Бензема вылетел с клубного чемпионата мира! Карим подставил команду в решающий момент

На клубном чемпионате мира состоялись четвертьфиналы. Японская «Урава Ред Даймондс» победила мексиканский «Лион» со счётом 1:0 и теперь сыграет в полуфинале с «Манчестер Сити». А соперник бразильского «Флуминенсе» определился в противостоянии «Аль-Ахли» из Египта и «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» попал на клубный чемпионат мира благодаря тому, что Саудовская Аравия принимает турнир. Эта команда – просто чемпион своей страны. «Аль-Ахли» же победитель африканской Лиги чемпионов. Тем не менее, исходя из подбора игроков, фаворитом казался игравший на домашнем стадионе «Аль-Иттихад». У хозяев в основе вышли такие большие звёзды, как Карим Бензема, Н’Голо Канте и Фабиньо. Среди легионеров «Аль-Иттихада» были звёзды и поменьше – бразильцы Ромариньо, Игор Коронадо, а также, что любопытно, защитник сборной Египта Ахмед Хегази. У «Аль-Ахли» в стартовом составе оказалась всего пара легионеров, зато игроков национальной команды Египта целых семь.

Однако по ходу матча чувствовалось, что «Аль-Ахли» посильнее именно как команда. Саудовцы недавно сменили тренера, и новому главному Марсело Гальярдо требуется время, что поставить «Аль-Иттихаду» свою игру. Хозяева попробовали на первых минутах поддавить соперника, но гости быстро успокоили их. Вообще эмоций у футболистов было больше, чем класса, если исключить топ-легионеров. А в середине первого тайма «Аль-Ахли» заработал пенальти. Судья не заметил игру рукой со стороны защитника Хасана Кадеша, но VAR не пропустил. Интересно, что рефери объявлял своё решение в микрофон всему стадиону. 11-метровый рискованным ударом по центру реализовал тунисец Али Малул.

«Аль-Иттихад» полетел отыгрываться, тем не менее опасных моментов у саудовцев было мало. Бензема, совершив до перерыва 19 касаний мяча, ничего не создал. Но самая большая неудача у бывшего обладателя «Золотого мяча» случилась на 45-й минуте. «Аль-Ахли» ответил сопернику любезностью на любезность: тоже подарил пенальти после игры рукой на «ровном месте». Защитника Мохамеда Монема замкнуло в единоборстве. Судья и тут не разглядел фола – VAR опять помог. Бензема взял мяч и так пробил с «точки», что сделал героем капитана египтян Мохамеда Эль-Шенави. Голкипер парировал мяч, летевший почти по центру на средней высоте, и многочисленная толпа болельщиков «Аль-Ахли» взревела.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Ко всем неприятностям «Аль-Иттихада» добавилось то, что команда вскоре потеряла обоих фланговых защитников. Одного заменили в перерыве, а второго (Муханнада Аль-Шанкити) в начале второго тайма после того, как он получил повреждение, поскользнувшись на… лежавших у поля бутылках с водой. Уникальная травма для футбола! Тем временем «Аль-Иттихад» раскрылся и создал лучший момент, помимо пенальти Бензема, пока была жива интрига. Фейсал Аль-Гамди бил в упор, но вратарь Эль-Шенави снова заставил Египет петь в свою честь: его сейв и штанга спасли «Аль-Ахли» от пропущенного мяча.

«Аль-Иттихад» слишком рисковал и потерял баланс. В результате нарвался на два контрвыпада за три минуты – получил два гола в свои ворота. В первом эпизоде Хуссейн Эль-Шахат после паса центрфорварда Махмуда Караба остался один в один с саудовским защитником и здорово нанёс удар «щёчкой». Не самый простой для исполнения элемент.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В следующей голевой атаке «Аль-Ахли» вновь блестяще сыграл Караба. Получив мяч в штрафной, нападающий не стал бить, а поделился мячом с находившемся в лучшей позиции Эмамом Ашуром. Тот довёл счёт до крупного. Ашур, празднуя гол, изобразил какого-то тигра на охота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Бензема забил слишком поздно – на 90+2-й минуте, когда соперник остался вдесятером (Антони Модеста удалили за удар локтем): француз добил отскочивший от штанги мяч. Теперь «Аль-Ахли» сыграет в полуфинале с «Флуминенсе». А у владельцев «Аль-Иттихада» могут возникнуть вопросы к Бензема. В чемпионате Саудовской Аравии он забил почти в два раза меньше, чем Криштиану Роналду, конфликтовал с предыдущим тренером Нуну Эшпириту Санту, а на клубном ЧМ подставил команду промахом с пенальти.