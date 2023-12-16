«Сити» сенсационно упустил победу! Это что, в АПЛ и правда есть интрига?

Хотя у «Пэлас» было всего два удара в створ.

Матч «Сити» – «Пэлас» имел весьма чёткий рисунок игры. Гости садились низко на своей трети поля с линией из пяти защитников. «Сити» традиционно перекатывал мяч с фланга на фланг, чтобы Фоден, Альварес, Грилиш и Льюис исследовали пространство между игроками обороны. Травма капитана «Пэлас» никак не повлияла на сценарий игры – лишь капитанская повязка перешла от Уорда к Гехи.

«Сити» создавал моменты словно по расписанию. На 5-й минуте опасно пробил головой Альварес, на 10-й ударил Диаш из-за штрафной… Команде Гвардиолы как обычно потребовалось создать много моментов, чтобы забить, но счёт всё-таки удалось открыть.

Фоден получил мяч у дуги штрафной и сразу же отдал Грилишу, который в одно касание точно пробил по воротам. Правда, затем включился VAR. С одной камеры казалось, что вингер «Сити» находился в офсайде, а с другой – в правильном положении. Пришлось рисовать линии, и выяснилось, что Грилишу хватило нескольких сантиметров, чтобы не попасть в офсайд.

VAR проверяет гол Грилиша Фото: кадр из трансляции

В какой-то степени «Сити» повезло с голом (хотя к нему явно шло). А затем случился ещё один пограничный эпизод, который сложился в пользу хозяев. На 42-й минуте, когда счёт по касаниям в чужой штрафной был 18:0, «Пэлас» получил опасную контратаку. Матета почти успел войти в штрафную, когда его сбил вратарь Эдерсон.

Бразилец явно ошибся с выходом из ворот: до мяча не дотянулся, а по ногам нападающему въехал и получил жёлтую карточку. Игроки «Пэлас» спрашивали судью, почему это не красная, намекая на лишение явной возможности забить гол. Если бы такой же фол случился ближе к центру штрафной, то голкипера «Сити» наверняка удалили бы.

Эдерсон сбивает Матета Фото: кадр из трансляции

Сразу после перерыва «Сити» хотел закрыть вопрос о победителе в этом матче. Сначала Альварес забил прямым ударом со штрафного, но гол отменили из-за Родри. Испанец, будучи в офсайде, дёрнулся к мячу и явно повлиял на голкипера. А через две минуты «Сити» всё-таки забил второй.

Интересно, что в этой атаке Фоден скидывал мяч туда, где обычно находится Холанд (центральный нападающий скоро восстановится от травмы) – в самом центре штрафной оказались опорные полузащитники Родри и Льюис. Последний и забил гол, который, казалось, убил интригу в матче. Но вышло иначе.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На 76-й минуте Матета отыграл один мяч, забив с метра в пустые ворота. «Пэлас» вернулся в игру и «Сити» почти дотерпел. Однако при владении хозяев 74,2% времени они привезли себе пенальти на 90+3-й минуте! Всё тот же Матета в штрафной протолкнул мяч вперёд и получил по ноге от Фодена. А затем Олисе с 11 метров аккуратно пробил низом в угол – 2:2! У «Пэлас» за весь матч было лишь два удара в створ и оба оказались голом.

Шок: за последние шесть туров АПЛ у «Сити» лишь одна победа. Теперь по потерянным очкам «Сити» отстаёт на шесть от «Ливерпуля». Следующий матч АПЛ действующие чемпионы Англии проведут лишь через две недели – ближайший тур пропустят из-за поездки на клубный чемпионат мира.