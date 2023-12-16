Клопп и Гвардиола скандалят на ровном месте. Игры разума в АПЛ вышли на новый уровень

«АПЛ — очень интенсивный чемпионат! Ни в одном другом турнире болельщики так не болеют за свои команды. Возможно, потому, что англичане делают самые большие ставки», — шутил Юрген Клопп в первый год управления «Ливерпулем». Немец выглядел максимально расслабленным и способным разрядить любую напряжённую ситуацию человеком. «Боже, какой эротический голос у переводчика… Вау, поздравляю — просто отпад», — от перформансов белозубого стратега журналисты катались.

Восемь насыщенных лет на «Энфилде» (самая продолжительная эра после Боба Пейсли, который тренировал «Ливерпуль» с 1974 по 1983 год) сильно изменили Клоппа. Немец и раньше мог наехать на прессу за бестактные вопросы, но до нынешнего сезона всегда предъявлял претензии очень тактично и деликатно со свойственным ему остроумием. Теперь же всё это в прошлом: недавно после рядовой шутки ведущего Юргена так порвало, что он чуть ли не впервые продемонстрировал такое незрелое чувство, как обида. У тренера «Сити» Пепа Гвардиолы тоже есть проблемы подобного рода.

Клопп зря жалуется на матчи в 12:30 — сложности только закаляют команду

Причиной такой реакции Клоппа стало замечание репортёра Amazon Prime Маркуса Баклэнда во время интервью с Юргеном о начале игры «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас» в 12:30 по Великобритании в субботу, 9 декабря. Журналист сказал: «Похоже, это ваше любимое время начала матча». За свою карьеру тренер сотни раз сталкивался и с гораздо более зубастыми подколками журналистов, но в этот раз у него знатно пригорело: «Мда… Здорово шутить по этому поводу, действительно здорово. Я не знаю, когда вернусь домой, в час или в два ночи — это неважно. Мы снова играем. У нас ещё две тренировки — завтра и в пятницу. Так что всё в порядке, нужно восстановиться, и мы снова сыграем. Но я вижу, что вы, работая в футболе, этого не понимаете. Вы — невежа».

Юрген Клопп обиделся Фото: Из трансляции

В определённой степени эмоциональность Клоппа легко объяснима, но стоит ли цепляться к журналистам, которые лишь констатируют факты? Команда немца играла в среду вечером на выезде с «Шеффилд Юнайтед» (2:0), то есть для восстановления к следующему матчу у «Ливерпуля» оставалось чуть более двух суток. Игра с «Кристал Пэлас» также прошла в гостях, к тому же мерсисайдцы играли после потери до конца сезона ключевого защитника Жоэля Матипа, порвавшего «кресты». В таких обстоятельствах выходить на матч первым запуском — большой стресс при минимуме резервов, но жизнь вообще-то по умолчанию штука сложная, и соперникам точно не легче.

«Ливерпуль» в этом сезоне и правда самый «рыжий» — ещё и первый круг не закончился, а в 12:30 команда Клоппа сыграла уже четыре раза. Юрген относится к этой ситуации как к насмешке, потому что три из этих четырёх ранних матчей состоялись после перерывов на игры сборных. С учётом наличия солидного южноамериканского контингента в «Ливерпуле» легионеры возвращаются в обойму команды в совершенно разобранном состоянии непосредственно перед игрой.

«Если я произнесу хоть слово насчёт этого, люди скажут: «О, опять он разнылся». Но это насмешка. Четверо наших игроков летали в Южную Америку, и я их ещё даже не видел. А через 24 часа мы играем с «Вулверхэмптоном», — сокрушался Клопп в сентябре. — Понимаю, что расписание диктует телевидение, а на наши проблемы им плевать. 12:30 — это не проблема, если у тебя обычная неделя и есть возможность восстановиться».

Страшно представить, какие молнии метал бы Юрген, проиграй «Ливерпуль» в Лондоне «Пэлас», но мерсисайдцы вырвали волевую победу. «Впервые вижу, чтобы кто-то играл так плохо, как мы, в течение 76 минут и при этом выиграл», — закатил глаза тренер после матча. Получается, Клопп зря обижается — сложности лишь закаляют команду. В этом сезоне скаузеры взяли 18 очков из 37 в матчах, где уступали в счёте. То, что с волевыми качествами у команды всё в порядке, демонстрирует другая убийственная статистика: из 43 встреч «Ливерпуля» в истории АПЛ, в которых «красные» вырывали победу после 90-й минуты, 17 приходятся на эру Клоппа. Так в чём же дело, Юрген? К чему все эти обиды?

Гвардиола называет одни и те же вещи разными именами. Пеп распёк экспертов

Примечательно, что ровно такую же риторику транслирует и босс «Ман Сити» Пеп Гвардиола, цепляющийся за слова телевизионных экспертов. Обладатели требла выдали три ничьих подряд — с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3) — и нарвались на критику аналитиков Sky Sports, бывших футболистов Гари Невилла, Джейми Каррагера и Майки Ричардса. Те назвали такую серию чемпионов результатом «самоуспокоенности». И тут испанского тренера «Сити» было уже не остановить — он в течение шести минут распекал ветеранов.

Гари Невилл, Джейми Каррагер и Майки Ричардс Фото: Из личного архива Гари Невилла

«Невилл знает, как сложно выиграть титул в четвёртый раз подряд, иначе он сделал бы это в лучшие годы «МЮ». Но почему-то не сложилось. Возможно, они в «Юнайтед» испытывали самоуспокоенность, отсюда и такие заявления. Но к нашей команде это не относится, без вариантов. А что Каррагер? Кажется, он ни разу не выиграл титул АПЛ. Майка Ричардс тоже не припомню, чтобы побеждал четыре раза в лучшей лиге мира. Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Дело, конечно, не в самоуспокоенности. Я знаю своих игроков. У меня такое ощущение, что если мы сохраним этот уровень, то снова выиграем Премьер-лигу. У меня не создаётся ощущения, что мы занимаемся самолюбованием или играем так, словно не уважаем соперников. Ничего подобного», — подчеркнул Гвардиола.

Любопытно, что, когда после трёх ничьих «Сити» проиграл «Астон Вилле», Пеп практически согласился с экспертами, заявив о необходимости вызова и встряски для команды. «Думаю, многие мечтают оказаться на нашем месте. Жить так же хорошо, как мы. Но для нас эта жизнь — данность, и это необходимо осознавать. Мы долго жили как кошки (в этот момент Пеп погладил себя по голове. — Прим. «Чемпионата»). Восхищались своей игрой. Но нужно, чтобы кто-то сказал: «Ребят, это не дело. Всё ужасно, просто ужасно. Нет, вы не непобедимые», — промурчал тренер «Сити».

Хосеп Гвардиола с трофеями прошлого сезона Фото: ФК «Манчестер Сити»

Похоже, Пеп элементарно заигрался, но что ещё хуже — отказался признать существующие тенденции, заворачивая один и тот же товар в разные обёртки. Чем сравнение с кошками в корне отличается от самоуспокоенности имени Каррагера? В обоих случаях посыл заключается в необходимости выхода команды из зоны комфорта, в которой она оказалась после прошлогоднего рекордного урожая трофеев. Кстати, бывший защитник «Ливерпуля» очень элегантно уколол тренера в ответ на «отсутствие титула». «Наверное, я бы выиграл АПЛ разок, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!» — пальнул эксперт.

Новый телевизионный контракт на € 7,8 млрд — новый уровень трэш-тока

Команды АПЛ проскакали лишь треть дистанции, а тренеры главных претендентов на титул уже начали игры разума, адресуя месседжи как собственным игрокам, так и рефлексируя на внешние раздражители. Клопп, помимо матчей в 12:30, в этом сезоне жаловался на травмы, арбитров, лигу, телевидение и журналистов. Иногда обоснованно, как в случае с комедией VAR в матче с «Тоттенхэмом», стоившей мерсисайдцам очков. Но чаще это больше напоминает охоту на ведьм вместо поиска решений. Немец быкует на судей, но он забыл, как никто не понял, почему Конате не получил вторую жёлтую в матче с «Эвертоном» за срыв атаки.

Юргена Клоппа нечасто можно встретить с фирменной улыбкой Фото: Из личного архива Юргена Клоппа

«Янга в первом тайме удалили, а Конате простили — почему? Я спросил рефери, и он сказал, что не чувствует необходимости предупреждать игрока. Почувствовал он! Даже Клопп косвенно подтвердил, что это несправедливо, мгновенно заменив Конате. Невероятный цинизм, это просто нелепо», — голосил тренер «Эвертона» Шон Дайч. Похожие эмоции были и у тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, когда за фол ван Дейка на Митоме судья не поставил чистый пенальти.

Конкуренция и напряжение в АПЛ в этом сезоне такие высокие, что даже у тренеров сдают нервы. Они готовы искать чёрных кошек в чёрных комнатах и не понимать безобидных шуточек, которые не дают забыть о том, что в конечном итоге это всего лишь развлечение. Забыть и в самом деле сложно — недавно Премьер-лига заключила рекордный четырёхлетний контракт по телеправам, за который Sky Sports, TNT Sports и British Broadcasting Corporation заплатят € 7,8 млрд. А это значит, что с каждым годом трэш-тока будет ещё больше. Остаётся лишь научиться читать между строк.