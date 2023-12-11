Угловой Сперцяна и Кривцова — редкое, но опасное оружие. Теперь таких должно стать больше

Перед тем как начну текст, важно сделать небольшую ремарку. Конечно, такие угловые, как у Сперцяна и Кривцова обычно не наигрываются — что ребята и признали после матча, это была чистая импровизация. Мой тезис, однако, состоит в том, что подобные импровизационные вещи не берутся в расчёт зря.

Должен признать, что очень мало понимаю в конкретной работе с угловыми, аутами и штрафными. За теми, кто в этом разбирается, слежу всегда как завороженный — например, работа одного из моих лучших друзей в футболе, тренера «Балтики» Артёма Булойчика, который отвечает за стандарты, всегда вызывает у меня чувство восторга. Как добиться синхронности работы, подачи в определённую точку, ложные движения, блоки — всё это для меня высшая математика в действии. А я гуманитарий.

Но есть одна концептуальная вещь, связанная со стандартами, которую я отстаиваю уже несколько лет. Это быстрые розыгрыши угловых. И розыгрыш «Краснодара» — великолепный повод поговорить о них. Некоторая часть этого текста является частью моего разговора о быстрых розыгрышах с тогдашним главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко — одним из тех людей, кто очень любит максимально детально подходить к стандартам.

Итак, что такое угловые в атаке?

1. Это несколько десятков секунд игрового времени, которое не компенсируются затем судьями. Изучив огромное количество угловых в РПЛ, я заметил, что среднее время, затраченное на подготовку подачи — 33-38 секунд от выхода мяча за линию до момента кросса. Представим, что мы доминирующая команда, которая играет против глубокой обороны и не может забить. Представим, что мы как результат наших атак имеем восемь угловых (обычная история для РПЛ) — тогда это 300-320 секунд игрового времени, которые лишь с пятипроцентной вероятностью принесут нам гол. Это четыре-пять с половиной минут или семь-восемь средних позиционных атак.

2. Лишний пробег для игроков, в первую очередь для центральных защитников. Часть из этого пробега всегда будут составлять спринты и ускорения на свою половину после того, как мяч оказался у соперника.

3. Возможные сложности с восстановлением позиции и контратакой соперника. Допустим, наш центральный полузащитник подаёт угловой справа, и мяч остаётся в игре. Вне зависимости от того, чей будет подбор, у нас уйдёт около 20-25 секунд на восстановление оптимальных позиций игроков на поле. В том же случае, если мяч достанется сопернику, возможна контратака (и их количество и качество растут: если в 2000 году всего 2% голов в быстрых атаках забивались после угловых соперника, то в сезоне-2017/2018 — уже 8%). Помимо голов, это, опять же, изматывает (вся команда делает лишние ускорения) и приводит к карточкам (голы случаются почти с такой же вероятностью, как и жёлтые за срыв контратаки игроками подававшей угловой команды).

4. Суммируя все пункты выше: подачи угловых — это стандартные положения, где слово «стандарт» — для обороняющейся команды. Если не усложнять обороняющейся команде задачу, то она будет всё лучше и лучше готова к подаче: у неё будет достаточно времени, чтобы занять правильные позиции в штрафной, она отрабатывает выходы из штрафной после подбора или игры вратаря на выходе. Соответственно, надо искать варианты, при которых у соперника не будет достаточно времени на подготовку обороны в штрафной и контратаки, а наши игроки при этом не будут тратить дополнительную энергию.

И самое важное: угловые в атаке не приходят в игру из вакуума. Они приходят из моментов, где соперник отбивался и выносил мяч за пределы поля. Последите как-нибудь сами за тем, что происходит в таких эпизодах: очень часто защитники отмечают их едва ли не как забитые мячи. Что это означает с психологической точки зрения? Это означает, что они уверены на некоторое время, что убрали опасность от своих ворот. И на этом их можно ловить.

Давайте посмотрим пару примеров.

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд Фото: Кадр трансляции

Сразу обращайте внимание на время. Мяч вышел за пределы поля, когда на секундомере было 42:01 — все следующие три секунды Матс Хуммельс отбивал пять партнёрам по команде или получал тычки одобрения, вроде того, что сейчас произойдёт на скрине. Угловой при этом слева — Хуммельс находится спиной к моменту.

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд Фото: Кадр трансляции

Время 42:09, в штрафной всего три игрока «Байера», а футболисты Дортмунда только пытаются найти своё стандартное расположение в штрафной. Мяч уже в игре, прошло всего восемь секунд с момента его выхода за пределы поля.

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд Фото: Кадр трансляции

16 секунд с момента выхода мяча из игры, игроков Дортмунда раскидало по вратарской, сам Хуммельс, который ещё 10 секунд назад был уверен, что отвёл угрозу, мечется туда-сюда, пытаясь найти, против кого играть, пытается заблокировать удар, но это у него не выходит. «Байер» забивает, а тогдашний главный тренер Леверкузена Петер Бош о чём-то оживлённо говорит со своим штабом. Один из тогдашних ассистентов Боша выступал за увеличение количества быстрых розыгрышей.

Бундеслига — это далеко, может, что-то подобное случалось и с нашими командами? Конечно, случалось. Это Лига чемпионов — 2019/2020, «Локомотив» пытается выжить в Мадриде против «Атлетико».

«Атлетико» — «Локомотив» Фото: Кадр трансляции

Снова обращаем внимание на время: мяч вышел из игры на отметке 52:52. Обращаем внимание и на типичные паттерны поведения обороняющейся команды: все спиной, под 11-метровой отметкой два защитника дают друг другу пять, вратарь смотрит вперёд, пытаясь прикинуть, как организовать оборону. Все выглядят так, будто угроза миновала, но она лишь трансформировалась.

«Атлетико» — «Локомотив» Фото: Кадр трансляции

53:03, мяч уже в игре. Треть игроков спиной или не смотрят на эпизод в принципе, треть пытается понять, против кого играть, треть начинает панически друг друга переставлять. Здесь вы ещё ни за что не догадаетесь, откуда придёт гол, но придёт он примерно из той же точки, откуда вчера забивал Кривцов.

«Атлетико» — «Локомотив» Фото: Кадр трансляции

Часть игроков до последнего так и не поняла, как реагировать. Все они были уверены, что могут просто расставиться, потому что угроза на время ушла.

Я могу приводить такие примеры бесконечно, у меня целая коллекция подобных угловых — не только тех, которые завершились голами, но и тех, что завершились пенальти или максимально опасными ударами. В какой-то момент мне было интересно найти команду в Европе, которая разыгрывает угловые целенаправленно быстро — тогда таким был «Зальцбург», который в 2020 году тратил от выхода мяча за пределы поля до ввода в игру в среднем 22 секунды и часто подавал, когда в штрафной было три-четыре человека. Основная идея штаба Марко Розе была такой: рост и умение играть головой не так часто оказывают решающее значение, как невозможность занять оптимальные позиции для обороняющейся команды. Следовательно, нужно а) не дать обороняющейся команде выдохнуть и расставиться; б) самим не занимать фиксированных позиций — тогдашние угловые Зальцбурга были постоянным движением в штрафной.

И теперь мы переходим к угловому, который закрыл 2023 год в РПЛ.

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Что случилось прямо перед ним? Правильно, Сперцян со штрафного зарядил в перекладину, после чего Зделар поборолся, мяч попал в Лукина и ушёл на угловой. Началось компенсированное ко второму тайму время, ты только что при максимальной усталости едва не пропустил со стандарта — естественно, ты на короткий миг теряешь концентрацию. Посмотрите, в чëм это выражается.

ЦСКА — «Краснодар» Фото: Кадр трансляции

Великий Игорь Акинфеев смотрит в землю, Гаич чешет затылок, отбившийся только что Зделар идёт спиной к эпизоду, часть игроков пытаются понять, кто против кого действует в штрафной. Все уверены, что главная угроза позади, мяч уже был вынесен после перекладины. Этот мяч меньше чем через секунду уже будет катиться к Кривцову.

Для меня удивительно, что так немного команд используют такие неожиданные розыгрыши и сосредоточены только на заученных комбинациях, бóльшая часть из которых на руку обороняющейся команде, которая успевает сбросить пульс и занять правильные позиции. Допускаю, что теперь мы будем видеть подобные розыгрыши в РПЛ чуть чаще — в таких вопросах всегда важен фактор первопроходца, за которым остальные начинают понимать выгоду.

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