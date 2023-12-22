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Главные футбольные матчи выходных, 22-24 декабря: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Юнайтед, Челси, Миранчук, Хвича

Битва лидеров АПЛ и встреча Хвичи с Моуринью. 10 главных матчей уикенда
Никита Паглазов
10 главных матчей уикенда: 22-24 декабря
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Комментарии
А «Сити» может взять новый трофей! Какая игра самая важная?

Думали, футбол в этом году уже закончился? А вот и нет! Спасибо Англии и Италии, где в выходные сыграют матчи очередного тура. Ну а мы традиционно отобрали лучшие встречи предстоящих выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг: выбрать, какие матчи вы ждёте больше других, а какие вам менее интересны.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 22-24 декабря
Фото: Getty Images
1 место

«Ливерпуль» — «Арсенал»: суббота, 23 декабря, 20:30

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за лидерство в АПЛ

Главный матч выходных состоится в Ливерпуле. Команда Клоппа примет на своём поле «Арсенал». Лондонцы возглавляют таблицу, но всего на одно очко опережают «Ливерпуль». Поэтому предстоящий матч – один из ключевых в сезоне АПЛ вообще. Либо «Арсенал» упрочит положение, либо «Ливерпуль» возглавит таблицу (ну или сохранение нынешнего положения в случае ничьей). В последних двух матчах команды забивали минимум по два гола друг другу. Ждём шоу и на этот раз? А борьба за лидерство добавит дополнительного интереса к матчу. Игру лучше не пропускать!

Фото: Getty Images
2 место

«Рома» — «Наполи»: суббота, 23 декабря, 22:45

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Хвича или Моуринью: кто отстанет от лигочемпионской гонки?

«Наполи» — действующий чемпион Италии. Но за скудетто в этом сезоне команда вряд ли побьётся. Уже слишком большое отставание от «Интера» – 14 очков. Да и проблем у неаполитанцев хватает: нестабильная игра, смена тренера Руди Гарсии на Вальтера Маццарри плюс травмы. «Рома» же также не отличается стабильностью. Команда Моуринью снова идёт лишь во втором эшелоне команд, борющихся за зону Лиги чемпионов. Предстоящий матч может помочь одной из команд поправить положение в таблице.

Фото: Getty Images
3 место

«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: пятница, 22 декабря, 21:00

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» впервые выиграет клубный чемпионат мира?

В текущем сезоне «Сити» пока что показывает не лучшие результаты. Да, из группы в Лиге чемпионов вышли с первого места, но в АПЛ – лишь четвёртые. Но сейчас – другая история. В августе «Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, теперь есть возможность забрать ещё один трофей. Англичане вышли в финал клубного чемпионата мира. Соперником по решающему матчу станет бразильский «Флуминенсе». В полуфинале «Сити» разгромил японскую «Урава Ред Даймондс» — 3:0. А «Флуминенсе» оказался сильнее египетского «Аль-Ахли» (2:0). Заберёт «Сити» свой первый КЧМ?

Фото: Getty Images
4 место

«Атлетико» — «Севилья», суббота, 23 декабря, 18:15

Испания - Примера . 4-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд исправит своё положение?

«Атлетико» в последних четырёх турах одержал лишь одну победу, при этом уступив дважды. А «Севилью» лихорадит на протяжении всего сезона: андалусийцы занимают 15-е место в таблице. Теперь две проблемных команды встречаются между собой в Мадриде. Станет ли предстоящая встреча началом «белой полосы» для одного из клубов? Чуть больше шансов у «Атлетико»: всё же команда сильнее и играет дома. Но от «Севильи» никогда не знаешь, чего ожидать. Тем более это будет первый матч для нового (уже третьего за сезон) главного тренера команды – Кике Санчеса Флореса.

Фото: Getty Images/galatasaray.org
5 место

«Фенербахче» — «Галатасарай»: воскресенье, 24 декабря, 19:00

Турция - Суперлига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Не начался
Галатасарай
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: два главных турецких гранда сыграют матч без происшествий?

В последний месяц из Турции постоянно поступают странные новости. То президент клуба выбежит и ударит судью, то на поле начнётся драка. Или «Бешикташ», к примеру, убрал из состава форварда Венсана Абубакара из-за того, что тот втайне летал на пересадку волос. Трэш-историй хватает. А впереди главное дерби Турции – «Фенербахче» — «Галатасарай». Уровень ненависти в этом матче зашкаливает. В последних встречах удавалось избегать крупных конфликтов. Но не произойдёт ли так, что сейчас, на волне неординарных ситуаций, «рванёт» и в дерби? Тем более что клубы после 16 туров делят первое место. Так что матч обещает быть ярким (как минимум на поле).

Фото: bolognafc.it/Getty Images
6 место

«Болонья» — «Аталанта»: суббота, 23 декабря, 17:00

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук снова выйдет и отличится?

«Болонья» удивляет. Команда идёт в зоне Лиги чемпионов после 16 туров, опережая в том числе «Наполи». «Аталанта» отстаёт от «Болоньи» на два очка, так что по итогам следующего тура может обогнать соперника. Недавно ещё и «Интер» обыграли (правда, это было в Кубке Италии). Классную помощь бергамаскам может оказать российский полузащитник Алексей Миранчук. В последних нескольких матчах он часто появляется на поле, отдавая ассисты и забивая. Например, во встрече прошедшего тура с «Салернитаной» Миранчук вышел в концовке и успел отметиться голом, а до этого выдал голевой пас на победный мяч в ворота «Милана». Получится у Алексея забить снова?

Фото: Getty Images/evertonfc.com
7 место

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: суббота, 23 декабря, 18:00

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эвертон» продолжит продвижение по таблице?

«Эвертон» на старте сезона показывал средние результаты. А затем на клуб из-за финансовых проблем наложили штраф, включавший наказание в виде снятия 10 очков. Но проблемы не сломили команду, а наоборот. «Эвертон» начал стабильно побеждать, поднявшись в таблице из зоны вылета уже на 16-е место. «Тоттенхэм» же стартовал удачно, забирая победы. Но травмы сломали мощный ход: теперь «шпоры» занимают лишь пятое место. Хотя в последних двух матчах «Тоттенхэм» одержал победы. Команда Постекоглу остановит «Эвертон» или ливерпульцы разберутся со «шпорами» в Лондоне?

Фото: wolves.co.uk/Getty Images
8 место

«Вулверхэмптон» — «Челси»: воскресенье, 24 декабря, 16:00

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
24 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Челси» одержать вторую победу подряд?

«Челси» — синоним проблемного топ-клуба. Команда идёт лишь на 10-м месте АПЛ, мучась от травм и игровых проблем. У Маурисио Почеттино никак не получается добавить стабильности команде. Всего лишь один раз «Челси» выдал серию из двух побед подряд в чемпионате. Хотя прошло уже 17 туров. В прошлом матче лондонцы обыграли «Шеффилд», а теперь едут к «Вулверхэмптону». Есть возможность одержать вторую подряд победу. И начать приближение к зоне еврокубков. Хотя «гости» дома очень сильны – уже обыгрывали «Сити» и «Тоттенхэм».

Фото: Getty Images
9 место

«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: пятница, 22 декабря, 23:00

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
22 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Астон Вилла» возглавит таблицу АПЛ?

«Астон Вилла» – одна из сенсаций первой части европейского сезона. Бирмингемцы идут в группе лидеров АПЛ, занимая третье место после 17 туров. Команда Унаи Эмери всего на одно очко отстаёт от лидирующего «Арсенала». Впереди у «Виллы» домашний матч с «Шеффилд Юнайтед», занимающим последнее, 20-е место в таблице. Если бирмингемцы серьёзно настроены на борьбу как минимум за топ-4, то обязаны побеждать в подобных встречах. Серия «Виллы» без поражений составляет шесть игр. А если конкуренты потеряют очки, то «Вилла» и вовсе может возглавить таблицу!

Фото: whufc.com/Getty Images
10 место

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: суббота, 23 декабря, 15:30

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» исправится за неудачи в последних встречах?

«Манчестер Юнайтед», мягко говоря, штормит в этом сезоне. В Лиге чемпионов команда заняла четвёртое место в своей группе, а в АПЛ победы сменяются провалами. Команда Эрика тен Хага занимает седьмое место в таблице, на шесть очков отставая от зоны ЛЧ. Есть «Юнайтед» хотят побороться за топ-4, то пора вставать на победный путь. Но впереди сложнейший выезд к «Вест Хэму». «Молотобойцы» всего на одно очко отстают от «МЮ» в таблице. Так что для «Вест Хэма» и их тренера — Дэвида Мойеса – предстоящий матч важен не меньше.

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