Впервые главным судьёй в АПЛ стала девушка. И это классно

23 декабря 2023 года случилось эпохальное событие для чемпионата Англии. На матче «Фулхэм» — «Бёрнли» главным арбитром работала девушка Ребекка Уэлч. Она стала первой, потому что до сих пор в АПЛ судили только мужчины. Девушки были лишь помощниками главного арбитра. Серхио Агуэро не даст соврать — он в одном из матчей приобнял одну из арбитров за шею, за что подвергся критике, но избежал какого-либо наказания.

Серхио Агуэро и Шан Мэсси-Эллис Фото: Кадр трансляции

Исторический матч завершился внезапной победой «Бёрнли» (2:0). Мы планировали обратиться к нашему судейскому эксперту Игорю Федотову по поводу спорных решений Уэлч, но никаких значительных ошибок она не допустила. Тренеры обеих команд её не критиковали, а английские СМИ вышли с заголовками вроде «Ребекка Уэлч дала идеальный ответ на критику от Джои Бартона». Бывший игрок «Сити» и «Ньюкасла» перед матчем публично усомнился, что она справится.

К назначению этой девушки главным рефери в АПЛ шло уже давно. Ей 40 лет, и она с 2010 года судит футбольные матчи — раньше совмещала с работой в Национальной службе здравоохранения. Изначально Уэлч работала на матчах женских команд, но в 2021 году стала первой девушкой, которая получила назначение на игру мужской Лиги 2 (четвёртая по силе лига Англии).

Затем был дебют уже в Чемпионшипе и Кубке Англии. Примечательно, что оба раза попадались матчи «Бирмингема». Тогда она столкнулась с тем, что в СМИ называли «женоненавистническими кричалками в исполнении фанатов», но это не мешало ей продвигаться по карьерному пути. В прошлом месяце Уэлч стала первым резервным арбитром-женщиной в АПЛ. Если бы главный рефери получил травму, то она вышла бы судить матч «Фулхэм» — «МЮ».

Ребекка Уэлч (слева) Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Руководитель Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховард Уэбб с самого начала излучал уверенность: «Ребекка уже участвовала в важных играх. Я уверен, что она покажет свой уровень и в АПЛ. Станет действительно хорошим примером для женщин и девочек, которые, возможно, думают, что судейство для них, но раньше к нему не стремились».

На самом деле АПЛ не то чтобы задаёт какой-то тренд. В соседней стране уже несколько лет работает Стефани Фраппар — она дебютировала в чемпионате Франции в 2019-м в матче «Амьен» — «Страсбург». В 2020-м работала на игре группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо». А в прошлом году судила матч ЧМ-2022 между Коста-Рикой и Германией. Во всех случаях речь идёт о работе именно главным арбитром.

Стефани Фраппар Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Почему бы и нет, если есть нужные способности?» — сказал на днях тренер «Челси» Почеттино. И, по сути, это ключевой вопрос. Аргументы против девушек-судей могут находиться в большом спектре: от неадекватных заходов в стиле «место девушки на кухне!» до логичных вроде «а потянет ли она физически?» И тут нужно учитывать несколько нюансов. Прежде всего, футбол — весьма интенсивный вид спорта, в котором подразумевается нагрузка с нестандартным рваным темпом.

Очевидно, что базово девушки физически слабее. Только вот дело не в среднем уровне всех женщин на планете. Речь про конкретных людей, которые занимаются спортом. В среднем судья пробегает 11 километров за матч — дистанция, которая вполне по силам и мужчине, и женщине при регулярных тренировках на протяжении нескольких лет. Мы по Олимпиадам знаем, что девушка может пробежать 10 километров за 30 минут. Даже учитывая специфику распределения рывков и отдыха, провести матч — вполне посильная задача для 40-летней женщины. Вряд ли в плане выносливости она будет худшей среди главных арбитров АПЛ, которые в большинстве своём старше. Тем более что она прошла ровно те же тесты, что и судьи-мужчины.

Есть ещё один нюанс, который играет за назначение девушек на матчи чемпионата Англии. Речь про актуальный контекст. Сейчас арбитры в АПЛ совершают необъяснимые ошибки. Вроде абсурдно отменённого гола Луиса Диаса. В этом же году судьи просто забыли нарисовать офсайдные линии. Да и рука Эдегора в этом туре выглядела крайне сомнительно. Ховард Уэбб регулярно звонит клубам и извиняется за ошибки, а бывший судья Майк Дин признаётся в интервью, что не позвал к монитору главного арбитра, потому что тот — его приятель. В результате тренер АПЛ может публично сказать, что ему не нравятся 80% английских судей. Во всём этом токсичном бардаке явно требуется свежая кровь, и первая девушка-арбитр, кажется, вполне подходит.