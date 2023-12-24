«Челси» снова провалился. Команда умудрилась и проиграть, и потерять трёх человек

«Челси» продолжает страдать. В том числе из-за травм. На этот раз в центре поля отсутствовали два ключевых футболиста – Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо (два самых дорогих трансфера в эпоху Тодда Боули). Про основных крайних защитников Риса Джеймса и Бена Чилуэлла уже даже не приходится вспоминать.

В непростой кадровой ситуации Маурисио Почеттино выпустил сразу двух форвардов – Армандо Брою и Николаса Джексона. И с первых минут «Челси» завладел инициативой. В стартовые 30 минут гости владели мячом в два раза больше и превзошли соперника по ударам – 4:0.

А ещё достаточно противоречивый эпизод случился на 18-й минуте, когда Нелсон Семеду попал шипами в голень Рахиму Стерлингу. VAR не стал вмешиваться и требовать красную карточку. Видимо, потому что Семеду не шёл в подкат, а относительно несильно попал ногой в соперника. Удивительно, что игрок «Вулвз» не получил хотя бы жёлтую.

«Вулверхэмптон» — «Челси» Фото: кадр из трансляции

Со Стерлингом связан и самый яркий эпизод первого тайма. Игрок сборной Англии сам создал момент: перехватил мяч, и гости втроём вышли против вратаря. Каким-то непостижимым образом атака не была реализована. Рахим не стал пасовать Джексону или Коулу Палмеру, а сам пробил в голкипера.

«Вулверхэмптон» — «Челси» Фото: кадр трансляции

Во втором тайме игра уже шла без преимущества «Челси». На 47-й минуте Жоао Гомес бил по воротам, и мяч попал в руку Лесли Угочукву. Уже у хозяев был повод жаловаться на судейство, потому что и главный арбитр, и VAR посчитали, что рука находилась в естественном положении.

«Вулверхэмптон» — «Челси» Фото: кадр трансляции

Затем последовала серия опасных навесов «Вулверхэмптона». Один из них закончился голом. Снова не лучшим образом сыграл Угочукву, который вынужденно попал в основу. Полузащитник играл против Марио Лемина, но, по сути, не навязал ему борьбы, и тот головой отправил мяч в ворота.

Следом у «Челси» ещё больше обострились проблемы с нехваткой футболистов. Угочукву травмировался, а Палмер и Стерлинг получили по пятой жёлтой и теперь пропустят следующий тур АПЛ (матч с «Кристал Пэлас»). Ощущение, что у лондонцев футболисты выбывают быстрее, чем восстанавливаются. Правда, «Челси» при всех проблемах имел несколько хороших моментов. В одном из эпизодов мяч лишь на треть не зашёл в ворота. С ленточки его вынес Тоти.

«Вулверхэмптон» — «Челси» Фото: кадр трансляции

Ко второму тайму судья добавил 11 минут, в которые уместились сразу два гола. Сначала второй мяч забил «Вулверхэмптон». После прострела с правого фланга Бенуа Бадьяшиль неудачно подставил ногу, и мяч отскочил идеально на ход Мэтту Доэрти, который точно пробил. И практически в ответной атаке Кристофер Нкунку забил свой дебютный гол в АПЛ после навеса Стерлинга. На большее «Челси» не хватило, и команда Почеттино осталась на 10-м месте.