарян был слишком привязан к бровке, получал мало передач и действовал немного невпопад. Первый удар «Вильярреала» на 12-й минуте пришёл с потери Арсена, правда, Баэна бил с центра поля – это была наивная, поспешная попытка. А ещё через минуту в атаке «Реала Сосьедад» форвард Садик стрелял по воротам из пределов штрафной, но попал в оказавшегося на пути мяча россиянина. Однако после того, как ушёл с поля травмированный атакующий хавбек басков Мендес (Капу ударил его по руке и едва не сломал её), наш легионер как будто крылья расправил. Следующим касанием в штрафной Захарян едва не забил: он то ли ударил, то ли опасно прострелил – мяч пролетел рядом с воротами.

В последние 10 минут до перерыва «Реал Сосьедад» забил трижды! В двух голах поучаствовал Захарян. Первый организовали без Арсена: после подачи углового справа Мерино сделал рывок на ближнюю штангу и нанёс удар головой. В эпизоде со вторым голом «Реала Сосьедад» россиянин получил мяч от японца Кубо почти на линии штрафной в правом полуфланге, пробил по воротам, а Субименди по-хоккейному подставил ногу, как клюшку.

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Третий гол в компенсированное время соорудил сам Захарян. Наш полузащитник накрыл прессингом опытного Альбиоля и прокинул мяч на Садика. В итоге атаку развернули направо, и Кубо идеально реализовал момент, довёдя счёт до крупного. Сумасшедший отрезок в исполнении команды Иманола Альгуасиля. Блестящий – от Захаряна!

Во втором тайме «Реал Сосьедад» стал откровенно играть на удержание счёта, так что и российский легионер максимально сконцентрировался на работе без мяча. Нельзя сказать, что «Вильярреал» был совсем нулевым. Если забыть о проваленном отрезке, хозяева смотрелись нормально. Ещё до перерыва «жёлтая субмарина» создала супермомент, который не закончился голом только благодаря потрясающему двойному сейву голкипера басков Ремиро.

Захарян доиграл с «Вильярреалом» до 78-й минуты. Ещё одна возможность отметиться результативным действием у Арсена была разве что в эпизоде, когда он бил издали, но послал мяч выше цели. В любом случае это пока лучший матч для россиянина за «Реал Сосьедад». Статистика Захаряна: 43 касания мяча (включая четыре в чужой штрафной), три удара, 72% точных передач, четыре паса под удар (больше всех в составах обеих команд), три выигранных единоборства из 12, два отбора, один вынос мяча, 12 потерь владения и два фола.

«Реал Сосьедад» уже без Захаряна довёл дело до крупной победы. «Вильярреал», несмотря на все свои старания в атаке, не забил, хотя в итоге превзошёл басков по ударам – 20:16 (в створ – 4:5, из штрафной – 15:14). Пожалуй, лучший момент уйти от разгрома команда Марселино Гарсии Тораля имела, когда Баэна, ловко избежав офсайда, вылетал один на один с Ремиро. Тем не менее голкипер и тут не дал себя пробить. Следующее выступление у Захаряна и компании запланировано на 12 декабря – сыграют с «Интером» в Лиге чемпионов.