«Сити» устроил шоу в Сербии под заряды про «Спартак». Как же зажёг 20-летний дебютант!

«Манчестер Сити» перед последним туром обеспечил себе первое место в группе G Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» же потеряла шансы даже на выход в плей-офф Лиги Европы. Так что команды могли сыграть в своё удовольствие. Единственный челлендж, который мог поставить «Сити» — выиграть шесть матчей группы из шести.

Главный тренер гостей Хосеп Гвардиола ожидаемо провёл глубокую ротацию. Например, в старте появились вратарь Штефан Ортега, защитники Серхио Гомес и Рико Льюис, полузащитники Калвин Филлипс (помните о таком?), 20-летний Мика Хэмилтон, а также форвард Оскар Бобб. В общем, результат для «горожан» не стоял на первом месте. А «Звезда» была не против одержать победу над действующим обладателем трофея Лиги чемпионов, скрасив скромную кампанию в турнире.

Встреча началась не на самых привычных для «Сити» скоростях. Всё же мы привыкли видеть, что команда Гвардиолы действует активнее, чем на старте матча в Сербии. «Звезда» не очень боялась соперника: играть против смешанного состава англичан попроще. Команды обменивались полумоментами, но на 19-й минуте настоящую красоту сотворил Мика Хэмилтон. Несколько лет назад он подавал мячи на «Этихаде» во время матчей «Сити», а сегодня забил первый гол в Лиге чемпионов! Хэмилтон получил мяч на правом фланге, раскачал защитника «Звезды» Драговича и классно пробил под перекладину. 1:0 – ожидаемый по статусу команд, но не совсем вытекавший из логики матча счёт.

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Вскоре полузащитник хозяев Коста Неделькович мог забить ответный гол, но пробил чуть рядом со створом ворот «Сити». И больше опасных моментов в первом тайме не возникло. Да, были неплохие подходы у гостей: опасность создавали Бобб, Грилиш, всё тот же Хэмилтон был активен. У «Звезды» также получалось нагнетать – терять им было нечего. Но счёт по итогам первого тайма не изменился.

Во вторые 45 минут симпатичнее уже выглядела «Црвена Звезда». На 62-й минуте Оскар Бобб забрался в штрафную и поразил ворота сербов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Но, по сути, это чуть ли не единственный момент «Сити» в первой половине тайма. Зато «Звезда» шла вперёд, периодически прессингуя гостей. Гостей после ударов Канга и Ндиайе спасали голкипер Ортега и каркас ворот после удара Миятовича. И всё же заслуженный гол клуб из Белграда забил. На 76-й минуте экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём обыгрался с Букари и пробил в дальний угол ворот «Сити». И всё это проходило под заряды на трибунах «Црвены Звезды» в адрес… московского «Спартака». Вот такое присутствие РПЛ в Лиге чемпионов!

«Сити» не рвался изо всех сил забить третий гол, но «Звезда» подарила им этот шанс. Защитник хозяев Джига схватил руками в своей штрафной неугомонного Хэмилтона. И 20-летний дебютант заработал пенальти. Очень полезный матч вышел у Мики! 11-метровый уверенно реализовал Калвин Филиппс: вероятно, одноклубники отдали этот удар полузащитнику, чтобы тот почувствовал уверенность. Всё же пока трансфер Филиппса из «Лидса» выходит не самым удачным – играет он очень мало.

Думаете, это всё? Нет! Классный и весёлый матч получился по причине, что на команды не давил груз турнирных задач. Уже в добавленное ко второму тайму время Александар Катаи головой поразил ворота «Сити» после подачи углового. Кто стал автором ассиста? Хван Ин Бём! У бывшего футболиста «Рубина» 1+1 в прошедшем матче. Кореец отправится в АПЛ?

На большее команд не хватило. 3:2 в пользу «Сити»: получилась весёлая, не самая качественная, но классная для зрителя встреча.

Итоги группы G

«Манчестер Сити» ожидаемо занял первое место в группе, одержав шесть побед в шести турах – классный результат. «Горожане» — девятый клуб в истории Лиги чемпионов с подобным достижением (им, кстати, может похвастаться «Спартак»). В 1/8 также отправился «РБ Лейпциг», в параллельном матче обыгравший «Янг Бойз» и набравший 12 очков. У швейцарцев четыре очка – они отправляются в 1/16 финала Лиги Европы. А «Црвена Звезда» с одним очком покидает еврокубки. В отличие от других групп, в этом квартете интриги не получилось. Всё прошло так, как и ожидалось.