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Лучшие матчи РПЛ в сезоне-2023/2024: ЦСКА, Спартак, Зенит, Краснодар, Ростов, Динамо, Локомотив, Крылья Советов, рейтинг

Дерби «Спартак» — ЦСКА и ещё 11 ярких матчей сезона РПЛ. Какой был лучшим?
Кирилл Закатченко
Рейтинг: самые яркие матчи первой части сезона РПЛ
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Безумные камбэки, дикие концовки и другие сюжеты.

РПЛ попрощалась с нами до весны 2024 года. Позади бóльшая часть дистанции (18 туров), а турнир возобновится только в марте.

А кто был лучшим молодым игроком в первой части чемпионата?
Выбираем лучшего молодого игрока первой части сезона. Среди претендентов 20 человек!
Рейтинг
Выбираем лучшего молодого игрока первой части сезона. Среди претендентов 20 человек!

Давайте вспомним лучшие матчи первой части чемпионата. В списке 12 игр, но определять места в рейтинге будете вы путём голосования.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самые яркие матчи РПЛ в первой части сезона-2023/2024
Фото: vk.com/fcdm_official
1 место

«Зенит» — «Динамо» — 2:3

3-й тур, 6 августа

Ещё один крышесносный матч с участием «Динамо», только на этот раз с хеппи-эндом для команды Марцела Лички. Константин Тюкавин дважды выводил гостей вперёд, но «Зенит» всякий раз достойно отвечал. Иван Сергеев вновь выступил в роли джокера — вышел на 66-й минуте и забил на 90-й. Казалось, действующий чемпион снова избежит поражения. Но развязка наступила позже. Вильмар Барриос заработал красную карточку, а через пару минут Вячеслав Грулёв «прибил» хозяев. Так «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне.

Фото: vk.com/fckssamara
2 место

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 3:3

16-й тур, 25 ноября

В первой части сезона «Локомотив» несколько раз «отскакивал». Бывали такие матчи, когда железнодорожники играли хуже соперников, но забивали в концовках и набирали очки. На этот раз всё было наоборот. Рифат Жемалетдинов гениально вышел на замену и положил два мяча. «Локо» вёл 3:1, а потом самарская команда забила дважды в добавленное время. Бенхамин Гарре реализовал пенальти на 12-й добавленной минуте, а потом полыхнуло после финального свистка. Дмитрий Баринов наехал на одного из помощников главного арбитра, Михаил же Галактионов употребил нецензурное слово во время флеш-интервью.

Фото: vk.com/fc_ue
3 место

«Урал» — «Спартак» — 3:2

4-й тур, 11 августа

Этот матч точно не попал бы в список, не будь у него такой убойной концовки. При счёте 1:1 нападающий «Урала» Гильерме Шеттине совершил промах тура, не попав в створ из классной позиции. А через пару минут мяч влетел в ворота хозяев после удара Александра Соболева и рикошета. «Как же везёт «Спартаку!» — можно было подумать в тот момент. Но концовка игры шокировала всех фанатов красно-белых. 90-я минута — Андрей Егорычев сравнивает счёт. 90+4-я минута — Эрик Бикфалви приносит «Уралу» победу после того, как Илья Свинов и Руслан Литвинов не разобрались, кто должен быть первым на мяче.

Фото: РИА Новости
4 место

ЦСКА — «Спартак» — 2:2

11-й тур, 8 октября

Главное дерби страны запомнилось не только яркой игрой защитника Милана Гаича, который впервые в карьере оформил дубль. «Спартак» всё-таки ушёл от поражения на последних секундах — и сделал это усилиями Хесуса Медины. Того самого, чей переход в межсезонье наделал много шума. Всё-таки очень редко футболисты уходят из ЦСКА в «Спартак» и наоборот. Гильермо Абаскаль был очень близок к первому поражению от ЦСКА, но его спасли на 90+7-й минуте. Ждём продолжения в марте 2024 года.

Фото: https://vk.com/fcdm_official
5 место

ЦСКА — «Динамо» — 2:3

16-й тур, 25 ноября

В этом матче ЦСКА провёл два совершенно разных тайма. До перерыва армейцы смотрелись здорово и превратили 0:1 в 2:1. Файзуллаев снова был в порядке — гол плюс пас на Заболотного. Но после перерыва всё изменилось. Во второй половине «Динамо» играло лучше, а Константин Тюкавин сыграл важную роль в победе бело-голубых — сначала ассистировал Бителло, а затем оформил решающий гол. В последние годы «Динамо» стало для ЦСКА своеобразным криптонитом. В каком бы составе ни были армейцы, они постоянно испытывают проблемы в дерби.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
6 место

«Краснодар» — «Ростов» — 3:2

11-й тур, 7 октября

И снова «Ростов», и снова упущенное преимущество в два мяча. Только на этот раз всё обернулось поражением. Гости прекрасно провели первый тайм. Забили два мяча, сдержали атаку «Краснодара». Всё было хорошо. А после перерыва мы увидели уже другой рисунок. «Быки» не только отыгрались, но и вырвали победу в добавленное время. Именно тогда общественность заговорила о чемпионском характере команды Владимира Ивича. А Карпин после игры отметил, что соперник оформил третий гол с нарушением правил. Позднее эксперты признали, что там действительно был офсайд.

Фото: vk.com/fckssamara
7 место

«Крылья Советов» — «Динамо» — 3:3

2-й тур, 29 июля

Команды выдали безумный матч-триллер, когда поля в России ещё не были засыпаны снегом, а Арсен Захарян играл в РПЛ. Классическая история для «Динамо» последних лет — вести с разницей в два мяча, а потом упустить победу. Бело-голубые ушли на перерыв при счёте 3:1 в свою пользу, но провалили концовку. Сначала их огорчил Гленн Бейл, а в добавленное время Бенхамин Гарре реализовал пенальти. Кстати, Захарян выдал солидный перформанс — сначала забил, а потом отдал голевой пас. И на всё это ему потребовалось 30 минут.

Фото: Владимир Кокшаров, «Чемпионат»
8 место

«Ростов» — ЦСКА — 3:3

9-й тур, 24 сентября

Через неделю после матча с «Балтикой» (2:2) «Ростов» повторил трюк. На этот раз играя дома и дважды ведя с преимуществом в два мяча (2:0 и 3:1). Мы увидели дальний чудо-удар Алексея Миронова, который застал врасплох Игоря Акинфеева. Плюс Егор Голенков дважды огорчил армейцев. Но этого не хватило для победы. При счёте 1:3 Фёдор Чалов сократил отставание до минимума, а потом талантливый Аббосбек Файзуллаев украл у «Ростова» победу. После финального свистка Карпин сказал, что у его команды, по всей видимости, есть проблемы в области психологии.

Фото: vk.com/fc_ue
9 место

«Урал» — «Локомотив» — 2:2

11-й тур, 7 октября

Этот матч можно назвать драмой имени Ильи Ишкова. На 74-й минуте 18-летний парень не реализовал пенальти. К тому моменту его команда вела 2:1, но Илья Лантратов отразил удар. На счастье «Урала», арбитр увидел, что игроки «Локо» вбежали в штрафную до удара. У хозяев появился второй шанс. Однако, ко всеобщему удивлению, «Урал» не стал менять пенальтиста. Ишков снова не реализовал попытку, а после замены не сдержал слёз на скамейке. Ведь в добавленное время «Локо» ушёл от поражения благодаря голу Тимура Сулейманова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
10 место

ЦСКА — «Пари НН» — 3:2

14-й тур, 5 ноября

Этот матч был наполнен разного рода сюжетами: камбэк ЦСКА, спорный гол «Пари НН», огненный Сергей Юран во время флеш-интервью, автогол, очередной перформанс Файзуллаева. Гости вели 2:1 до 71-й минуты, а потом соперник всё перевернул. Помните, сколько времени потребовалось армейцам? Всего три минуты. Сначала один узбекистанский футболист (Иброхимхалил Юлдошев) срезал мяч в свои ворота, а потом другой (Файзуллаев) — выдал голевую передачу на Виктора Давилу. ЦСКА избежал потери очков, но сделал это с огромным трудом.

Фото: vk.com/pfcsochi
11 место

«Сочи» — «Динамо» — 3:3

14-й тур, 6 ноября

«Динамо» ведёт после первого тайма 3:1, но упускает победу. Где-то мы уже такое видели. А ведь бело-голубые могли и проиграть, но мяч после удара Мартина Крамарича в концовке вонзился в каркас. Этот матч можно смело назвать одним из лучших в сезоне. Куча голевых моментов, шесть забитых мячей, нереализованный пенальти, удаление Марсело Алвеса в концовке, красная карточка Александру Точилину. Пожалуй, в этом матче было всё, кроме победителя. Наверное, это тот случай, когда результатом недовольны обе стороны.

Фото: vk.com/fcbaltika
12 место

«Балтика» — «Ростов» — 2:2

8-й тур, 16 сентября

В первом круге некоторые матчи «Ростова» складывались по одному сценарию. Команда Карпина неоднократно упускала преимущество, а соперник оформлял впечатляющий камбэк. На этот раз гости забили два мяча до перерыва, а хозяева никак не могли отыграть хотя бы один до 86-й минуты. Концовка получилась дико интересной. Анхело Энрикес отыграл один гол, а в добавленное время Кристиян Бистрович пробил впритирку со штангой. Вместо трёх очков «Ростов» довольствовался ничьей. И это был далеко не последний такой случай.

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