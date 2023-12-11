Сборная 18-го тура РПЛ. Больше всего игроков — из «Спартака»

Сыгран 18-й тур РПЛ – последний перед уходом чемпионата России на зимний перерыв. По традиции после матчей уикенда «Чемпионат» составляет символическую сборную героев восьми прошедших встреч. На этот раз игроки расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

В этом туре РПЛ не было голкиперов, которые совершили бы большое количество крутых сейвов. Исходя из статуса матча и действий вратаря, место в символической сборной, на наш взгляд, заслуживает Сафонов. Матвей сыграл «на ноль», несмотря на 17 ударов по его воротам и шесть попаданий в створ, совершил как минимум пару запоминающихся сейвов. Он точно выиграл дуэль у Игоря Акинфеева. Безупречное выступление!

Матвей Сафонов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Центральный защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

«Спартак» не пропустил в этом туре от самой забивающей команды РПЛ, так что можно похвалить защитников команды, а особенно – Бабича. Сербский центрбек выиграл пять единоборств из девяти, совершил 10 выносов мяча, по одному перехвату и отбору. Кроме того, новый лидер обороны красно-белых заблокировал два удара по воротам «Спартака».

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Евгений Морозов («Локомотив»)

Для центрального защитника «Локомотива» матч с «Уралом» получился идеальным. Команда сыграла «на ноль», а сам Морозов забил победный гол, удачно сходив на стандарт и показав умение бить головой. У Евгения также девять выносов мяча, один перехват и семь выигранных единоборств из 11.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный защитник: Игор Вуячич («Рубин»)

«Рубин» выиграл в Калининграде, где в этом сезоне непросто побеждать даже топ-командам РПЛ, да ещё и всухую. Защитники справились со своими обязанностями, а один из них – черногорец Вуячич – отметился и в созидании: голевой передачей через полполя. Вдобавок у Игора четыре выноса, два заблокированных удара, два перехвата, один отбор и пять выигранных единоборств из восьми.

Игорь Вуячич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Густаво Мантуан («Зенит»)

Мантуан сделал голевую передачу в эпизоде с победным и единственным голом «Зенита» в ворота «Пари НН», причём сыграл как настоящий бразилец. Принял сложный мяч грудью и отправил его вдоль ворот как раз туда, куда прибежал Матео Кассьерра. В этой встрече Густаво и сам нанёс три удара, а в обороне отметился двумя выносами мяча и одним отбором.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа («Сочи»)

Возвращение Нобоа в стартовый состав помогло «Сочи» прервать серию поражений, да и до победы над «Оренбургом» не хватило всего двух-трёх минут. Эквадорский плеймейкер отдал голевую передачу, причём исполнил всё так, что Иван Игнатьев успел избежать офсайда. Кристиан завершил игру с четырьмя передачами под удар, сам нанёс три удара, выиграл пять единоборств из девяти, отметился двумя отборами и выносами мяча, а также одним перехватом.

Кристиан Нобоа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)

Ещё один герой холодной встречи «Спартака» с «Крыльями Советов» – люксембургский полузащитник красно-белых. Мартинс Перейра поучаствовал в первой голевой атаке москвичей, сделав передачу на Квинси Промеса, а кроме того, забил третий мяч. У Кристофера три удара, два паса под удар, четыре отбора и восемь выигранных единоборств из 10.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Лидер полузащиты «Краснодара» хорошо поработал на команду в одном из ключевых матчей второго круга, а в концовке совершил решающие действия. После его сумасшедшего удара со штрафного с 30-35 метров мяч попал в перекладину, потом «быки» заработали угловой, и Сперцян очень хитро разыграл его с Никитой Кривцовым – сделал голевую передачу. У Эдуарда три паса под удар и пять выигранных единоборств из 10.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Левый полузащитник: Бителло («Динамо»)

Футбол в морозный декабрь не испугал самого дорогого летнего новичка РПЛ, привыкшего творить совсем при другой температуре. Бителло снова был одним из лучших в составе «Динамо», несмотря на то что не совершил результативных действий в матче с «Факелом». В Воронеже бразилец собрал впечатляющую статистику: нанёс два удара, сделал три паса под удар, отдал 81% точных передач, выиграл девять единоборств из 17, заработал на себе шесть фолов, совершил два перехвата и один отбор.

Бителло Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Квинси Промес («Спартак»)

Промес – автор победного гола «Спартака» в ворота «Крыльев Советов», забитого уже на второй минуте встречи. Нидерландец классно решил эпизод: принял мяч в полукруге, расправился с защитниками и идеально пробил. Да и в целом это был успешный матч для звезды красно-белых: три удара, три паса под удар, 83% точных передач.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Даку принёс «Рубину» победу в Калининграде, забив единственный гол казанской команды. После длинной передачи от Вуячича здорово показал себя в борьбе один в один, отодвинул защитника и нанёс точный удар с левой ноги. В матче с «Балтикой» энергичный Даку лез во все единоборства, какие только мог (всего – 27!), четыре раза пробил по воротам и отдал один пас под удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Испанский тренер «Спартака» попал в символическую сборную тура, даже не присутствуя на скамейке – вот это мастерство управления командой! Если серьёзно, то Абаскаль действительно отлично подготовил своих футболистов к игре в непростых условиях, и в итоге красно-белые сделали результат фактически за семь минут. Когда Гильермо работает хорошо, это тоже надо отмечать.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 18-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 18-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Как обычно в символическую сборную тура попали не все достойные кандидаты. Всё же команда – не резиновая. Есть только 11 мест. Несомненно, были и другие игроки, которые по итогам 18-го тура заслуживают включения в сборную героев. Например, Иван Кукушкин («Пари НН»), Даниил Хотулёв («Оренбург»), Артём Тимофеев («Ахмат»), Вендел («Зенит»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Максим Глушенков («Локомотив») и Александр Соболев («Спартак»), А кого ещё, на ваш взгляд, мы незаслуженно обошли вниманием? Пишите в комментариях!