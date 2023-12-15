Дерби «Спартак» — ЦСКА и ещё 11 ярких матчей сезона РПЛ. Какой был лучшим?

РПЛ попрощалась с нами до весны 2024 года. Позади бóльшая часть дистанции (18 туров), а турнир возобновится только в марте.
Давайте вспомним лучшие матчи первой части чемпионата. В списке 12 игр, но определять места в рейтинге будете вы путём голосования.
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«Зенит» — «Динамо» — 2:3
Ещё один крышесносный матч с участием «Динамо», только на этот раз с хеппи-эндом для команды Марцела Лички. Константин Тюкавин дважды выводил гостей вперёд, но «Зенит» всякий раз достойно отвечал. Иван Сергеев вновь выступил в роли джокера — вышел на 66-й минуте и забил на 90-й. Казалось, действующий чемпион снова избежит поражения. Но развязка наступила позже. Вильмар Барриос заработал красную карточку, а через пару минут Вячеслав Грулёв «прибил» хозяев. Так «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне.
«Крылья Советов» — «Локомотив» — 3:3
В первой части сезона «Локомотив» несколько раз «отскакивал». Бывали такие матчи, когда железнодорожники играли хуже соперников, но забивали в концовках и набирали очки. На этот раз всё было наоборот. Рифат Жемалетдинов гениально вышел на замену и положил два мяча. «Локо» вёл 3:1, а потом самарская команда забила дважды в добавленное время. Бенхамин Гарре реализовал пенальти на 12-й добавленной минуте, а потом полыхнуло после финального свистка. Дмитрий Баринов наехал на одного из помощников главного арбитра, Михаил же Галактионов употребил нецензурное слово во время флеш-интервью.
«Урал» — «Спартак» — 3:2
Этот матч точно не попал бы в список, не будь у него такой убойной концовки. При счёте 1:1 нападающий «Урала» Гильерме Шеттине совершил промах тура, не попав в створ из классной позиции. А через пару минут мяч влетел в ворота хозяев после удара Александра Соболева и рикошета. «Как же везёт «Спартаку!» — можно было подумать в тот момент. Но концовка игры шокировала всех фанатов красно-белых. 90-я минута — Андрей Егорычев сравнивает счёт. 90+4-я минута — Эрик Бикфалви приносит «Уралу» победу после того, как Илья Свинов и Руслан Литвинов не разобрались, кто должен быть первым на мяче.
ЦСКА — «Спартак» — 2:2
Главное дерби страны запомнилось не только яркой игрой защитника Милана Гаича, который впервые в карьере оформил дубль. «Спартак» всё-таки ушёл от поражения на последних секундах — и сделал это усилиями Хесуса Медины. Того самого, чей переход в межсезонье наделал много шума. Всё-таки очень редко футболисты уходят из ЦСКА в «Спартак» и наоборот. Гильермо Абаскаль был очень близок к первому поражению от ЦСКА, но его спасли на 90+7-й минуте. Ждём продолжения в марте 2024 года.
ЦСКА — «Динамо» — 2:3
В этом матче ЦСКА провёл два совершенно разных тайма. До перерыва армейцы смотрелись здорово и превратили 0:1 в 2:1. Файзуллаев снова был в порядке — гол плюс пас на Заболотного. Но после перерыва всё изменилось. Во второй половине «Динамо» играло лучше, а Константин Тюкавин сыграл важную роль в победе бело-голубых — сначала ассистировал Бителло, а затем оформил решающий гол. В последние годы «Динамо» стало для ЦСКА своеобразным криптонитом. В каком бы составе ни были армейцы, они постоянно испытывают проблемы в дерби.
«Краснодар» — «Ростов» — 3:2
И снова «Ростов», и снова упущенное преимущество в два мяча. Только на этот раз всё обернулось поражением. Гости прекрасно провели первый тайм. Забили два мяча, сдержали атаку «Краснодара». Всё было хорошо. А после перерыва мы увидели уже другой рисунок. «Быки» не только отыгрались, но и вырвали победу в добавленное время. Именно тогда общественность заговорила о чемпионском характере команды Владимира Ивича. А Карпин после игры отметил, что соперник оформил третий гол с нарушением правил. Позднее эксперты признали, что там действительно был офсайд.
«Крылья Советов» — «Динамо» — 3:3
Команды выдали безумный матч-триллер, когда поля в России ещё не были засыпаны снегом, а Арсен Захарян играл в РПЛ. Классическая история для «Динамо» последних лет — вести с разницей в два мяча, а потом упустить победу. Бело-голубые ушли на перерыв при счёте 3:1 в свою пользу, но провалили концовку. Сначала их огорчил Гленн Бейл, а в добавленное время Бенхамин Гарре реализовал пенальти. Кстати, Захарян выдал солидный перформанс — сначала забил, а потом отдал голевой пас. И на всё это ему потребовалось 30 минут.
«Ростов» — ЦСКА — 3:3
Через неделю после матча с «Балтикой» (2:2) «Ростов» повторил трюк. На этот раз играя дома и дважды ведя с преимуществом в два мяча (2:0 и 3:1). Мы увидели дальний чудо-удар Алексея Миронова, который застал врасплох Игоря Акинфеева. Плюс Егор Голенков дважды огорчил армейцев. Но этого не хватило для победы. При счёте 1:3 Фёдор Чалов сократил отставание до минимума, а потом талантливый Аббосбек Файзуллаев украл у «Ростова» победу. После финального свистка Карпин сказал, что у его команды, по всей видимости, есть проблемы в области психологии.
«Урал» — «Локомотив» — 2:2
Этот матч можно назвать драмой имени Ильи Ишкова. На 74-й минуте 18-летний парень не реализовал пенальти. К тому моменту его команда вела 2:1, но Илья Лантратов отразил удар. На счастье «Урала», арбитр увидел, что игроки «Локо» вбежали в штрафную до удара. У хозяев появился второй шанс. Однако, ко всеобщему удивлению, «Урал» не стал менять пенальтиста. Ишков снова не реализовал попытку, а после замены не сдержал слёз на скамейке. Ведь в добавленное время «Локо» ушёл от поражения благодаря голу Тимура Сулейманова.
ЦСКА — «Пари НН» — 3:2
Этот матч был наполнен разного рода сюжетами: камбэк ЦСКА, спорный гол «Пари НН», огненный Сергей Юран во время флеш-интервью, автогол, очередной перформанс Файзуллаева. Гости вели 2:1 до 71-й минуты, а потом соперник всё перевернул. Помните, сколько времени потребовалось армейцам? Всего три минуты. Сначала один узбекистанский футболист (Иброхимхалил Юлдошев) срезал мяч в свои ворота, а потом другой (Файзуллаев) — выдал голевую передачу на Виктора Давилу. ЦСКА избежал потери очков, но сделал это с огромным трудом.
«Сочи» — «Динамо» — 3:3
«Динамо» ведёт после первого тайма 3:1, но упускает победу. Где-то мы уже такое видели. А ведь бело-голубые могли и проиграть, но мяч после удара Мартина Крамарича в концовке вонзился в каркас. Этот матч можно смело назвать одним из лучших в сезоне. Куча голевых моментов, шесть забитых мячей, нереализованный пенальти, удаление Марсело Алвеса в концовке, красная карточка Александру Точилину. Пожалуй, в этом матче было всё, кроме победителя. Наверное, это тот случай, когда результатом недовольны обе стороны.
«Балтика» — «Ростов» — 2:2
В первом круге некоторые матчи «Ростова» складывались по одному сценарию. Команда Карпина неоднократно упускала преимущество, а соперник оформлял впечатляющий камбэк. На этот раз гости забили два мяча до перерыва, а хозяева никак не могли отыграть хотя бы один до 86-й минуты. Концовка получилась дико интересной. Анхело Энрикес отыграл один гол, а в добавленное время Кристиян Бистрович пробил впритирку со штангой. Вместо трёх очков «Ростов» довольствовался ничьей. И это был далеко не последний такой случай.