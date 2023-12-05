Сборная 17-го тура РПЛ. Злой гений «Ахмата», лидеры ЦСКА и три представителя «Локо»

«Спартак» проиграл в Грозном, но делегировал одного игрока в команду.

17-й тур – самый скандальный в текущем сезоне РПЛ. В нём были схватка Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши, снежная битва ЦСКА и «Ростова» с резкими словами Валерия Карпина, победа «Локо» над «Зенитом» и классная игра в Краснодаре. Как обычно, по итогам уикенда «Чемпионат» выделяет лучших футболистов и предлагает вашему вниманию свою символическую сборную. На этой неделе 10 полевых игроков-героев (помимо вратаря) будут объединены в условной тактической схеме 3-5-2.

Вратарь: Артур Нигматуллин («Пари Нижний Новгород»)

Нижегородцы одержали важнейшую победу, обыграв дома «Урал» (1:0). «Пари НН» забил решающий гол на 90+1-й минуте благодаря усилиям защитника Никиты Каккоева. Но большую роль в победе команды Юрана сыграл и голкипер Артур Нигматуллин. «Урал» по ходу матча куда чаще «Пари НН» угрожал чужим воротам. И Нигматуллин несколько раз спас нижегородцев. Всего на его счету четыре сейва. А «Пари НН» набрал 24 очка после 17 туров и находится в гонке за топ-5.

Центральный защитник: Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»)

Ещё один важный футболист для «Пари НН». Защитник нижегородцев провёл очередной классный матч и помог команде сыграть «на ноль». Гоцук выиграл аж 11 воздушных единоборств! Кириллу не было равных. Гоцук во второй раз в сезоне попал в нашу сборную тура. И это отлично документирует прогресс защитника и его важность в системе Сергея Юрана.

Кирилл Гоцук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

ЦСКА в снежном матче обыграл «Ростов». На первое место вышла погода, а не футбол. Однако стоит отметить выступление Виллиана Роши. Бразилец помог команде оставить ворота в неприкосновенности. На счету защитника пять выигранных воздушных единоборств, два отбора и один удар по воротам «Ростова». Виллиан не позволил мощным форвардам дончан Егору Голенкову и Мохамеду Мохеби огорчить Игоря Акинфеева.

Центральный защитник: Георгий Арутюнян («Краснодар»)

Арутюнян всего в третий раз в сезоне появился на поле в составе «Краснодара». И показал класс! «Оренбург» навязал упорную борьбу «быкам», так что лидеру РПЛ пришлось тяжело. Но игра Арутюняна помогла одержать победу. На счету 19-летнего футболиста три успешных отбора и 86% успешных передач. Интересно, что в прошедшей встрече Георгий исполнял роль левого защитника, заменив травмированного Лукаса Оласу. Но умная игра Арутюняна помогла «Краснодару» не заметить потерю.

Левый полузащитник: Наир Тикнизян («Локомотив»)

В РПЛ есть свой Гарет Бэйл? Наир Тикнизян постепенно всё отчетливее напоминает крайнего полузащитника или даже форварда, хотя более привычен на левом фланге обороны. Армянский футболист полезен в атаке. Михаил Галактионов пользуется скиллами Наира, добавляя остроты нападению «Локо».

Во встрече с «Зенитом» Тикнизян стал автором третьего забитого гола команды. «Локомотив» разыграл комбинацию в стиле «Арсенала» Арсена Венгера, а Наир с лёгкостью переиграл Михаила Кержакова. Также Тикнизян в прошедшем матче нанёс три удара по воротам чемпиона, три раза успешно пошёл в дриблинг, дважды отобрал мяч, выиграл два верховых единоборства. Универсальный солдат «Локомотива»!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Антон Зиньковский («Спартак»)

«Спартак» в прошедшем туре уступил в гостях «Ахмату» – 1:2. Но Зиньковский показал классный футбол, в том числе забив единственный мяч красно-белых. Антон три раза пробил воротам, совершил шесть удачных обводок, а также неплохо помогал «Спартаку» в обороне. А портал WhoScored назвал Зиньковского лучшим игроком матча, поставив ему оценку 8,7.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Ильзат Ахметов («Краснодар»)

Хавбек «Краснодара» вышел на 64-й минуте и стал одним из героев встречи с «Оренбургом». Ахметов – автор победного гола. После подачи Алонсо на 76-й минуте Ильзат классно пробил головой. Также он отдал 87% успешных передач, совершил одну удачную обводку и дважды отобрал мяч. Полузащитник провёл на поле полчаса, но оказался очень полезен. Выйдет ли Ахметов в старте на следующую встречу?

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Центральный полузащитник: Виктор Мендес (ЦСКА)

ЦСКА и «Ростов» мёрзли и боролись в снегу. Армейцы оказались успешнее, причём одним из героев стал футболист из Чили. Полузащитник Виктор Мендес забил второй гол ЦСКА на 69-й минуте, а затем прыгнул в сугроб. Перформанс 24-летнего чилийца очень понравился журналистам на его родине.

Виктор Мендес Фото: ПФК ЦСКА

Правый полузащитник: Бернард Бериша («Ахмат»)

Бериша, без сомнений, стал как героем, так и антигероем тура. Косовский вингер отдал изумительный пас на Гамида Агаларова, после которого форвард забил «Спартаку». А затем Бериша побежал праздновать гол… в техническую зону соперника. За что нарвался на приём в стиле ММА от тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В итоге испанца удалили, а вот Бернард отделался жёлтой.

Болельщики и СМИ горячо обсуждали момент и несправедливость наказания. Всё же поведение игрока «Ахмата» заслуживало удаление. Но Бериша воспользовался шансом и помог грозненцам одержать победу. Бернард был полезен на поле, создавая напряжение в обороне «Спартака».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА)

Чалов в текущем сезоне – один из лучших бомбардиров РПЛ. В прошедшем туре Фёдор отличился в матче с «Ростовом». На четвёртой минуте от реализовал пенальти, а во втором тайме отдал голевой пас на Виктора Мендеса. Чалов – второй игрок лиги по системе «гол+пас» (11, 8+3), уступает только Матео Кассьерре из «Зенита» (14).

Фёдор уже в четвёртый раз попал в символическую сборную тура по версии «Чемпионата».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Нападающий: Максим Глушенков («Локомотив»)

«Локомотив» уверенно разобрался дома с «Зенитом». Железнодорожники дважды в сезоне обыграли петербуржцев, и в обеих встречах классно себя показал форвард Максим Глушенков. В последнем туре нападающий оформил дубль. Особенно эпичным получился первый гол: Глушенков закрутил мяч с углового, после чего ошибку совершил вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. А во втором тайме Максим головой переправил мяч в ворота петербуржцев после подачи Антона Миранчука. Продуктивный матч от Глушенкова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»)

Главного тренера «Локомотива» дисквалифицировали на два матча за высказывания после матча с «Крыльями». Но это не помешало Галактионову классно подготовить команду к игре с «Зенитом». А по ходу встречи тренер, находившийся на стадионе, общался со скамейкой с помощью телефона. Так что специалист умело корректировал действия футболистов. Нельзя преуменьшать его заслугу в победе «Локомотива».

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 17-го тура РПЛ

Общий взгляд на команду из 11 лучших в прошедшем туре. А по ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 17-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Несколько футболистов не попали в нашу команду, но достойны упоминания. Например, голкиперы Игорь Акинфеев (ЦСКА), Георгий Шелия («Ахмат») и Матвей Сафонов («Краснодар»), которые помогли своим клубам победить. Защитник «быков» Хуниор Алонсо также провёл классный матч, став автором голевого паса. Блеснула тройка футболистов «Крыльев»: Фернандо Костанца, Бенхамин Гарре и Роман Ежов. Самарцы уверенно разобрались с «Сочи». Форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил гол и принёс команде победу над «Рубином». Он отличился в пятом матче подряд! Полезен был и Артём Дзюба («Локомотива») во встрече с бывшим клубом – «Зенитом». Кого ещё, на ваш взгляд, мы незаслуженно обошли вниманием? Пишите в комментариях!