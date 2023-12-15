Дерби «Спартак» — ЦСКА и ещё 11 ярких матчей сезона РПЛ. Какой был лучшим?

РПЛ попрощалась с нами до весны 2024 года. Позади бóльшая часть дистанции (18 туров), а турнир возобновится только в марте.

Давайте вспомним лучшие матчи первой части чемпионата. В списке 12 игр, но определять места в рейтинге будете вы путём голосования.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.