Возможно, увидим новый матч Бензема против «Сити». Рассказываем об участниках турнира, его расписании и скорых переменах.

Стартует последний в истории клубный ЧМ в текущем формате. Скоро он кардинально изменится

Клубный чемпионат мира — 2023 стартует в Саудовской Аравии уже сегодня, 12 декабря – с матча между «Аль-Иттихадом» (там играют Бензема и Канте) и новозеландским «Окленд Сити».

Главные факты:

это 20-й розыгрыш турнира;

турнир пройдёт с 12 по 22 декабря в Джидде;

за трофей поборются семь команд из шести конфедераций;

это последний розыгрыш турнира в нынешнем формате – с 2025-го состав участников значительно расширится.

Состав участников

В турнире примут участие шесть клубов-победителей своих континентальных турниров в сезоне-2022/2023, а также «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, который квалифицировался на правах команды-чемпиона страны-хозяйки.

Cостав получился такой:

«Аль-Иттихад» — чемпион Саудовской Аравии, команда-хозяйка турнира.

«Манчестер Сити» — победитель Лиги чемпионов УЕФА.

«Аль-Ахли» — победитель Лиги чемпионов КАФ.

«Урава Ред Даймондс» — победитель Лиги чемпионов АФК.

«Окленд Сити» — победитель Лиги чемпионов ОФК.

«Леон» — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

«Флуминенсе» — обладатель Кубка Либертадорес.

Формат турнира и расписание

«Флуминенсе» начнёт выступление на ЧМ с первого полуфинала, «Манчестер Сити» – со второго. С четвертьфинала начинают «Урава Ред Даймондс», «Леон» и «Аль-Ахли», а вот за право сыграть с ними на этом этапе поспорят «Окленд Сити» и «Аль-Иттихад», со встречи которых и начнётся турнир.

📅 Расписание клубного ЧМ-2023

12 декабря. 21:00 (мск). Первый раунд.

15 декабря. 17:30. 1/4 финала. Матч №1

15 декабря. 21:00. 1/4 финала. Матч №2

18 декабря. 21:00. Первый полуфинал.

19 декабря. 21:00. Второй полуфинал.

22 декабря. 17:30. Матч за третье место.

22 декабря. 21:00. Финал.

Победители прошлых розыгрышей

Сезон-2022/2023: «Реал».

Сезон-2021/2022: «Челси».

Сезон-2020/2021: «Бавария».

Сезон-2019/2020: «Ливерпуль».

Сезон-2016/2017-2018/2019: «Реал».

Сезон-2015/2016: «Барселона».

Сезон-2014/2015: «Реал».

Сезон-2013/2014: «Бавария».

Сезон-2012/2013: «Коринтианс».

Сезон-2011/2012: «Барселона».

Сезон-2010/2011: «Интер».

Сезон-2009/2010: «Барселона».

Сезон-2008/2009: «Манчестер Юнайтед».

Сезон-2007/2008: «Милан».

Сезон-2006/2007: «Интернасьонал».

Сезон-2005/2006: «Сан-Паулу».

Сезон-1999/2000: «Коринтианс».

Кажется, теперь к этому списку добавится «Сити».

Как изменится формат

Число участников расширится до 32 – по словам президента ФИФА Джанни Инфантино, «этот турнир будет похож на чемпионат мира среди сборных». Обновлённый турнир «должен стать вершиной элитного профессионального мужского клубного футбола».

Участников разделят на восемь групп по четыре команды, две лучшие выйдут в плей-офф – всё и правда как на чемпионате мира. Турнир планируют проводить каждые четыре года, но по нечётным годам – когда нет ни Евро, ни ЧМ.

Состав участников будет гораздо мощнее: от Европы будет 12 клубов, от Южной Америки – шесть, от Африки, Азии и КОНКАКАФ – по четыре команды, от Океании – одна. Некоторые клубы уже известны, какие-то определятся в следующем году. Турнир пройдёт в США – это уже решено.