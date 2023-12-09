Миранчук похоронил «Милан»! Алексей выдал тончайший пас на удивительный гол. Видео

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук — плотный резервист «Аталанты»: перед этими выходными принял участие лишь в пяти матчах Серии А, накопил суммарно 252 минуты и не отметился результативными действиями. Но теперь печальная тенденция может измениться, ведь полузащитник украл ничью у «Милана» в самом финале разборки.

Джан Пьеро Гасперини выпустил Алексея на 82-й минуте при счёте 2:2 — сразу после гола Луки Йовича. На результат это вроде бы никак не влияло: игра катилась к результативной ничьей. Как вдруг на 90+3-й минуте вторую жёлтую получил Давиде Калабрия, и тут же «Аталанта» наказала соперника при численном перевесе.

Миранчук принял мяч в штрафной соперника, развернулся и чётко переадресовал его Луису Мурьелю, который выскочил со скамейки одновременно с ним. Колумбиец не подвёл и пяткой изящно оформил победу!

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Алексею хватило 15 минут, чтобы стать одним из лучших игроков встречи: получил высокий рейтинг 7,1 от Sofascore, девять раз коснулся мяча, отдал семь из восьми точных передач, единожды выиграл борьбу за позицию, заработал один фол и, собственно, сделал тот самый ассист.

Если учитывать все турниры, этот матч стал для Миранчука девятым в сезоне. И вот оно – первое результативное действие. Поздравим! Пора развивать успех. Лишь бы наконец-то россиянину начал доверять Гасперини, а весомый повод для этого у него появился.